Ο βραχνάς του εκλογικού νόμου, ο Παπασταύρου με το ραχάτι του, ο… «σκληρός» Γεραπετρίτης, 5 ευρήματα από τα νέα γκάλοπ και η μοναξιά της Άννας  

Για τον εκλογικό νόμο τα έχουμε ξαναγράψει.

Ο Μητσοτάκης σχεδόν μόνος επιμένει ότι δεν πρόκειται να τον αλλάξει, παρότι ο υπάρχων αποκλείει την αυτοδυναμία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ το θέλει, εκδοτικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες πιέζουν.

Στο τέλος θα προκύψει καμιά εσωκομματική ανταρσία στο κυβερνητικό στρατόπεδο και τότε θα δούμε αν ο Μητσοτάκης θα επιμείνει μέχρι τέλους.

Η λογική του είναι, ότι αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο, θα δώσει σήμα ηττοπάθειας. Δεν το λες και λάθος.

Πιο αργός κι από ουίσκι στο Τενεσί ο Παπασταύρου

Το επιτελικό κράτος λειτουργεί αλλά καρτ. Θα να σας δώσω ένα από τα πολλά παραδείγματα για τον λόγου το αληθές:

Ο ΔΕΔΔΗΕ προσπαθεί να μειώσει τις ρευματοκλοπές. Έχει εισπράξει από πρόστιμα περίπου 20 εκατομμύρια. Εδώ και χρόνια περιμένει η εν λόγω υπηρεσία νομοθετική ρύθμιση για ποινικοποίηση των ρευματοκλοπών. Ακόμα στο περίμενε είναι όμως.

Ένα ακόμα θέμα είναι αυτό σχετικά με το e-Διέλευσις, ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε με το ΤΕΕ κ τον ΔΕΔΔΗΕ, και το οποίο εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η εμπειρία από τη χρήση του έχει αποδείξει τη δυναμική του στη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. Λοιπόν από το 2023 που έχει γίνει το αίτημα στο ΥΠΕΝ, οι υπηρεσίες του δεν έχουν απαντήσει ακόμα!

– Εκτός από την Chevron και δυο τρία μεγάλα project που αφορούν το πολύ 1–2 μεγάλα μαγαζιά, μήπως πρέπει να ασχοληθεί η ηγεσία του υπουργείου με αυτά που βελτιώνουν την καθημερινότητα των νοικοκυριών και τη λειτουργία της αγοράς;

– Αν δεν προλαβαίνει ο υπουργός κ. Παπασταύρου, που ωριμάζει σαν το ουίσκι στο Τενεσί, ας το αναθέσει στον υφυπουργό κ. Τσάφο που είναι γρήγορος.

Το μνημείο, η τροπολογία, ο Μητσοτάκης και η… «αλλαγή»

Παίρνει πάνω του την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξ όσων αντιλήφθηκα.

Θα μιλήσει στη Βουλή επί του θέματος, θέλοντας να συγκρουστεί ο ίδιος με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Αύριο το πρωί θα κάνει κι ένα πέρασμα από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ (Πορτοσάλτε) για να εξηγήσει και τα θέματα του μνημείου και τα υπόλοιπα μείζονα, που αφορούν στην κυβέρνηση και τη χώρα – ακρίβεια, εθνικά, διαφθορά.

Εκείνο που συμπεραίνω από τη δραστηριότητα Μητσοτάκη είναι πως δεν υπάρχει ομάδα ικανή να σηκώσει το βάρος. Η «υπερκατανάλωση» του πρωθυπουργού δείχνει μάλλον ότι οι υπουργοί του είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν.

Σε λίγο θα διαφημίζει ο ίδιος ακόμα και τις πιο απλές αποφάσεις της κυβέρνησης για να πετύχει κάποιο πολιτικό όφελος.

