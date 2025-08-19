Ο Πούτιν απέκλεισε τον Τραμπ από τη συνάντηση με Ζελένσκι – «Μας έδωσε μια τεράστια ευκαιρία» λένε οι ΗΠΑ, «κουραστικοί» οι Ευρωπαίοι

Για τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Δευτέρα ξεκίνησε με έναν διπλωματικό ανεμοστρόβιλο, αλλά τελείωσε με ένα μεγάλο αναστεναγμό ανακούφισης, αφού γλίτωσε έναν ακόμη εξευτελισμό, όπως αυτόν του Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ προσφέρθηκε να πάει κατευθείαν σε μια τριμερή συνάντηση. Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο POLITICO ότι όταν ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν για να προσφέρει την παρουσία του σε μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη, ο Πούτιν είπε: «Δεν χρειάζεται να έρθεις. Θέλω να τον δω κατ’ ιδίαν». Η ομάδα του Τραμπ «άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτό», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι με μια ομάδα από τις… νταντάδες του, από τους πιο ισχυρούς ηγέτες της Ευρώπης, της συμμαχίας των «προθύμων» (ή του πολέμου), όλοι μαζί στο Οβάλ Γραφείο, σαν μαθητούδια μπροστά από τον Τραμπ, άκουγαν με προσοχή τον… δάσκαλό τους. «Ο… μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραφε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολιάζοντας τις εικόνες που κυκλοφόρησαν με ειρωνικό ύφος. Όλοι κατέληξαν σε μια «σημαντική πρόοδο», σύμφωνα με τα λόγια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε: Ο Τραμπ εξέφρασε την προθυμία του να συμμετάσχει σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Παρά τους ισχυρισμούς των συμμάχων του Ζελένσκι που ουσιαστικά αποτελούν ελπίδες τους, καθώς πιστεύουν ότι μπορούν να προσπαθήσουν να… πείσουν τον Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος τους προσγείωσε στην πραγματικότητα.

Στον απόηχο της χθεσινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν αντιμετωπίζουν με την ίδια αίσθηση του επείγοντος την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως ο ίδιος, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία.

Χθες ενώ δεν υπήρχαν λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία — ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι αυτές θα διευθετηθούν εντός 10 ημερών.

Δημόσια, υπάρχουν μερικά σημαντικά συμπεράσματα από την χθεσινή ημέρα. Τα σημαντικότερα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας και η πραγματικότητα ότι ο Ζελένσκι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σπεύδουν προς μια διμερή συνάντηση. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Μετά από αυτό, ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν σε μια τριμερή συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «[Η] αισιοδοξία του προέδρου σας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο NBC News. «Οπότε, αν θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει μια συμφωνία, αυτά είναι σπουδαία νέα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια εξαιρετική συμφωνία».

Κατ’ ιδίαν, υπάρχουν περισσότερες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Δείτε τι λένε οι άνθρωποι από το περιβάλλον του Τραμπ κατ’ ιδίαν για τη χθεσινή σειρά διπλωματικών συναντήσεων – και πώς ίσως επαναπροσδιορίζει συμπεράσματα της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα.

