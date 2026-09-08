Βρετανία: Πρώτη ημέρα, υπό βροχήν, στο κολέγιο Ήτον για τον πρίγκιπα Τζορτζ – Τον συνόδευσαν η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

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Ο Πρίγκιπας Τζορτζ έφτασε για την πρώτη του μέρα στο Κολέγιο Ήτον, υπό βροχήν συνοδευόμενος από τον πατέρα και τη μητέρα του, τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, γράφει το BBC για τον δεύτερο στη σειρά διαδοχής του Βρετανικού θρόνου.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κρατούσαν ομπρέλες καθώς έφεραν τον Τζορτζ, που φορούσε σακάκι και γραβάτα, για να τον υποδεχτούν ο διευθυντής, Σάιμον Χέντερσον, και ο πρύτανης Σερ Νίκολας Κόλεριτζ.

A new chapter is beginning for Prince George, the future heir to the British throne, as he begins boarding school Tuesday at England's prestigious Eton College.



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«Καλώς ήρθατε, καλή τύχη και καλή διασκέδαση», είπε ο διευθυντής, σφίγγοντας τα χέρια με τον νεαρό πρίγκιπα.

Έκαναν μια μικρή συζήτηση για τον κακό καιρό πριν ο νέος μαθητής, οι γονείς και το προσωπικό εξαφανιστούν μέσα στο ιστορικό σχολείο, όπου ο 13χρονος Τζορτζ θα φοιτά ως οικότροφος.

Prince William and Kate Middleton drop off Prince George, 13, for first day at Eton College https://t.co/HNTtgVpqds pic.twitter.com/UQmxIimxrM September 8, 2026

Ο Τζορτζ, ο οποίος είχε ταξιδέψει από το σπίτι του στο Φόρεστ Λοτζ στο Γουίνδσορ, εθεάθη με τους γονείς του να φτάνουν στην αυλή του σχολείου του Ήτον.

Αργότερα φωτογραφήθηκε φορώντας τη σχολική στολή, με μαύρο φράκο, γιλέκο και ένα σκληρό λευκό γιακά.

Ο μελλοντικός βασιλιάς ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του φοιτώντας στο ιδιωτικό σχολείο της ελίτ, το οποίο έχει διδάξει 20 Βρετανούς πρωθυπουργούς και όπου τα δίδακτρα είναι περίπου 65.000 λίρες ετησίως.

Υπήρχαν εικασίες σχετικά με το ποιο σχολείο θα φοιτούσε ο πρίγκιπας Τζορτζ όταν αποφοιτούσε από το σχολείο Lambrook στο Berkshire, με μια σειρά από ιδιωτικά σχολεία να έχουν προταθεί.

Αλλά επιλέχθηκε μια παραδοσιακή επιλογή, με τον Πρίγκιπα Τζορτζ να ακολουθεί τον πατέρα του, τον θείο του Πρίγκιπα Χάρι και τον θείο του Earl Spencer φοιτώντας στο Eton College.

Ο Πρίγκιπας Τζορτζ θα είναι οικότροφος, θα διαμένει δηλαδή στους κοιτώνες του σχολείου, εκτός οικογενειακής εστίας.Το σχολείο διαθέτει 25 οικοτροφεία, καθένα από τα οποία φιλοξενεί περίπου 55 μαθητές από την ηλικία των 13 ετών, τους οποίους φροντίζει προσωπικό εστιών με επικεφαλής έναν οικότροφο.

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