Basketgate: Στο «μικροσκόπιο» 8-9 διαιτητές για το κύκλωμα στημένων αγώνων – Στο κάδρο και δεύτερη γυναίκα

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος με τους στημένους αγώνες μπάσκετ και τις δωροληψίες, καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι δικαστικές αρχές φέρνουν στο προσκήνιο περισσότερους πιθανούς εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με το Mega, οι έρευνες επεκτείνονται σε διαιτητές που φέρονται να συνδέονται με το στήσιμο αγώνων του ελληνικού μπάσκετ. Τα νέα στοιχεία και οι καταθέσεις αφορούν συνολικά 50 αναμετρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ύποπτες.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει οι μάρτυρες, οι έξι κατηγορούμενοι φέρονται να ασκούσαν πλήρη έλεγχο στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ φέρονται να συναντούσαν διαιτητές πριν από σημαντικούς αγώνες των μεγάλων κατηγοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, 8 με 9 διαιτητές φέρονται να είχαν γνώση της δράσης του κυκλώματος και να συνεργάζονταν κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, επηρεάζοντας με τις αποφάσεις τους την εξέλιξη των παιχνιδιών. Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών βρίσκεται και δεύτερη γυναίκα διαιτητής.

Παράλληλα, νέα επιβαρυντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων, τα οποία οι Αρχές κατέσχεσαν αιφνιδιαστικά.

Οι μαρτυρίες για τις κρίσιμες αποφάσεις

Οι καταθέσεις περιγράφουν, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να λαμβάνονταν καθοριστικές αποφάσεις σε συγκεκριμένους αγώνες.

Σύμφωνα με το Mega, οι αναφορές των βασικών μαρτύρων ότι οι κατηγορούμενοι ήλεγχαν όλη την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στο μπάσκετ, ότι πριν από κρίσιμους αγώνες της μεγάλης κατηγορίας είχαν συναντήσεις με τους διαιτητές και, επιπλέον, υπάρχουν μαρτυρίες ότι για 5 έως 7 τέτοιους αγώνες ότι ήταν μυημένοι και άλλοι διαιτητές.

Συνολικά είναι 8 ή 9 οι διαιτητές οι οποίοι φαίνεται να είναι εμπλεκόμενοι. Ένας εκ αυτών είπε ότι “εγώ είχα τις κρίσιμες αποφάσεις, αλλά με βοήθησε και ένας άλλος διαιτητής, ο οποίος έδωσε στο τέλος τις τρεις κρίσιμες βολές“. Ανάμεσα στους διαιτητές είναι ακόμη μία γυναίκα διαιτητής που μνημονεύεται σε κάποιους από τους επτά αγώνες οι οποίοι είναι ύποπτοι.

Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που θα αντληθούν από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων που κατασχέθηκαν αιφνιδιαστικά, σε έρευνες από τις οποίες αναμένεται να προκύψουν νέα στοιχεία».

«Σφυρίγματα» 10.000 ευρώ, καταγγελίες για πιέσεις και διαιτητές εκτός ορισμών

Την ίδια ώρα, καταθέσεις παραγόντων του αθλήματος ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα φέρνουν στο προσκήνιο σοβαρούς ισχυρισμούς για τη λειτουργία της διαιτησίας, φερόμενες οικονομικές απαιτήσεις και καταγγελίες για απόπειρες επηρεασμού αγώνων. Οι μαρτυρίες αφορούν πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν το περιεχόμενό τους.

Ο «κος Γραμμάριος»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον πρώην διεθνή διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση. Σύμφωνα με κατάθεση πρώην διεθνούς διαιτητή, μάνατζερ της ομάδας του Λαυρίου είχε αναφερθεί σε μηνύματα που φέρεται να είχε λάβει από τον Παπαπέτρου, στα οποία γινόταν λόγος για συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.

Από τις συγκεκριμένες αναφορές, σύμφωνα με τον μάρτυρα, προέκυψε και ο χαρακτηρισμός «κος Γραμμάριος», καθώς ο Παπαπέτρου φέρεται να έλεγε στον πρώην μάνατζερ του Λαυρίου, Βαγγέλη Παπαδόπουλο: «Βάλε μου 500 – 1.000, άντε 1500».

Όπως σημειώνεται στην κατάθεση, ο Παπαπέτρου, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει αναλάβει καθήκοντα εθνικού καθηγητή διαιτησίας, έπειτα από επιλογή του προέδρου της ΕΟΚ, Ευάγγελου Λιόλιου, φέρεται να είχε αποκτήσει τη συγκεκριμένη φήμη εξαιτίας των μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με τον πρώην μάνατζερ της ομάδας του Λαυρίου. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, παράλληλα, μαρτυρία για φερόμενη απόπειρα επηρεασμού της διαιτησίας στον τελικό του EuroCup το 2021. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε πρώην διαιτητής, ένας Ουκρανός συνάδελφός του, με τον οποίο συμμετείχαν στην ίδια διαιτητική τριάδα, φέρεται να του αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί προσέγγιση με στόχο την ευνοϊκή αντιμετώπιση της UNICs Kazan.

