Διήμερη περιοδεία του Αλ. Τσίπρα στην Κρήτη

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη τη Δευτέρα 12/10 και την Τρίτη 13/10.

Στο επίκεντρο των επαφών και των συναντήσεων του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ θα είναι οι πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες, τα ζητήματα των υποδομών (ΒΟΑΚ, νοσοκομεία, κ.α) αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.

Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι και την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου.

Τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. θα συνοδεύει κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη που θα έχει επαφές και συναντήσεις στα Χανιά.

Μεταξύ άλλων στο κλιμάκιο θα είναι οι : Φραγκίσκος Κουτεντάκης (τομεάρχης Οικονομικών), Λαγουβάρδος Κώστας (τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος), Μόσχος Θωμάς (τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης), Τρίαντος Νίκος (τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ), Μανώλης Πλειώνης (τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας), Γιώργος Κωνσταντινίδης (τομεάρχης Τουρισμού), Μπουλμπασάκος Γιώργος (αναπλ.τομεάρχης Υγείας) και η Ρόζα Βρεττού.

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