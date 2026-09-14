Ο Μαζωνάκης και η μάστιγα με τους τσαρλατάνους, ο Νικήτας και η… Α’ Αθήνας, οι μεταγραφές του Ανδρουλάκη και της Δούρου και το ολίσθημα Κουτεντάκη

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ακολούθησαν οι αποκαλύψεις για τις απαράδεκτες συνθήκες σε ένα «πολυϊατρείο» – ο Θεός να το κάνει – που έκανε επεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σε νοσοκομείο.

Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια κέντρα ευεξίας που κάνουν επεμβάσεις σε ματαιόδοξους, με κίνδυνο να υποστούν τραγικές συνέπειες μιας αντιεπιστημονικής αντιμετώπισης. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, θα γίνει φασαρία, τηλεοπτικές αποκαλύψεις και αερολογίες και, σε λίγες μέρες, φοβάμαι, θα ξεχαστούν όλα όσα βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι τσαρλατάνοι του συστήματος.

Συμβολική η επίσκεψη… συμβολικό και το ποσό των 27 εκατομμυρίων

Όχι μόνο συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο είχε η επίσκεψη του πρωθυπουργού μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής στο ακριτικό Καστελλόριζο. Χρειάστηκε να γίνει αυτό κατά την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού για να ανακοινωθούν μέτρα ύψους 27 εκατ. ευρώ για έργα και υποδομές. Δεν το λες και τεράστιο το ποσό! Έψαχναν καιρό να το βρουν;

Ο Νικήτας, το Επικρατείας και η… Α’ Αθήνας

Μιας και μιλάμε για συμβολισμούς, η παρουσία του Νικήτα Κακλαμάνη δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επίσκεψη στο Καστελόριζο έχει και τη δική της σημειολογική σημασία. Ο Μητσοτάκης είχε αφήσει μια ανοιχτή κουβέντα με τον Νικήτα Κακλαμάνη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του προέδρου της Βουλής ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας στις προσεχείς εκλογές. Λένε στη Ν.Δ. ότι είναι από τους λίγους που μπορεί να κόψει τη φόρα του Σαμαρά, κάνοντας περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Πάντως, απ’ ό,τι μαθαίνουμε, σε περίπτωση που κάπου σκαλώσει αυτή η συμφωνία με τον πρωθυπουργό, ο Νικήτας, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό και των πιθανών εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές συνεργασίες, δεν αποκλείεται να αναθεωρήσει την άποψή του και να είναι ξανά υποψήφιος στην Α’ Αθήνας. Όλα είναι ανοικτά.

Το άγχος των γκάλοπ

Η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ήταν αξιοπρόσεκτη, σύμφωνα με μία πρώτη εντύπωση και ανάλυση.

Προσεκτικός, πολιτικός, με αυτογνωσία, χωρίς αλαζονείες και φιοριτούρες, μελετημένος, πρόβαλε το ειδικό βάρος και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, απέφυγε τις κακοτοπιές. Ήταν μία καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές.

Το όλο θέμα είναι εάν αυτή η εμφάνιση θα αποτελέσει μία επανεκκίνηση, ώστε να ανοίξει ξανά η μάχη για τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Και, σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του προέδρου Νίκου είναι να συγκρατηθεί το ΠΑΣΟΚ στα επίπεδα που είναι (10%+), ώστε να μην εκδηλωθούν γκρίνιες στο εσωτερικό και απογοήτευση στη βάση.

Όπως είπε και ο ίδιος – και το πρόσεξα – «κοιτάμε μόνο τη μέρα των εκλογών», ήτοι «μη μου λέτε για τις δημοσκοπήσεις, ακόμα κι αν πέσουμε κι άλλο».

Για να ικανοποιήσει δε και τις δύο πτέρυγες του κόμματός του, ξέκοψε μία και καλή την όποια συνεργασία με τη Ν.Δ. (με ή χωρίς Μητσοτάκη), αλλά όξυνε και την κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα.

Απομένει να φανεί εάν η πίστη στο ΟΧΙ του συνεδρίου ικανοποιεί την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παναγιώτη Λούσκο και όσους… θέλουν να… σώσουν (!!!) τη χώρα μέσω συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ.

