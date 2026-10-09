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09.10.2026 17:59

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη και από το Εφετείο στον 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία του 49χρονου Ιρακινού στα Λαγκαδίκια

09.10.2026 17:59
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Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε Τούρκο υπήκοο, 41 ετών, για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού, στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Το Δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντάς τον ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες φαίνεται πως διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Την ημέρα του φονικού συναντήθηκαν σε εξωτερικό χώρο έχοντας προμηθευτεί κρασί, ενώ άναψαν και φωτιά για να ζεσταθούν. Στην παρέα τους βρισκόταν αρχικά κι ένα τρίτο πρόσωπο, μέσω του οποίου συνεννοούνταν.

Για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν, ξέσπασε καβγάς ανάμεσά τους, κατά τον οποίο ο 41 ετών άντρας, επιτέθηκε το θύμα με μαχαίρι, καταφέροντάς του τρία χτυπήματα στον θώρακα- ένα από τα οποία στην καρδιά. Η ένταση των πληγμάτων ήταν τέτοια που, σύμφωνα με τη δικογραφία, η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε και η λάμα έμεινε στο σώμα του παθόντα. Στη συνέχεια, ο δράστης μετέφερε τη σορό σε παρακείμενο γήπεδο και την άφησε σε απόκρημνο σημείο, όπου εντοπίστηκε την επομένη το πρωί από διερχόμενο οδηγό που είχε σταματήσει τυχαία στο σημείο.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος – κατά δήλωσή του δάσκαλος εικαστικών στην πατρίδα του, την οποία εγκατέλειψε για πολιτικούς λόγους αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα – υποστήριξε ότι ενήργησε σε άμυνα. Ισχυρίστηκε πως το θύμα τού επιτέθηκε και τον έπιασε από τον λαιμό. Όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και κατάφερε τρία «τυφλά» χτυπήματα, σε κατάσταση πανικού. «Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα συνέβησαν.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 18:05
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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη και από το Εφετείο στον 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία του 49χρονου Ιρακινού στα Λαγκαδίκια

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