Θράσος Κωνσταντόπουλου: Πάει να βγει κι από πάνω 24 ώρες μετά – Θυμήθηκε τώρα τη Δικαιοσύνη και προχωρά σε μηνύσεις, προκλητικές αιχμές κατά της Παπαδοπούλου

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Σε μια προσπάθεια να περάσει από τη θέση του καταγγελλόμενου σε εκείνη του δήθεν αδικημένου, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος επέλεξε να περάσει στην αντεπίθεση, ανακοινώνοντας ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Άννας Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η οποία τον έχει καταγγείλει για εξύβριση και απειλητικές κινήσεις σε βάρος της, κίνηση που αφήνει το ΠΑΣΟΚ ακόμη πιο εκτεθειμένο.

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 24 ώρες, να ξεσπάσει σάλος και να πάρει διαστάσεις η υπόθεση για να θυμηθεί ο κ. Κωνσταντόπουλος τη Δικαιοσύνη, ενώ η απάντησή του έρχεται τώρα, όταν η δημόσια κατακραυγή για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά του έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια μιας απλής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επιλέγει τώρα να απειλήσει με δικαστικές ενέργειες, να μιλήσει για συκοφαντία και να εμφανιστεί ως θύμα προσωπικών επιθέσεων. Μια τακτική που σαφώς εξυπηρετεί την επικοινωνιακή του άμυνα.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος επιχειρεί να διαψεύσει όσα κατήγγειλε η Άννα Παπαδοπούλου, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε. Επιμένει, μάλιστα, ότι η δημόσια σύσταση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. να πάρει «ένα ηρεμιστικό» ήταν προσβλητική και ασύμβατη με τον πολιτικό διάλογο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Διαψεύδω κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί υβριστικής επίθεσης και επιθετικής κίνησης προς το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., κ. Άννα Παπαδοπούλου.

Σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και τους δημοκρατικους κανόνες αυτού. Για την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε, έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη.

Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί την παραποίηση των γεγονότων ούτε τις προσωπικές επιθέσεις σε βάρος μου.

Η δημόσια σύσταση της κ. Παπαδοπούλου να πάρω «ένα ηρεμιστικό» δεν συνάδει με τον πολιτικό διάλογο. Η πολιτική διαφωνία απαντάται με επιχειρήματα, όχι με εκφράσεις πρωτίστως προσβλητικές για συνανθρώπους μας με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σε όλη μου τη ζωή υπερασπίστηκα την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε αναφορά σε έμφυλη βία και κακοποιητική συμπεριφορά ως προς τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Τέλος, για όσα αναφέρθηκαν μετά το πέρας της εκπομπής, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου και θα κινηθώ δικαστικά για την προστασία της προσωπικότητας και της υπόληψής μου.

Ο σεβασμός και η πολιτική αντιπαράθεση δεν συμβαδίζουν με τη συκοφαντία και τις προσωπικές αιχμές.Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Επικεφαλής Αυτοοργάνωσης

ΠΑΣΟΚ.

π Βουλευτής Αιτ/νίας

Σάλος και αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ

Όμως ο σάλος που έχει προκληθεί ξεπερνά τις διαθέσεις των παραγόντων της Χαριλάου να το προσπεράσουν.

Το πρόβλημα έχει πάρει διαστάσεις, καθώς στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχειρούσαν από πριν να βγουν κι «από πάνω», προσπερνώντας τις βαριές αιχμές της κυρίας Παπαδοπούλου για «κουλτούρα αντρίλας», που επικρατεί στο Κίνημα. Η αιχμή αυτή μαζί με την ανακοίνωση, νωρίτερα, της κυρίας Παπαδοπούλου ότι θα καταφύγει στα δικαστήρια, σε συνδυασμό με την καταδίκη της συμπεριφοράς Κωνσταντόπουλου από άλλα κόμματα, αλλά και στελέχη του Κινήματος (Μπατζελή, Μάδεση κ.α) δημιουργούν μία δυσώδη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα είναι βαριά εκτεθειμένο, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά να προσπαθεί να κλείσει το θέμα με μία ατυχή δήλωση περί… «ιδιωτικής διαφοράς», σαν να διαφώνησαν οι Κωνσταντόπουλος και Παπαδοπούλου για κληρονομικά ή για μία θέση παρκαρίσματος!!! Και χαρακτηρίζοντας επαρκείς τις εξηγήσεις του στελέχους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί θυμήθηκαν πως ο κ. Κωνσταντόπουλος είχε ξεπεράσει τα όρια και με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, όταν σε κομματική συνεδρίαση το 2021 – με γνωστό το πρόβλημα της υγείας της μάλιστα – την ανάγκασε να τραπεί σχεδόν σε φυγή από την αίθουσα. Ως υποστηρικτής τότε του Ανδρέα Λοβέρδου είχε έρθει σε ξέφρενη αντιπαράθεση με το προεδρείο της συνεδρίασης και με στενού συνεργάτες της Γεννηματά, η οποία δεν άντεξε την αγριότητα που επικράτησε λόγω της συμπεριφοράς του Κωνσταντόπουλου, όπως φαίνεται σε σχετικό video που ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Είχε προπηλακίσει την Φωφη Γεννηματα χωρίς να σεβαστεί τον καρκίνο της

Ο παλληκαράς του ΠΑΣΟΚ Δημ. Κωνσταντόπουλος,που χθες προπηλάκισε ακομη μια γυναίκα,την Αννα Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ,έχει ιστορία σε τραμπουκισμούς γι αυτό τον προστατεύει ο Ανδρουλακης pic.twitter.com/JszeFvSHS1 — Άννα Ελεφάντη (@Anna_Elefanti) October 9, 2026

Όταν ένα στέλεχος με κομματικό ρόλο, μάλιστα υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης, βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο σοβαρών καταγγελιών, δεν αρκεί να διαψεύδει τα πάντα και να αντιστρέφει τους ρόλους.

Το δε γεγονός ότι η ανακοίνωση περί δικαστικής προσφυγής έρχεται αφού έχει ήδη ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη χρονική στιγμή και τη σκοπιμότητα της κίνησης.

Οι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου παραμένουν σοβαρές και η ουσία τους δεν εξαφανίζεται πίσω από τις ανακοινώσεις περί προστασίας της προσωπικότητας και της υπόληψης. Και όσο ο ίδιος επιλέγει να απαντά με δικαστικές απειλές και προσωπικές αιχμές, τόσο περισσότερο παρατείνεται η πολιτική ζημιά για το κόμμα του.

Το θέμα είναι γιατί στελέχη, όπως οι Θανάσης Γλαβίνας, Χρήστος Κακλαμάνης, Μιχάλης Κατρίνης και άλλοι, όχι απλά δεν καταδίκασαν τον κ. Κωνσταντόπουλο, αλλά φάνηκαν να θέλουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Στον αντίποδα η πρώην υπουργός Κατερίνα Μπατζελή και η Βάσια Μάδεση, αναπληρώτρια γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν χωρίς περιστροφές τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντόπουλου.

Στις καταδίκες από άλλα κόμματα προστέθηκε και η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάου, η οποία επισήμανε χαρακτηριστικό «20 ώρες μετά και καμία αντίδραση από τον Ανδρουλάκη, άρα υιοθετεί αυτές τις συμπεριφορές».

Στο πλευρό της Παπαδοπούλου τάχθηκε και η Έλενα Ακρίτα, εκ μέρους του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρισε την καταγγελλόμενη συμπεριφορά εκδήλωση έμφυλης βίας.

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