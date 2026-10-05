Προϋπολογισμός 2027: Η ακρίβεια χαλάει τους υπολογισμούς πριν ακόμη κλείσει το προσχέδιο

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Ο νέος προϋπολογισμός δεν έχει ακόμη πάρει την τελική του μορφή και ήδη οι βασικές του παραδοχές δοκιμάζονται από την ενεργειακή αναταραχή και την επιμονή του πληθωρισμού.

Το προσχέδιο για το 2027 κατατίθεται σήμερα στη Βουλή μέσα σε ένα περιβάλλον σαφώς δυσκολότερο από εκείνο στο οποίο είχαν στηριχθεί οι αρχικοί σχεδιασμοί. Οι τιμές της ενέργειας πιέζουν ξανά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στις Βρυξέλλες αναζητούνται κοινές παρεμβάσεις χωρίς ακόμη να υπάρχει καθαρή εικόνα για το εύρος και τον χρόνο εφαρμογής τους.

Το πρώτο καμπανάκι χτυπά στον πληθωρισμό. Η εκτίμηση για το 2026 ανεβαίνει πλέον στην περιοχή του 3,6%-3,8%, από 3,2% που ήταν ο αρχικός στόχος, ενώ ανοδικά μετακινείται και η πρόβλεψη για το 2027. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί από τους σημερινούς υπολογισμούς μπορεί να χρειαστεί να ξαναγραφτούν έως τον Νοέμβριο, όταν θα κατατεθεί το τελικό σχέδιο.

Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο κρατά αμετάβλητη την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2%, ποντάροντας στον τουρισμό, στις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και στις παροχές που θα διοχετευθούν στην αγορά έως το τέλος της χρονιάς.

Μόνο τον Νοέμβριο αναμένεται να πέσουν στην οικονομία πάνω από 1 δισ. ευρώ, κυρίως από την ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την επιστροφή ενοικίου σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Το πακέτο των παροχών

Στο προσχέδιο έχουν περάσει οι βασικές παρεμβάσεις της ΔΕΘ για την περίοδο 2026-2030, με φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις για επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται η απαλλαγή περίπου 156.000 συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου εισοδήματος, ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τρίτεκνους και η αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου από 300 σε 400 ευρώ.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, καθώς και ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά, με ισόποση κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Για τον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα από τον Απρίλιο του 2027.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, πρώτα στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Αττική, ενώ μειώνεται και η προκαταβολή φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις δίνονται επίσης ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ στο κοινωνικό σκέλος περιλαμβάνονται η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για κύριες κατοικίες έως 400.000 ευρώ σε μικρούς οικισμούς.

Και 120 δόσεις στο τραπέζι

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις νέες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να περάσουν από τη Βουλή οι διατάξεις για τη ρύθμιση έως 120 δόσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024, μαζί με το νέο πλαίσιο για τους servicers.

Το βασικό ερώτημα, πάντως, είναι αν οι σημερινές προβλέψεις θα αντέξουν μέχρι τον Νοέμβριο ή αν η ενεργειακή ακρίβεια θα υποχρεώσει το οικονομικό επιτελείο να ξαναπιάσει μολύβι και χαρτί πριν καν κλείσει ο προϋπολογισμός.

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