Ειδικότερα, ο Έλληνας πρώην διαιτητής μετέφερε στον αθλητικό εισαγγελέα ότι ο Ουκρανός συνάδελφός του «τον πλησίασε και του ανέφερε ότι είχε δεχθεί πρόταση ύψους 10.000 ευρώ, με σκοπό να επηρεάσει τη διαιτησία υπέρ της UNICs Kazan».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η πρόταση αποδίδεται σε έναν από τους κατηγορουμένους της υπόθεσης, ενώ ο Ουκρανός διαιτητής φέρεται να αρνήθηκε και να ενημέρωσε σχετικά τα διεθνή μπασκετικά όργανα. Η καταγγελία προστίθεται στις αναφορές που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για το basketgate.

Οι αναφορές στον Λιόλιο και η καταγγελία διαιτητή για αποκλεισμό

Στο επίκεντρο των καταθέσεων βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, για τον οποίο πρώην προπονητής του Προμηθέα Πατρών έχει διατυπώσει δημόσια καταγγελίες σχετικά με πρακτικές στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Ο προπονητής κλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο να καταθέσει στον αθλητικό εισαγγελέα όσα γνώριζε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Λιόλιος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Προμηθέα Πατρών και φέρεται να είχε μεταβιβάσει τις μετοχές της ομάδας προκειμένου να αναλάβει την προεδρία της ΕΟΚ. Παράλληλα, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τού είχε αναφέρει πως εμπιστευόταν συγκεκριμένους διαιτητές για κρίσιμες αναμετρήσεις, στις οποίες οι αποφάσεις μπορούσαν να επηρεάσουν τη βαθμολογική κατάταξη.

Στην κατάθεσή του κατονομάζει τέσσερις διαιτητές, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτοί ήταν οι Βασιλική Τσαρούχα, ο Ε.Χ., ο Πέτρος Παπαπέτρου και ο Σ.Μ». Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, δύο από τα πρόσωπα που αναφέρονται έχουν συλληφθεί και είναι κατηγορούμενα στην υπόθεση.

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει και η κατάθεση πρώην διαιτητή, η οποία αφορά την αντιμετώπισή της μετά από μήνυση που υπέβαλε για ανώνυμες διαδικτυακές αναρτήσεις. Η γυναίκα είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να διερευνηθούν αναρτήσεις αγνώστων που, όπως καταγγέλλει, την είχαν στοχοποιήσει για τις διαιτητικές της αποφάσεις.

Όπως κατέθεσε, σε μεταγενέστερο χρόνο ένας από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων την πλησίασε και της ζήτησε να αποσύρει τη μήνυσή της. Η ίδια περιέγραψε την προσέγγιση ως προσπάθεια να μεταπειστεί, μεταφέροντας τα λόγια που αποδίδει στον συγκεκριμένο άνδρα.

«Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήθελε να με πείσει να αποσύρω τη μήνυση που κατέθεσα. Μου είπε πως για το δικό μου το καλό και όλων τους, αυτά τα πράγματα καλό είναι να μη συμβαίνουν στο χώρο και ότι ο ίδιος σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν του έκαναν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν κινήθηκε νομικά και δικαιώθηκε για αυτήν την επιλογή του».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ο άνδρας φέρεται να της είπε: «Μου τόνισε ότι διαπραγμάτευση δεν θα γίνει, μου είπε ότι το μπάχαλο θα σταματήσει και όποιος ασχολείται με αυτές τις βλακείες θα βρει μπελά και ο μπελάς αρχίζει από αυτό το Σαββατοκύριακο, διαιτητές που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν».

Η πρώην διαιτητής υποστηρίζει ότι δεν απέσυρε τη μήνυση και ότι ακολούθησε μια περίοδος επαγγελματικού αποκλεισμού. Όπως ανέφερε, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε σε αγώνα, ενώ για τους επόμενους έξι μήνες έμεινε εκτός των εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός των τοπικών.

Η ίδια εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται με την άρνησή της να αποσύρει τη μήνυση, υποστηρίζοντας ότι έκτοτε αντιμετωπίζει εχθρική στάση από την ΕΟΚ. Όπως αναφέρει, οι ορισμοί της είναι περιορισμένοι και, όταν συμμετέχει σε αγώνες, αυτοί αφορούν τις χαμηλότερες κατηγορίες. Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται στη μαρτυρία της και χρήζουν αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές.

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