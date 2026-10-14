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BUSINESS

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

14.10.2026 09:30

Vodafone: Επένδυση άνω των 15 εκατ. ευρώ στο δίκτυο καταστημάτων – Νέος χώρος στο The Mall

14.10.2026 09:30
vodafone – the mall – new

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Στην αναβάθμιση του φυσικού δικτύου λιανικής και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών συνεχίζει να επενδύει η Vodafone Ελλάδας, προχωρώντας στη λειτουργία νέου καταστήματος στο The Mall Athens.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ και αφορά τον εκσυγχρονισμό των καταστημάτων της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 60 καταστήματα της Vodafone σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν αναβαθμιστεί, ενώ η εταιρεία επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ενιαίο μοντέλο εξυπηρέτησης, συνδυάζοντας τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών και την τεχνική υποστήριξη.

Η επένδυση στο φυσικό δίκτυο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επιχειρούν να διευρύνουν τις πηγές εσόδων τους, καθώς ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας παραμένει έντονος.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τα φυσικά καταστήματα, τα οποία καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες που δεν περιορίζονται στην απλή πώληση προϊόντων.

Διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητας

Το νέο κατάστημα στο The Mall Athens διαθέτει διευρυμένη γκάμα συσκευών, που περιλαμβάνει smartphones, tablets, φορητούς υπολογιστές, έξυπνες τηλεοράσεις, wearables, προϊόντα για έξυπνο σπίτι και εξοπλισμό gaming.

Με αυτόν τον τρόπο, η Vodafone επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως προμηθευτής τεχνολογικών προϊόντων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο πελατολόγιο και το δίκτυο λιανικής της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, με ειδική κατηγορία συσκευών και αξεσουάρ που διαθέτουν δυνατότητες περιορισμού της πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης και ακατάλληλο ψηφιακό περιεχόμενο.

Η πρωτοβουλία αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον των οικογενειών για ασφαλέστερη χρήση της τεχνολογίας από ανηλίκους, δημιουργώντας παράλληλα μια νέα εμπορική κατηγορία.

Τεχνική υποστήριξη και ψηφιακές υποδομές

Σημαντικό μέρος του νέου μοντέλου καταστημάτων αποτελούν οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Η ομάδα Tech Heroes παρέχει βοήθεια για την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τη χρήση συσκευών, ενώ προσφέρονται υπηρεσίες ασφάλισης, προστασίας οθόνης και επισκευών μέσω των Vodafone Tech Insurance, Tech Protect και Tech Service.

Στο τεχνολογικό σκέλος της επένδυσης περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής των καταστημάτων, με την αξιοποίηση υποδομών SD-WAN που συνδυάζουν συνδέσεις οπτικών ινών και δίκτυα 5G.

Στόχος είναι η μεγαλύτερη αξιοπιστία των συνδέσεων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Το κατάστημα στο The Mall Athens, μαζί με εκείνο στο Golden Hall, αποτελούν βασικά σημεία εφαρμογής της νέας εμπορικής στρατηγικής.

Προσφορές έως τις 5 Νοεμβρίου

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος, η Vodafone ανακοίνωσε ειδικές προσφορές έως τις 5 Νοεμβρίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προωθητική ενέργεια επιστροφής της αξίας του ΦΠΑ σε επιλεγμένες αγορές συσκευών, έκπτωση 30% στην τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης και μειώσεις τιμών κατά 100 ευρώ σε επιλεγμένα iPhone και σε iPad.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικά πακέτα σύνδεσης για νέους συνδρομητές.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια της Vodafone να αυξήσει την εμπορική αξία κάθε καταστήματος, αξιοποιώντας τη συνδυαστική πώληση συσκευών, συνδέσεων και υπηρεσιών υποστήριξης.

Το επόμενο ζητούμενο είναι κατά πόσο οι επενδύσεις στο φυσικό δίκτυο θα μεταφραστούν σε υψηλότερες πωλήσεις, ενίσχυση των εσόδων από πρόσθετες υπηρεσίες και μεγαλύτερη πιστότητα πελατών, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά επεκτείνεται και στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής τεχνολογίας.

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