Έξοδος από… Θεσσαλονίκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη στις ερχόμενες εκλογές – αυτό συνάγουν ως συμπέρασμα οι έμπειροι περί των πασοκικών από την απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του Κινήματος στη χθεσινή συνέντευξη. Αν ήταν να είναι – λένε – θα το έλεγε. Αλλά οι πολλές μεταγραφές, σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει πρόσωπο που να θέλει να αποκλείσει από τη Βουλή – όπως έγινε με τον Χάρη Καστανίδη το 2023 –, τον οδηγούν σε άλλες περιφέρειες.

Ανδρουλάκης και Δούρου κάνουν μεταγραφές

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έκλεισε και οσονούπω ανακοινώνει και επίσημα τις μεταγραφές Ευάγγελου Αποστολάκη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη (πρώην ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και καιρό ανεξάρτητοι). Ακολουθούν, όπως φαίνεται, η Θεοδώρα Τζάκρη και η Νίνα Κασιμάτη.

Αλλά το ενδιαφέρον με τις μετακινήσεις δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ενδιαφέρον έχει και η προσπάθεια που κάνει η Ρένα Δούρου για επιστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτών που είναι σήμερα ανεξάρτητοι.

Πηγές αναφέρουν ότι η Ρένα συζητά τόσο με προερχόμενους από τη Νέα Αριστερά όσο και με Γιώτα Πούλου και Κυριακή Μάλαμα. Οι συζητήσεις είναι σε καλό κλίμα, καθώς η Δούρου δεν είχε εμπλακεί στο «Γκάζι», αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα βρεθεί τρόπος ώστε αυτό το περιβόητο «μπουζουξίδικο» να ριχθεί στη λήθη. Το ψάχνουν…

Ο Κουτεντάκης

Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τα όσα έγιναν στη ΔΕΘ είναι αν θα επιστρατεύσει άμεσα τους παλιούς Συριζαίους βουλευτές. Αυτούς δηλαδή που, κατά κύριο λόγο, είναι τώρα ανεξάρτητοι και στο σήμα του θα παραιτηθούν ή και όσους έχουν παραιτηθεί και έχουν προσχωρήσει ως απλά μέλη στην ΕΛΑΣ.

Οι γκάφες των νέων έχουν κάνει έντονο το ερώτημα. Αλλά οι νέοι έχουν… ταμπουρωθεί στις θέσεις τους και… τσινάνε μπροστά στην ενδεχόμενη έλευση των παλαιών. Και δεν είναι μία εύκολη εξίσωση.

Αυτό με τις γκάφες και τη θολούρα, εάν δεν διορθωθεί άμεσα, ενέχει τον κίνδυνο να ρίξει την ΕΛΑΣ σε δημοσκοπικό τέλμα. Ακόμα και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης το έκανε το ολίσθημα, εκθέτοντας τον πρόεδρο Αλέξη. Άλλα είπε ο πρόεδρος στη ΔΕΘ, άλλα δύο μέρες μετά ο Κουτεντάκης για την κοστολόγηση των εξαγγελιών.

Τα γκάλοπ και ο Κασιδιάρης

Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των επικείμενων γκάλοπ είναι και η επίδοση ενός ενδεχόμενου κόμματος… Κασιδιάρη. Κι όμως, είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Τροφοδοτείται από την εσωτερική πολιτική κρίση εκπροσώπησης, αλλά και από την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αύριο και πολλοί δημοσκόποι έχουν εντοπίσει και καταγράψει κινητικότητα στις έρευνες. Η κινητικότητα αυτή δεν φτάνει στα παλαιά υψηλά της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν είναι και στα όρια της μη εισόδου στη Βουλή – δυστυχώς.

Το εάν ο καταδικασμένος για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής θα βρει τρόπο να μπει στα πολιτικά πράγματα είναι άλλο θέμα. Αλλά φαίνεται ότι το αβγό του φιδιού δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς.

Η BriQ ψάχνει ακίνητα για 83 εκατ. ευρώ

Με γεμάτο «πορτοφόλι» βγαίνει στην αγορά ακινήτων η BriQ Properties, η οποία εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες συνολικού ύψους 83 εκατ. ευρώ. Στο ραντάρ βρίσκονται κυρίως logistics και γραφεία στην Αττική, αλλά και ξενοδοχεία σε ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς. Η διοίκηση, πάντως, δεν δείχνει διατεθειμένη να αγοράσει σε οποιαδήποτε τιμή: επενδύσεις με απόδοση κάτω από 6% δεν μπαίνουν στο τραπέζι. Το χαρτοφυλάκιο της BriQ αριθμεί ήδη 52 ακίνητα αξίας 296 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος είναι να αυξηθεί κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, «τρέχουν» επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ σε Ασπρόπυργο, Μεταμόρφωση και Πάρο. Με άλλα λόγια, η ΑΕΕΑΠ ετοιμάζεται για την επόμενη φάση ανάπτυξης, αλλά κρατά ψηλά τον πήχη των αποδόσεων.

