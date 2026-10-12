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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

12.10.2026 11:44

Δικαστικό φιρμάνι στην κυβέρνηση των ΗΠΑ απαγορεύει την επικοινωνιακή προβολή Τραμπ επειδή χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους

12.10.2026 11:44
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  • Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ εξέδωσε προσωρινή απόφαση που απαγορεύει τη χρήση κρατικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση πολιτικών διαφημίσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.
  • Οι ενάγοντες οργανισμοί υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραβίασε τους περιορισμούς περί κρατικής προβολής και πολιτικής προπαγάνδας, υπερβαίνοντας την εξουσιοδότηση που έχει λάβει από το Κογκρέσο.
  • Η πλευρά του Προέδρου Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα επίμαχα μηνύματα αποτελούν κοινωνικές διαφημίσεις για την προώθηση κυβερνητικών πολιτικών, ενώ ο ίδιος δεσμεύτηκε να καλύψει προσωπικά το κόστος τους.
  • Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να επιστρέψει στο κράτος τα εκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη δαπανηθεί για τις συγκεκριμένες διαφημιστικές καμπάνιες.

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Δεν έχουν μεσολαβήσει  πολλές ώρες (βράδυ Κυριακής, ώρα Ελλάδας) από την έκδοση απόφασης ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ η οποία βάζει «φρένο» σε διαφημίσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους Αμερικανούς πολίτες, λίγο πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Η μεθόδευση της κυβέρνησης Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο.

Η δικαστική απόφαση «παγώνει» προσωρινά τις πολιτικές διαφημίσεις μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές δικαστικές προσφυγές που αμφισβητούν τη νομιμότητα της χρήσης δημοσίου χρήματος από την κυβέρνηση Τραμπ για τον σκοπό αυτό.

Εν τω μεταξύ ο  Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να επιστραφούν στο κράτος τα εκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη δαπανηθεί.

Η απόφαση της Κυριακής προέκυψε μετά από αγωγή που κατατέθηκε στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης από την οργάνωση Common Cause, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Democracy Forward και άλλους ενάγοντες.

Παρόμοια αγωγή κατατέθηκε, νωρίτερα, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον από την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC).

Η πλευρά Τραμπ υποστηρίζει ότι οι διαφημίσεις αποτελούν κοινωνικά μηνύματα (PSAs), με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις —Ρεπουμπλικάνων και  Δημοκρατικών— έχουν χρησιμοποιήσει κρατικά κονδύλια για την προώθηση κυβερνητικών πολιτικών.

Πάντως έπειτα από τις δύο αγωγές, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να καλύψει ο ίδιος το κόστος των διαφημίσεων.

Οι ενάγοντες στην αγωγή τους  ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση Τραμπ υπερέβη την εξουσιοδότηση του Κογκρέσου και παραβίασε τους περιορισμούς που αφορούν την κρατική προβολή και την πολιτική προπαγάνδα.

Για την προσωρινή διαταγή η ομόσπονδη δικαστής,  Τζένιφερ Ροσόν, έκρινε ότι το αίτημα που κατέθεσε ο συνασπισμός των οργανώσεων παραμένει ισχυρό και δεν έχει καταστεί αλυσιτελές.

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων (περί πολιτικής προπαγάνδας) είναι βάσιμα και πιθανόν να δικαιωθούν  επί της ουσίας της υπόθεσης, ότι είναι πιθανόν να υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη αν δεν εκδιδόταν δικαστική εντολή απαγόρευσης και πως η απαγόρευση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Σημειώνεται επίσης πως στην στάθμιση συμφερόντων έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Η αγωγή στρέφεται ονομαστικά εναντίον κορυφαίων στελεχών, όπως ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν, ο Διευθυντής του OMB (Γραφείο Διαχείρησης Προϋπολογισμού των ΗΠΑ) Ράσελ Βόουτ και η Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Για το ζήτημα ο Λευκός Οίκος σε ερωτήματα ΜΜΕ παραπέμπει, σύμφωνα με τον Axios, σε ανάρτηση που έκανε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στην πλατφόρμα του, Truth Social. Στην ανάρτηση εκείνη, ο Πρόεδρος υπεραμύνθηκε των σποτ, περιγράφοντάς τα ως μια «θετική προβολή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επόμενο βήμα της δικαστικής διαμάχης είναι ήδη προγραμματισμένο. Την Τρίτη(13/10) θα πραγματοποιηθεί ακρόαση στο δικαστήριο προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα νομικά βήματα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

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Υπό έρευνα Fox News, CNN, ABC, CBS και NBC από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

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