Η επαναφορά των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι είναι πραγματική. Από τη στιγμή που ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι για το κοστούμι του — μέχρι την πιο άνετη σχέση του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς με τον Ουκρανό πρόεδρο και τα πολλά «ευχαριστώ» που προσέφερε ο Ζελένσκι — η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική από την καταστροφική συνάντηση του Φεβρουαρίου. «Η ατμόσφαιρα μεταξύ του προέδρου και του Ζελένσκι ήταν καταπληκτική», δήλωσε στο POLITICO ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αυτό που συνέβη σε εκείνη την πρώτη συνάντηση στο Οβάλ έχει ξεπεραστεί». Αυτός ο αξιωματούχος περιέγραψε τις επακόλουθες συνομιλίες ως «πραγματικά παραγωγικές». Οι Ευρωπαίοι αποδείχθηκαν ικανοί να κάνουν τη διαφορά. Ο στόχος της σύγκλησης των Ευρωπαίων ήταν «να πούμε ‘Είμαστε υπεύθυνοι· θα υπογράψετε οτιδήποτε πούμε’», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο POLITICO. Και ο Λευκός Οίκος ήταν ως επί το πλείστον ευχαριστημένος από αυτό που είδαν. «Οι Ευρωπαίοι ήταν θετικοί σήμερα, αλλά είναι κουραστικοί», είπε ο αξιωματούχος. «Αλλά ήταν πραγματικά καλοί. Και αν ήσουν απλώς παρατηρητής σήμερα, θα έλεγες: “Ουάου, αυτό είναι σαν μια οικογένεια – μια ευτυχισμένη οικογένεια”. Αλλά όλοι έχουν το δικό τους που θέλουν να συμβεί. Και είναι πραγματικά περισσότερο ένας ευρωπαϊκός πόλεμος παρά ένας αμερικανικός πόλεμος». Ήταν περίεργο να τους έχουμε όλους σε μια συνάντηση μαζί; Ναι. «Είναι αρχηγοί κρατών», συνέχισε ο αξιωματούχος. «Έχουν συνηθίσει να είναι υπεύθυνοι. Και όταν βάζεις επτά από αυτούς σε ένα δωμάτιο, παίρνεις αυτό που θα σκεφτόσουν. Αλλά δεν ήταν κακό». Ο Τραμπ προσφέρθηκε να πάει κατευθείαν σε μια τριμερή συνάντηση. Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο POLITICO ότι όταν ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν για να προσφέρει την παρουσία του σε μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη, ο Πούτιν είπε: «Δεν χρειάζεται να έρθεις. Θέλω να τον δω κατ’ ιδίαν». Η ομάδα του Τραμπ «άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτό», είπε ο αξιωματούχος. Η Αλάσκα άνοιξε το δρόμο για τη συζήτηση για τις «εγγυήσεις ασφαλείας». Αν υπήρχε κάποια ανησυχία εντός της κυβέρνησης σχετικά με το πώς πήγε η συνάντηση Πούτιν στο Άνκορατζ, τη Δευτέρα σχεδόν εξανεμίστηκε. «Μετά την Αλάσκα, ήμασταν ενθουσιασμένοι που ο Πούτιν τουλάχιστον μιλούσε και υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο POLITICO. Ένα από αυτά τα σημάδια αφορούσε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας: Ο Πούτιν «εμπλεκόταν σε μια συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας αντί για το “Νιέτ, νιέτ, νιέτ”, είπε αυτός ο δεύτερος αξιωματούχος. «Αν η Αλάσκα δεν ήταν επιτυχής και ο Πούτιν δεν μας άφηνε μια μικρή ελπιδα, δεν θα είχαμε τους Ευρωπαίους στον Λευκό Οίκο». Για τον Πούτιν: «Θα κάνει μια σκληρή συμφωνία, αλλά αυτή η ευκαιρία είναι τεράστια». Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο τριβής σε διεθνές επίπεδο. Παραμένει ασαφές πόσο μεγάλη είναι η δέσμευση των ΗΠΑ εδώ. «Δεν έχουμε καν ξεκινήσει [αυτή τη συζήτηση] εκτός από μια δέσμευση», δήλωσε ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο POLITICO. «Το ερώτημα είναι, “Ποιος συμμετέχει σε ποιο ποσοστό;” Αλλά ο πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχουμε σε αυτό. Χωρίς λεπτομέρειες. Και μετά είπε ότι θα βοηθούσε επίσης να οργανωθεί. Και μόνο αυτός θα μπορούσε να το πουλήσει αυτό στον Πούτιν. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα έδινε προσοχή στους άλλους, και δεν είμαι σίγουρος ότι οι άλλοι θα το έκαναν χωρίς αυτόν». Και αυτές οι ίδιες εγγυήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα για τον Τραμπ στο εσωτερικό. Έχει η κυβέρνηση κόκκινη γραμμή όσον αφορά τη δέσμευση αμερικανικών στρατευμάτων για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία; «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή», δήλωσε ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος στο POLITICO. «Πιστεύω λοιπόν ότι μένει να δούμε. [Ο Πρόεδρος Τραμπ] θα ήθελε οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν δράση. Αλλά νομίζω ότι αν το τελευταίο κομμάτι του παζλ ήταν για ένα χρονικό διάστημα να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική δύναμη, νομίζω ότι θα το έκανε».

Εν τω μεταξύ, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφταναν στον Λευκό Οίκο, ο επικεφαλής του συνασπισμού MAGA, Στιβ Μπάνον, προειδοποίησε στο ισχυρό podcast του «War Room» για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

«Έχω απλώς μπερδευτεί πώς η προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών για μια δέσμευση βάσει του Άρθρου 5 για εγγύηση ασφαλείας στην Ουκρανία αποτελεί νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μπάνον στην εκπομπή του τη Δευτέρα το πρωί.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα από αρκετά για να φέρει όλα τα μέρη κοντά», δήλωσε ο Μπάνον στο POLITICO αργά το βράδυ της Δευτέρας. «Για άλλη μια φορά, αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αν δεν το χρηματοδοτήσουμε, θα σταματήσει να συμβαίνει. Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει αυτό – ο μόνος τρόπος για να συνεχιστεί κάθε μέρα – είναι τα αμερικανικά χρήματα και τα αμερικανικά όπλα. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αρκετό στρατιωτικό υλικό ή/και οικονομικά μέσα».

Ο Μπάνον είπε ότι ελπίζει ο Τραμπ «τελικά να σταματήσει να ακούει τους [Γερουσιαστές] Λίντσεϊ Γκράχαμ και Τομ Κότονς και τους Μιτς ΜακΚόνελς και να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση εδώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή αυτό θα μας συνδέσει άρρηκτα με αυτή τη σύγκρουση».

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα σχετικά με τα επόμενα βήματα, ο Τραμπ είπε «Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Αυτή η έκκληση ήταν εντυπωσιακή. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τζ. Ντ. Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο εμπλέκονται σε ένα μεγάλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής μαζί», δήλωσε ο δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο POLITICO. «Αν είναι ο Τζ. Ντ., ο Μάρκο και ο Γουίτκοφ, ποιος παίρνει τα εύσημα και ποιος παίρνει την ευθύνη αν αποτύχει; Αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη δοκιμασία του 2028».

