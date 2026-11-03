Της… κακομοίρας στο Halloween Hunt στο Γκάζι: Έπεσε… πραγματικό ξύλο, ακόμη και δαγκωματιές -«Μας χτυπούσαν και όταν φωνάζαμε ότι πονάμε, συνέχιζαν πιο δυνατά»

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Τον τρόμο έζησαν συμμετέχοντες στο Halloween Hunt, μιας διοργάνωσης τύπου κυνηγιού θησαυρού που πραγματοποιήθηκε στο Γκάζι με τη συμμετοχή escape rooms, καθώς, όπως κατήγγειλαν δέχθηκαν πραγματικά χτυπήματα, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά ωμής βίας.

Αυτό που επρόκειτο να είναι ένα παιχνίδι τρόμου, με μασκαρεμένους ηθοποιούς, τρομακτικές στολές και αναπαράσταση σκηνών από ταινίες τρόμου, φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμετεχόντων και αυτοπτών μαρτύρων που προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News, άνθρωποι δέχθηκαν χτυπήματα με αλυσίδες, ρόπαλα, ζώνες και μαστίγια, ενώ καταγγέλλονται ακόμη και δαγκώματα και τραυματισμοί.

Μάλιστα, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται μασκαρεμένοι με στολές γεμάτες ψεύτικα αίματα να κυνηγούν ανθρώπους στους δρόμους, κρατώντας ακόμη και αλυσοπρίονα, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

«Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους και συνέχιζαν πιο δυνατά»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Live News περιστατικά κατά τα οποία μασκαρεμένοι φέρονται να δάγκωναν ανθρώπους και να χτυπούσαν με αντικείμενα γυναίκες που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

«Αυτό που είδα ήταν κάποιον μασκαρεμένο να δαγκώνει έναν άλλο άνθρωπο. Είδα και έναν άλλον να ρίχνει ροπαλιές σε μια κοπέλα, η οποία έβαλε τα κλάματα. Όταν πήγε ένας φίλος της να πει “ρε παιδιά, ηρεμήστε, ξεφεύγετε”, ο ηθοποιός τού κόλλησε το κεφάλι και του είπε “γιατί, αλλιώς τι θα γίνει”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλη συμμετέχουσα κατήγγειλε ότι οι άνθρωποι που υποδύονταν τους χαρακτήρες τρόμου συνέχιζαν να χτυπούν ακόμη και όταν τα θύματα διαμαρτύρονταν.

«Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους, λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά», περιέγραψε.

Σε άλλη μαρτυρία γίνεται λόγος για χτυπήματα με ζώνες, αλυσίδες και μαστίγια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντιδράσεις των παικτών.

«Είναι απαράδεκτο να βαράς έναν παίκτη με ζώνη, αλυσίδες, μαστίγιο ή ό,τι άλλο σου κατέβει στο κεφάλι, να σου λέει ο άλλος “σταμάτα” και εσύ να συνεχίζεις. Εγώ προσωπικά σταμάτησα το παιχνίδι και κοίταζα συνέχεια γύρω μου τι συμβαίνει. Αυτό που έβλεπα ήταν ένα αδιανόητο θέαμα, όλοι είχαν κάτι στο χέρι τους και βαρούσαν», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

«Είδαμε πολύ κόσμο με κλάματα και ακόμη και αίματα»

Οι περιγραφές που ήρθαν στο φως κάνουν λόγο για ανθρώπους που έφυγαν από τη διοργάνωση με μώλωπες, τραυματισμούς και αιμορραγίες.

Σύμφωνα με μαρτυρία συμμετέχοντος, μέλος της ομάδας του δέχθηκε δύο δυνατά χτυπήματα με αλυσίδα στην πλάτη, ενώ σε μία από τις επιθέσεις φέρεται να τον κράτησαν από τον λαιμό για να μην μπορεί να απομακρυνθεί.

«Με το καλημέρα άρχισαν να παίζουν άγρια και να μας βαράνε με αλυσίδες. Πέρα από το να τρέξουμε δεν κάναμε ούτε είπαμε κάτι. Είδαμε πολύ κόσμο με αντίστοιχες εμπειρίες, κλάματα και ακόμη και αίματα», περιέγραψε.

