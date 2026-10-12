Πάνω από τα 103 δολάρια το Brent, στα 81 ευρώ το φυσικό αέριο

Takeaways by to pontiki AI Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά καθώς η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ ενισχύει τις ελπίδες για κάλυψη των παγκόσμιων ελλείψεων.

Το αργό τύπου Brent υποχωρεί προς τα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη πτωτική πορεία ακολουθεί και το αμερικανικό αργό WTI, προσεγγίζοντας τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανήλθαν στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων λόγω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο εντάθηκαν εξαιτίας των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι γεμάτες κατά 73,6%, ποσοστό χαμηλότερο σε σύγκριση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

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Πτωτικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου αι φυσικού αερίου στην έναρξη της εβδομάδας καθώς αναπτερώνονται οι ελπίδες ότι μετά τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν οι ρωσικές προμήθειες ντίζελ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άμβλυνση των παγκόσμιων ελλείψεων καυσίμων.

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχωρεί στις συναλλαγές της Δευτέρας (12.10.2023) προς τα 103 δολάρια το βαρέλι, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί δύο συνεδριάσεων, μετά τις εξελίξεις της Παρασκευής, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του κατέληξε σε συμφωνία ώστε η Ρωσία να προμηθεύσει την αγορά με εκατοντάδες χιλιάδες τόνους ντίζελ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μερική χαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών από τη Μόσχα, γεγονός που επηρεάζει θετικά τις αγορές. Στην ίδια κατεύθυνση με το Brent κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που υποχωρεί προς τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια «ενεργειακή εκεχειρία» με άμεση ισχύ.

Στο μεταξύ, το κεντρικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε εκ νέου επίθεση την Κυριακή από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι, μία ημέρα μετά από προηγούμενο πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Οι επιθέσεις ώθησαν τον Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε αντίποινα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθι στην Υεμένη. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φέρεται να επικοινώνησε με τον ομόλογό του στο Ριάντ για να συζητήσουν την πρόσφατη κλιμάκωση των γεγονότων στην περιοχή, καθώς και τις προσπάθειες αντιμετώπισής της.

Πάνω από τα 81 ευρώ το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κοντά στα 82 ευρώ/MWh στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12.10.2026), πριν υποχωρήσουν οριακά προς τα 81 ευρώ/MWh φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο τεσσάρων εβδομάδων.

Οι αυξημένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και η κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων αύξησαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού με LNG. Υπενθυμίζεται ότι από τον στενό αυτό διάδρομο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG -με βάση στοιχεία πριν τον πόλεμο.

Από την άλλη μεριά, παρά τη σταθερή αύξηση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι κατά 73,6% γεμάτες, στάθμη χαμηλότερη από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου ενδέχεται να προκύψει από τις προβλέψεις για χαμηλότερες φθινοπωρινές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια πρόωρη έναρξη της περιόδου θέρμανσης αυξάνοντας την κατανάλωση φυσικού αερίου.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διαχειριστές ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου δήλωσαν ότι το σύστημα ήταν αρκετά ευέλικτο για να καλύψει τη χειμερινή ζήτηση, αλλά προειδοποίησαν ότι οι περιορισμένες προμήθειες θα μπορούσαν να ωθήσουν την αποθήκευση κάτω από το 30% μέχρι το τέλος του χειμώνα.

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