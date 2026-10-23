Κουτσούμπας από Ρόδο: «Χαστούκι στα παραμύθια που διακινούν κυβέρνηση και άλλα κόμματα η έγκριση του απαράδεκτου τουρκολιβυκού συμφώνου»

Takeaways by to pontiki AI Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης...

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Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ρόδου, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την αποψινή ομιλία του σε συγκέντρωση του κόμματος στη Ρόδο.

Ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, υποστηρίζοντας ότι η περίοδος των λεγόμενων «ήρεμων νερών» δεν οδήγησε σε υποχώρηση των τουρκικών διεκδικήσεων, αλλά αξιοποιήθηκε για την προβολή νέων αξιώσεων και τη δημιουργία τετελεσμένων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη, τις οποίες συνέδεσε με τις ευρύτερες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις στην περιοχή.

«Η πρόσφατη έγκριση από το λιβυκό Κοινοβούλιο υπό τον Χαφτάρ, του απαράδεκτου τουρκολιβυκού μνημονίου, αποτελεί ένα ακόμα χαστούκι στα παραμύθια που διακινούν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε ότι η Τουρκία, αξιοποιώντας το συγκεκριμένο μνημόνιο, διεκδικεί θαλάσσιες ζώνες που δεν της ανήκουν, αμφισβητώντας τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τους χειρισμούς που γίνονται γύρω από την υλοποίηση του έργου.

Όπως υποστήριξε, υπάρχει κίνδυνος να αναζητηθεί μια συμφωνία που θα ικανοποιεί και την τουρκική πλευρά, με ενδεχόμενη άμεση ή έμμεση αναγνώριση δικαιωμάτων της σε θαλάσσιες περιοχές που διεκδικεί.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι σε περίπτωση περαιτέρω όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων ενδέχεται να παρουσιαστεί ως λύση η αμερικανοΝΑΤΟϊκή διαμεσολάβηση, με κατεύθυνση τη συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε τη θέση του ΚΚΕ για την υπεράσπιση των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τονίζοντας ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί δικαίωμα της Ελλάδας.

Αναφέρθηκε επίσης στην κοινή θέση του ΚΚΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας για «καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης της φιλίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε στα προβλήματα της Ρόδου, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική και αντιπαραβάλλοντας την ανάπτυξη του τουρισμού με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του νησιού.

Έκανε λόγο για εξαντλητικά ωράρια εργασίας στον τουριστικό κλάδο, σοβαρές ελλείψεις στις δημόσιες υποδομές, ανεπαρκή αντιπλημμυρική προστασία, παλαιά σχολικά κτίρια και προβλήματα στέγασης εκπαιδευτικών, φοιτητών και σπουδαστών.

Ιδιαίτερα στάθηκε στην κατάσταση των δημόσιων δομών υγείας, κάνοντας αναφορά στο υποστελεχωμένο νοσοκομείο της Ρόδου, στα κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ, που καλούνται να εξυπηρετήσουν τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τον αυξημένο πληθυσμό κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα, συνέδεσε τις ελλείψεις στα αντιπλημμυρικά έργα με τις πρόσφατες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο νησί, επικρίνοντας τις κυβερνητικές προτεραιότητες στη χρηματοδότηση των δημόσιων υποδομών.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές τους δεν αντιμετωπίζουν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας ότι η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση και τις εργασιακές συνθήκες ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στους κοινωνικούς αγώνες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών και των συνταξιούχων, καθώς και στις προγραμματισμένες απεργιακές δράσεις.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε ακόμη στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, ασκώντας κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε σε ενίσχυση των εργατικών και λαϊκών κινητοποιήσεων και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, κάνοντας ειδική αναφορά στη διεθνή απεργία ενάντια στον πόλεμο, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου σε περισσότερα από 100 λιμάνια, καθώς και στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

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