Μια άλλη γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε δάγκωμα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μελανιά στον ώμο, ενώ περιέγραψε και περιστατικό κατά το οποίο η ίδια τραβιόταν ενώ είχε μπλεχτεί κάτω από τραπέζι.

Παράλληλα, συμμετέχοντες κάνουν λόγο για έλλειψη ελέγχου και απουσία ιατρικής ομάδας σε μια εκδήλωση όπου η σωματική επαφή αποτελούσε μέρος του παιχνιδιού.

«Είδα άτομα να βαράνε με αλυσίδες χωρίς κάποιον έλεγχο, ούτε κάποια ιατρική ομάδα να υπάρχει stand by. Έβλεπα κυρίως κοπέλες χτυπημένες να κλαίνε, να φωνάζουν, ακόμη και με αίματα στα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά άλλη μαρτυρία.

Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώνονται και καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, οι οποίες μέχρι στιγμής παρουσιάζονται ως αναφορές συμμετεχόντων και χρήζουν διερεύνησης.

Η συγγνώμη του ηθοποιού που υποδυόταν το ζόμπι

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η δημόσια συγγνώμη ηθοποιού που συμμετείχε στη διοργάνωση, υποδυόμενος το ζόμπι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ενδεχομένως δάγκωσε κάποιους συμμετέχοντες πιο δυνατά από όσο έπρεπε.

«Θέλω να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη. Ήμουν ο ηθοποιός, το ζόμπι. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τραυματιστεί κανείς πάνω στην αδρεναλίνη του event. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται. Μπορεί να δάγκωσα λίγο παραπάνω», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε, ότι δεν είχε πρόθεση να χαλάσει την εμπειρία κανενός και δήλωσε, ότι αισθάνεται άσχημα για όσα συνέβησαν, ζητώντας εκ νέου συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν.

Τι προβλεπόταν στους όρους συμμετοχής

Ερωτήματα προκαλούν και οι όροι συμμετοχής στο Halloween Hunt. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι διοργανωτές ενημέρωναν τους παίκτες, ότι το παιχνίδι περιλαμβάνει τρέξιμο, σωματική επαφή και περιστασιακά λεκτική βία.

Παράλληλα, υπήρχε ρητή απαγόρευση της επαφής των παικτών με τους performers. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν συμμετέχοντες, δεν υπήρχε αντίστοιχη σαφής αναφορά για τα όρια της σωματικής επαφής από την πλευρά των ηθοποιών προς τους παίκτες.

Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε ακόμη και κατά τη διάρκεια επιμέρους δοκιμασιών, ενώ καταγγέλλεται ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες δέχθηκαν επιθέσεις μπροστά σε δεκάδες θεατές.

Η απάντηση των διοργανωτών και οι έρευνες για τα περιστατικά

Μετά τις αντιδράσεις και τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, έγινε γνωστό ότι τα περιστατικά πρόκειται να διερευνηθούν.

Από την πλευρά του, ιδιοκτήτης escape room που συνδέθηκε με την εκδήλωση, διευκρίνισε ότι η επιχείρησή του είχε αποκλειστικά τον ρόλο του χορηγού επικοινωνίας και δεν συμμετείχε στη διοργάνωση.

«Το ESCAPE ALL συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτήν τη διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας και δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοργάνωσή του. Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπήρχαν αρκετοί εθελοντές. Δυστυχώς, κατά τη διάρκειά του σημειώθηκαν ακραία μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία καταδικάζουμε απερίφραστα», ανέφερε.

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Από την άλλη πλευρά, ηθοποιός που συμμετείχε στο παιχνίδι, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε εντολή να χτυπούν τους παίκτες ή τους περαστικούς.

«Το μόνο που μου είχαν πει, είναι ότι πηγαίνεις εκεί που λύνουν τους γρίφους η συγκεκριμένη ομάδα. Επειδή είναι τρόμου, μπορεί να κάνουμε λίγο role playing με τους παίκτες. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Ούτε να τους χτυπάμε, ούτε να τους βαράμε», ανέφερε.

Παράλληλα, αμφισβήτησε μέρος των καταγγελιών, κάνοντας λόγο για δύο περιστατικά που, όπως είπε, αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Οι αποκαλύψεις, πάντως, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους συμμετέχοντες να ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση και για το πώς ένα παιχνίδι τρόμου κατέληξε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε πραγματικούς τραυματισμούς.