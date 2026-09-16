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16.09.2026 06:10

ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC: Μπαίνει δυναμικά στο ελληνικό μπάσκετ με νέα χορηγική συμφωνία με τους διαιτητές

16.09.2026 06:10
makvel diatites – new

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Σε ένα νέο πεδίο προβολής του εμπορικού της σήματος επενδύει η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC, εντάσσοντας το ελληνικό μπάσκετ στη στρατηγική επικοινωνίας της. Η εταιρεία προχώρησε σε χορηγική συνεργασία με την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (Ο.Δ.Κ.Ε.), αποκτώντας παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών διοργανώσεων ανδρών και γυναικών.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της εταιρείας. Από τη ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC συμμετείχαν ο πρόεδρος Σταύρος Κωνσταντινίδης και ο διευθύνων σύμβουλος Οδυσσέας Παπαδόπουλος, ενώ την Ο.Δ.Κ.Ε. εκπροσώπησε ο πρόεδρός της Κωνσταντίνος Μπούσιας.

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η προβολή του brand ΜΑΚΒΕΛ στις επίσημες εμφανίσεις των αξιολογημένων διαιτητών. Το λογότυπο της εταιρείας θα βρίσκεται στην πίσω όψη της φανέλας τους στους αγώνες στους οποίους ορίζονται από την Ομοσπονδία.

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία αποκτά προβολή σε διοργανώσεις διαφορετικών κατηγοριών, από την κορυφαία επαγγελματική κατηγορία έως τα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

Η συμφωνία καλύπτει τη Stoiximan Greek Basketball League (GBL), την Elite League, τη National League 1 και τη National League 2 Ανδρών, καθώς και την Allwyn Women’s Basketball League 1 και τις Women’s National League 1 και 2.

Στο χορηγικό πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη δύο από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της σεζόν, το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών.

Διευρύνεται η προβολή του brand

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στην παρουσία του λογοτύπου μέσα στα γήπεδα. Προβλέπει επίσης προβολή της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ο.Δ.Κ.Ε., καθώς και συμμετοχή της εταιρικής ταυτότητας στις επίσημες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιεί η Ομοσπονδία όσο βρίσκεται σε ισχύ η συμφωνία.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand ΜΑΚΒΕΛ στην ελληνική αγορά.

Η επιλογή του μπάσκετ δίνει στην εταιρεία πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό, καθώς η παρουσία της εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό αγώνων και διαφορετικές κατηγορίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, η εταιρεία συνδέει τη χορηγική πρωτοβουλία με τον θεσμό της διαιτησίας και με χαρακτηριστικά όπως η συνέπεια, η αξιοπιστία, ο σεβασμός στους κανόνες και η ευγενής άμιλλα.

Με τη νέα συμφωνία, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC διευρύνει έτσι το αποτύπωμά της πέρα από τον χώρο των τροφίμων, αξιοποιώντας τον αθλητισμό ως κανάλι επικοινωνίας με τους καταναλωτές και ενίσχυσης της παρουσίας του εμπορικού της σήματος στην εγχώρια αγορά.

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