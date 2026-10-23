Basketgate: Αυτό είναι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου – Oι κατηγορίες για τον συλληφθέντα πρόεδρο της ΕΟΚ

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Τις κατηγορίες που αποδίδονται στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, που συνελήφθη μαζί με άλλους παράγοντες του μπάσκετ για το σκάνδαλο με τα στημένα, περιγράφει αναλυτικά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τον μέχρι πρότινος ισχυρό άνδρα της καλαθοσφαίρισης.

Στο ένταλμα σύλληψης, που αποκάλυψε το ieidiseis.gr, ο Βαγγέλης Λιόλιος κατηγορείται ότι από το 2016 έως το 2026, «με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους και κατά μόνας, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα, δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού».

Αναλυτικά το ένταλμα σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλιου

Α) Όντας Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, την 8-6-2016 στην, από κοινού με τον Ευάγγελο ΤΣΑΠΑ του Ανδρέα, υποσχεθήκατε στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟ, υπεύθυνο τμήματος μπάσκετ του Εθνικού Πειραιά, ότι, προκειμένου η ομάδα του να ηττηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ στον αγώνα της 8-6-2016 για την Α2 Ανδρών, η ομάδα του θα ευνοηθεί από διαιτητές στο μέλλον. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς το από αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε, ενώ ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 60-68. Β) Ενώ ήσουν de facto διοικών την ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και όντας Πρόεδρος της ΕΟΚ από 12-9-2021, από κοινού με τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ :

1) Περί την 15-3-2018, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΗΛΟΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ότι θα λάβει από τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρο της ομάδας ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα ΦΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (πρώην Φάρος Κερατσινίου)- ΑΡΗΣ της Basket League την 17-3-2018 υπέρ του ΦΑΡΟΥ. Στις 15-3-2018 στο ξενοδοχείο Intercontinental o ΤΣΑΠΑΣ παρέδωσε στον ανωτέρω διαιτητή το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις και ο ΦΑΡΟΣ νίκησε με σκορ 81-76.

2) Μερικές ημέρες πριν την 10-4-2018, στο Coffee Island στην οδό Αμαλίας, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΗΛΟΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ και στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβουν το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ της Basket League στις 10-4-2018 υπέρ του Πανιωνίου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις και ο Πανιώνιος νίκησε με σκορ 81-76. Στη συνέχεια, στην οικία του ΤΣΑΠΑ στην οδό Γρανικού 23 στον Άλιμο, στις 12-4-2018, ο ΤΣΑΠΑΣ ο παρέδωσε στον ΠΗΛΟΪΔΗ το ποσό των 5.000 ευρώ για τον ίδιο και το ποσό των 5.000 ευρώ για την ΤΣΑΡΟΥΧΑ.

3) Τον Μάιο 2018 στο Coffee Island στην οδό Αμαλίας, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να ορισθεί ως διαιτητής και να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ — ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ της Α’ ΕΣΚΑ της 3-5-2018 υπέρ του Ιωνικού. Ο ανωτέρω δεν ορίσθηκε ως διαιτητής του αγώνα, αλλά ορίσθηκε ως διαιτήτρια η ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οποία υποσχεθήκατε ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του ανωτέρω αγώνα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ νίκησε με σκορ 55-51. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

4) Την 15-12-2018, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Α2 στις 15-12-2018, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκατε και την άνοδο του ΙΩΝΙΚΟΥ σε ανώτερη κατηγορία και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 78-89. Στη συνέχεια, στις 18-12-2018, σε καφετέρια στο μετρό της Δάφνης, ο ΤΣΑΠΑΣ, πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, παρέδωσε στην ΤΣΑΡΟΥΧΑ το ποσό των 5.000 ευρώ.

5) Την 19-1-2019, στη Νέα Φιλαδέλφεια, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ της Γ’ Εθνικής στις 19-1-2019 υπέρ του Ιωνικού. Αν και το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 73-71 υπέρ του ΑΙΓΑΛΕΩ, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

6) Μερικές ημέρες πριν την 9-2-2019, στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΦΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ στις 9-2-2019 της Α2 υπέρ του Φάρου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Φάρος νίκησε με σκορ 65-73. Στη συνέχεια, στο CITY LINK στην Αθήνα, στις 13- 2-2019, ο ΤΣΑΠΑΣ παρέδωσε στον ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ το ποσό των 5.000 ευρώ.

7) Την 15-2-2019, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΟΦΗ της Β’ Εθνικής στις 17-2-2019 υπέρ του ΟΦΗ και προκειμένου είτε να κερδίσει ο ΟΦΗ, είτε να χάσει με διαφορά μικρότερη από τον μεταξύ τους αγώνα του πρώτου γύρου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΟΦΗ έχασε με σκορ 70-63, ήτοι με διαφορά μικρότερη από τον μεταξύ τους αγώνα του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια, σε καφέ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 21-2-2019, ο ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ παρέδωσε στον ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ το ποσό των 200 ευρώ.

