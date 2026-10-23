CAPA: Νέος Κώδικας Δεοντολογίας και ψηφιακή πλατφόρμα για τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα

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Δύο νέες πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη διαφάνεια, την επαγγελματική δεοντολογία και την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων βιωσιμότητας παρουσίασε η CAPA – Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων, επιχειρώντας να ενισχύσει τον θεσμικό ρόλο των στελεχών που διαχειρίζονται τις σχέσεις των επιχειρήσεων με την κοινωνία, τους θεσμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός κοινού Κώδικα Δεοντολογίας για τους επαγγελματίες του κλάδου και τη δημιουργία του CAPAWiki – Sustainability Explained, ενός ψηφιακού εργαλείου που συγκεντρώνει και εξηγεί βασικές έννοιες της βιωσιμότητας.

Οι δύο πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «True North», παρουσία περισσότερων από 120 στελεχών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες απαιτήσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και ουσιαστικής ενημέρωσης για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους.

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά τη θέσπιση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών επαγγελματικών κανόνων και αρχών για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων.

Το πλήρες κείμενο θα αποσταλεί στα μέλη της Ένωσης την 1η Νοεμβρίου 2026, ενώ θα ακολουθήσει περίοδος διαβούλευσης έως το τέλος Φεβρουαρίου 2027. Η τελική επικύρωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα στελέχη Εταιρικών Υποθέσεων συμμετέχουν στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια εικόνα, την εταιρική φήμη, τις σχέσεις με τους θεσμούς και την επικοινωνία με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Την παρουσίαση του Κώδικα ανέλαβε η επικεφαλής της σχετικής Ομάδας Εργασίας, Ελίνα Κωνσταντίνου, η οποία επισήμανε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η καταγραφή κανόνων, αλλά η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αξιών που θα ενισχύει την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Στην επεξεργασία του συμμετείχαν οι Άννα Ζηλάκου, Μάρθα Κεσίσογλου, Ελένη Ράπτη, Χρύσα Σπυροπούλου, Σοφία Τατά και Κατερίνα Φραγκιουδάκη, με τη συνεργασία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPA, Πάκη Παπαδημητρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκού Θεοδόση Τάσιου, ο οποίος συνέταξε ειδικά για την εκδήλωση ομιλία με τίτλο «Το Αν-Ήθος παράγει Φτώχεια».

Ο καθηγητής υπογράμμισε τη σημασία της ύπαρξης κοινών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, χαρακτηρίζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας εργαλείο ατομικής και συλλογικής προστασίας των μελών ενός επαγγελματικού συλλόγου.

CAPAWiki: Ένα ψηφιακό λεξικό για τη βιωσιμότητα

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας CAPAWiki – Sustainability Explained, η οποία φιλοδοξεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται ολοένα συχνότερα στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η πλατφόρμα, διαθέσιμη στη διεύθυνση www.capawiki.gr , περιλαμβάνει αρχικά 59 βασικούς όρους σχετικούς με τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα, με πρόβλεψη για συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου της.

Στόχος είναι η παροχή τεκμηριωμένης και κατανοητής πληροφόρησης, όχι μόνο προς τα στελέχη των επιχειρήσεων αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις σχετικές έννοιες.

Η επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας, Δόμνικα Σκρέτα, εξήγησε ότι η πρωτοβουλία επιχειρεί να περιορίσει την απόσταση ανάμεσα στην εξειδικευμένη γνώση και στην καθημερινή επικοινωνία.

Όπως ανέφερε, το εγχείρημα δεν περιορίζεται σε ένα ψηφιακό γλωσσάρι, αλλά περιλαμβάνει και διαφορετικές μορφές ενημερωτικού περιεχομένου, όπως vidcasts και επεξηγηματικά βίντεο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων κοινού.

Στην ανάπτυξη του CAPAWiki συμμετείχε ομάδα επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων, με τη συνεργασία του Πάκη Παπαδημητρίου.

Η υπευθυνότητα στη σύγχρονη επιχειρηματική λειτουργία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση με τίτλο «Responsible by Design», με αντικείμενο τη σχέση της υπευθυνότητας με την επιχειρηματική καινοτομία και τον οργανωτικό μετασχηματισμό.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η γραμματέας της CAPA, Ρηνέτα Μήτση, συμμετείχαν η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, Νερίνα Κομιώτη, και ο Group Creative Director της McCann Worldgroup Athens, Πάνος Παγώνης.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές της υπευθυνότητας μπορούν να ενσωματώνονται στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αντί να περιορίζονται σε επιμέρους επικοινωνιακές ενέργειες.

Η πρόεδρος της CAPA, Ανθή Τροκούδη, επισήμανε ότι οι δύο πρωτοβουλίες υπηρετούν έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση της αξιοπιστίας των επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο Πάκης Παπαδημητρίου στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας των ομάδων εργασίας που προετοίμασαν τις πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια, ακεραιότητα και υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά.

Με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας και την ψηφιακή πλατφόρμα CAPAWiki, η CAPA επιχειρεί να δημιουργήσει ένα περισσότερο οργανωμένο πλαίσιο επαγγελματικών προτύπων και ενημέρωσης. Η επόμενη φάση θα κριθεί από την ανταπόκριση των μελών στη διαβούλευση, την τελική μορφή του Κώδικα και την αξιοποίηση των νέων εργαλείων στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική.

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