Ο Πετρόπουλος βάζει ακόμη ένα deal στο γκαράζ

Άλλη μία εξαγορά προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, συνεχίζοντας την κινητικότητα που εμφανίζει το τελευταίο διάστημα. Η εισηγμένη συμφώνησε να αποκτήσει το 100% της «Τζώρτζης Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων Α.Ε.», με το τίμημα να διαμορφώνεται στα 6,5 εκατ. ευρώ. Η Τζώρτζης δραστηριοποιείται στην εμπορία και το service αυτοκινήτων και η συμφωνία έρχεται να διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμα του ομίλου στον χώρο της αυτοκίνησης. Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται και στη συνέχεια. Η Πέτρος Πετρόπουλος έχει δείξει ότι αντιμετωπίζει τις εξαγορές ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης και στην αγορά δεν περνά απαρατήρητη η διάθεσή της να αξιοποιεί ευκαιρίες όταν αυτές εμφανίζονται. Το συγκεκριμένο deal, λοιπόν, δύσκολα θα είναι το τελευταίο.

Το κενό της ασφαλιστικής αγοράς που φιλοδοξεί να καλύψει ο «Κουμπαράς για τη νέα γενιά»

Τα αποταμιευτικά προϊόντα εγγυημένης απόδοσης στη λήξη, φέρνει ξανά στο προσκήνιο η κυβέρνηση με την εξαγγελία για τη θέσπιση ενός «κουμπαρά» για τη νέα γενιά στη φετινή ΔΕΘ.

Πρόκειται για προϊόντα «ξεχασμένα» από την ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 10-15 χρόνια, που όμως παλαιότερα είχαν διαγράψει «λαμπρή» πορεία στην Ελλάδα για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Σήμερα όμως έχουν σχεδόν εξαφανιστεί καθώς κάποιες εταιρείες τα έχουν καταργήσει ή τα λίγα που προσφέρονται δεν προωθούνται επαρκώς από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί έχουν πλέον αντικατασταθεί από τα προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης στη λήξη (Unit Linked).

Η μεγάλη διαφορά του αποταμιευτικού προϊόντος εγγυημένης απόδοσης με το Unit Linked είναι ότι στο μεν πρώτο το ρίσκο της απόδοσης το αναλαμβάνει η εταιρεία και στο δεύτερο ο πελάτης.

Σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων από το κυβερνητικό επιτελείο τα αποταμιευτικά -επενδυτικά προϊόντα για τον «κουμπαρά» των νέων θα σχεδιαστούν από τράπεζες και ασφαλιστικές και ένα από αυτά θα πρέπει να είναι εγγυημένης απόδοσης.

Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα θα καλύπτουν και τις ανάγκες αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιοι το ρίσκο της επένδυσης τους.

Συγκατοίκηση και ιδιωτικές φοιτητικές εστίες οι νέες τάσεις για τη στέγαση σπουδαστών

Η συνεχώς εντεινόμενη ακρίβεια στα φοιτητικά ενοίκια τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στο φαινόμενο, οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και η διάθεση για συγκατοίκηση να αποτελούν τις νέες ανερχόμενες τάσεις στην αγορά ακινήτων για σπουδαστές. Η κατακόρυφη ανάπτυξη του Airbnb και σε περιοχές που θεωρούνταν μέχρι πρότινος αμιγώς φοιτητικές, όπως του Ζωγράφου, αλλά και η «Χρυσή Βίζα» κάνουν όλο και πιο δύσκολη αλλά, κυρίως, πανάκριβη την εξεύρεση ενός προσιτού διαμερίσματος από νέους φοιτητές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι υπήρξε, στου Ζωγράφου μια αύξηση εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης της τάξεως του 44% σε σχέση με πέρσι (από 138 σε 199 ακίνητα) και 69% σε σχέση με το 2024 (από 118 σε 199 ακίνητα).

Επίσης η αύξηση των φοιτητικών ενοικίων στην Αθήνα από το 2016 έως σήμερα είναι της τάξης του 164%.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πολλές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στρέφονται στην ανάπτυξη ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, ενώ πολλοί φοιτητές αρχίζουν πλέον και κοιτούν με άλλο μάτι το ενδεχόμενο συγκατοίκησης.

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