8) Την 17-3-2019, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ της Γ’ Εθνικής της 17-3-2019 υπέρ του Αιγάλεω. Αν και το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 100-96 υπέρ του Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

9) Μερικές ημέρες πριν την 5-5-2019 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΧΙΟΣ – ΟΦΗ της Γ’ Εθνικής στις 5-5-2019 υπέρ του ΟΦΗ. Την ανωτέρω υπόσχεση του έδωσε ο προπονητής του ΟΦΗ Βασίλης Ράλλης. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΟΦΗ νίκησε με σκορ 75-83.

10) Την 1-10-2019, στην οδό Αμαλίας 4, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με σκοπό να επηρεάσετε το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 5-10-2019 υπέρ του Προμηθέα, ζητήσατε από τον Πρόεδρο του Ιωνικού ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, να μην προσλάβει προπονητή για το παιχνίδι αυτό και η ομάδα να μην αγωνιστεί για τη νίκη, υποσχόμενοι ότι θα επηρεάσετε το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ, υπέρ του Ιωνικού, ορίζοντας ως διαιτήτρια την ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην οποία υποσχεθήκατε ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, καθώς και ότι θα δώσετε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-80. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του αγώνα, ο ΛΙΟΛΙΟΣ παρέδωσε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

11) Μερικές ημέρες πριν την 12-10-2019 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 83-66. Στη συνέχεια, στις 14-10-2019, στην Αθήνα, παραδώσατε στην ΤΣΑΡΟΥΧΑ το ποσό των 5.000 ευρώ.

12) Περί τον Νοέμβριο 2019 υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα άγνωστου αγώνα της ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, προκειμένου να λάβει τεχνική ποινή ο παίκτης ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και για το λόγο αυτό να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο και στη συνέχεια να λυθεί η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς η διαιτήτρια τιμώρησε με τεχνική ποινή τον ανωτέρω παίκτη και η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα λύθηκε την 5-12-2019. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

13) Την 7-12-2019 στην Πάτρα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΛΑΥΡΙΟ της Basket League στις 7-12-2019 και συγκεκριμένα στο πρώτο ημίχρονο να κερδίζει ο Προμηθέας με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά στο σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο να ευνοηθεί το Λαύριο. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις και ο Προμηθέας προηγήθηκε στο ημίχρονο με 46-29 και στο δεύτερο ημίχρονο ευνοήθηκε το Λαύριο μειώνοντας τη διαφορά, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 77-66 υπέρ του Προμηθέα.

14) Την 20-12-2019, στο CITY LINK στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στις 21-12-2019 της Basket League υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Ιωνικός νίκησε με σκορ 108-74. Ο ανωτέρω διαιτητής έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

15) Μερικές ημέρες πριν την 19-1-2020 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ της Β’ Εθνικής στις 19-1-2020 υπέρ του Ιωνικού. Αν και ο Ιωνικός έχασε με σκορ 81-86, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

16) Την 1-2-2020 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ της Basket League στις 1-2-2020 υπέρ του Λαυρίου. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς το Λαύριο νίκησε με σκορ 75-61.

17) Λίγες ημέρες πριν την 16-2-2020, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΣΧΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα της 16-2-2020, μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ, για το Κύπελλο Ελλάδας, υπέρ του Προμηθέα. Ο ανωτέρω διαιτητής εκνευρίστηκε και αποχώρησε, αρνούμενος την υπόσχεσή σας, και εν τέλει επικράτησε η ΑΕΚ με σκορ 61-57.

18) Περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου 2020 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των αγώνων του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ στην τελική φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς οι αγώνες επηρεάστηκαν και αλλοιώθηκαν, και στο Πρωτάθλημα Εφήβων ο Προμηθέας νίκησε τον ΠΑΟΚ με σκορ 89-51 και το Ηράκλειο με σκορ 64-99.

19) Στις 25-12-2020 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ — ΠΑΟΚ της Basket League της 27-12-2020 υπέρ του Ιωνικού. Αν και ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 86-84, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

20) Μερικές ημέρες πριν την 4-4-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ της Basket League στις 4-4-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 70-73. Ο ανωτέρω διαιτητής έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

21) Μερικές ημέρες πριν την 14-4-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ στις 14-4-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 80-78. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

22) Την 5-9-2021, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΚΑΛΔΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΚΑ — ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και στις 5-9-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 60-61.

23) Λίγες ημέρες πριν την 9-10-2021, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 93-83. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

24) Την 24-10-2021, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στη Β’ Εθνική στις 24-10-2021 υπέρ του Πανιωνίου. Αν και το Αιγάλεω επικράτησε με σκορ 90-88, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

25) Λίγες ημέρες πριν την 6-11-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι ποσό 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 6-11-2021 υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Ιωνικός νίκησε με σκορ 59-61. Ο ανωτέρω διαιτητής έλαβε σε άγνωστο χρόνο το ανωτέρω χρηματικό ποσό.

26) Τον Δεκέμβριο 2021, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΟΥΚΑΣ – ΠΑΟ του Πρωταθλήματος Εφήβων, υπέρ του Δούκα. Ο ανωτέρω διαιτητής δεν ευνόησε τον Δούκα και το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 70-71 υπέρ του ΠΑΟ.

27) Την 18-1-2022 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για το πρωτάθλημα U18 Rising Stars στις 22-1-2022 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 48-60.

28) Την 3-2-2022 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για το πρωτάθλημα U18 στις 6-2-2022 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο ΠΑΟ επικράτησε με σκορ 82- 74, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

29) Την 11-2-2012 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΜΑΡΤΙΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ — ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ της Γ’ Εθνικής στις 13-2-2022 υπέρ του Αίολου. Αν και ο Διαγόρας επικράτησε με σκορ 77-66, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

30) Μερικές ημέρες πριν την 8-4-2023, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήταν υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΡΔΙΤΣΑ — ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ για την Basket League στις 8-4-2023 υπέρ της Καρδίτσας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και η Καρδίτσα νίκησε με σκορ 85- 83. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

31) Την 10-4-2023 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ για τη Γ’ Εθνική στις 10-4-2023 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-59.

32) Την 26-4-2023 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ για τη Γ’ Εθνική στις 30-4-2023 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο ΔΙΩΝ επικράτησε με σκορ 69-57, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

33) Την 24-10-2024 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 24-10-2024 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Ηλυσιακός επικράτησε με σκορ 122-121, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

34) Την 15-11-2024 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ και τον ΜΗΛΑ ΧΡΗΣΤΟ, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΤΣΟΛΑΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11- 2024 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 84-76. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

35) Την 17-2-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 της National League στις 17-2- 2025 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Απόλλων επικράτησε με σκορ 97-80, ο σκοπός σας επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

36) Την 8-3-2025, στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΟΚ για την Basket League στις 8-3-2025 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-76. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

37) Την 21-3-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 – ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ της National League στις 22-3-2025 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 86-68. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

38) Την 21-3-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟ πρωταθλήματος γυναικών στις 23-3-2025 υπέρ του Αθηναϊκού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Αθηναϊκός νίκησε με σκορ 98-85.

39) Λίγες ημέρες πριν την 23-3-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στους διαιτητές ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήταν υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσουν και να τ αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 23-3-2025 υπέρ του Κολοσσού. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Κολοσσός νίκησε με σκορ 84- 83. Οι ανωτέρω διαιτητές έλαβαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

40) Αρχές Μαΐου 2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 10-5-2025 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 80-46.

41) Αρχές Μαΐου 2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ και στον διαιτητή ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 11-5- 2025 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 69-57.

42) Την 13-5-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ της National League 2 στις 14-5-2025 υπέρ της Ακαδημίας Ελευσίνας. Αν και η Δάφνη Δαφνίου νίκησε με σκορ 69-65, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

43) Την 20-10-2025 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΜΑΡΤΙΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΓΕΧ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της Elite League στις 20-10-2025 υπέρ της Λευκάδας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και η Λευκάδα νίκησε με σκορ 77-78.

44) Την 20-1-2016 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΟΝΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Β‘ για τη National League στις 20-1-2026 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 60-80.

45) Την 24-1-2026, υποσχεθήκατε στη διαιτήτρια ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ότι θα λάβει άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΡΗΣ στις 24-1-2026 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Άρης νίκησε με σκορ 97-103, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις. Η ανωτέρω διαιτήτρια έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό.

46) Την 21-2-2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΛΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ της Elite League στις 21-2-2026 υπέρ της Αμαλιάδας. Αν και το Λαύριο νίκησε με σκορ 67-65, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

47) τον Μάρτιο 2016 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 29-3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 64-60.

48) Τον Μάρτιο 2026 στην Αθήνα, από κοινού με τον ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, υποσχεθήκατε στον διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στο διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΥΠΑΤΙΑ του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις 30-3-2026 υπέρ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας. Ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις, και τα ανωτέρω Εκπαιδευτήρια νίκησαν με σκορ 90-81.

49) την 4-4-2026 στην Αθήνα, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και στον διαιτητή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ότι θα λάβουν ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΓΕΧ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ της Elite League στις 4-4-2026 υπέρ του Πανερυθραϊκού. Αν και η ΑΓΕΧ νίκησε με σκορ 95-84, ο σκοπός που επιδιώκατε επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις.

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