– Παρεμπιπτόντως ας μου εξηγήσει κάποιος αν πέρα από τη μεταφορά της καθαριότητας από τον δήμο της Αθήνας σε ιδιωτική εταιρεία μέσω του υπουργείου Άμυνας, έχει κάποια πραγματική αλλαγή το καθεστώς του μνημείου. Θα του ήμουν υπόχρεος.

Ο Γιώργος ο… σκληρός

Είχε συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του Φιντάν. Ο δικός μας, λέει, του αποσαφήνισε με απόλυτο και… σκληρό τρόπο τις θέσεις μας σε ό,τι αφορά τις διαφορές με την Τουρκία.

Το ΥΠΕΞ είχε διοργανώσει μία τετραμερή για την ανατολική Μεσόγειο την πήρε πίσω και την έκανε πενταμερή χωρίς να ξέρουμε αν έχει βολιδοσκοπηθεί η Τουρκία να μη βάλει προϋπόθεση συμμετοχής του ψευδοκράτους της Κύπρου.

Αν όλα αυτά ανατεθούν να τα κουμαντάρει ο Γεραπετρίτης, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και μπορεί να βρεθούμε προ εκπλήξεων, γιατί το να τρίξει τα δόντια και να κάνει τον σκληρό ο ΥΠΕΞ δεν του το έχω!

Ευρήματα από τα νέα γκάλοπ

Σας έχω νέα από τον καινούργιο κύκλο γκάλοπ, που καταγράφουν την κατάσταση «μετά τη ΔΕΘ – πριν την εμφάνιση νέων κομμάτων».

Πρόκειται για μία ενδιάμεση, μεταβατική περίοδο απ’ όσο καταλαβαίνω.

Ένα πεδίο σταθερό πριν τη ρευστότητα και ρευστό στην σταθερότητά του, που θα έλεγαν και οι φυσικοί.

Τι έχουμε λοιπόν:

1. Η καθημερινότητα (ακρίβεια) και η διαφθορά έχουν πληγώσει πολύ την κυβέρνηση.

2. Η ΝΔ δείχνει να έχει ένα σκληρό «πάτωμα» που ξεκινά από το 22% περίπου (μιλάμε για πρόθεση ψήφου), που με διάφορες εκτιμήσεις και «ακτινογραφήσεις» του αναποφάσιστου χώρου, μπορεί να προσεγγίσει το 28% – ίσως και λίγο παραπάνω αν δεν εμφανιστεί κανένα νέο κόμμα.

3. Τα ποιοτικά στοιχεία (πόσο περνά το επιχείρημα για «σταθερότητα», για παράδειγμα) βοηθά τη ΝΔ να φλερτάρει με το πάνω όριο των εκτιμήσεων αυτών, αλλά δεν αρκεί πλέον.

4. Η ευρεία δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα, όπως προσδιορίζεται από τα ποιοτικά στοιχεία κινείται μεταξύ 25% με 30%. Αυτό δεν σημαίνει και ψήφος σε ένα κόμμα βέβαια, αλλά καταγράφει αξιολογικές προσεγγίσεις για τον πρώην πρωθυπουργό. Γι’ αυτό και η πιο στενή, ρεαλιστική «δεξαμενή» πάει κοντά στο 20%, από το οποίο ο πρόεδρος Αλέξης ελπίζει να πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Έτσι λειτουργούν τα δημοσκοπικά ευρήματα, για να μην παρεξηγηθούμε.

5. Τυχόν εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί κρίσιμα προβλήματα στη ΝΔ (την καθηλώνει στο χαμηλότερο σημείο), αλλά εκθέτει και την αδυναμία της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως καθίσταται καθοριστικός παράγοντας στις εξελίξεις. Υπομονή.

· Επί του παρόντος αυτά τα πέντε στοιχεία έχω. Α, και ότι οι Πασόκοι δεν θέλουν στην πλειονότητά τους συνεργασία με τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ – φανταστείτε τι έχει να γίνει στο συνέδριο μόλις τεθεί θέμα να ξεκαθαριστεί τι στάση θα έχει το Κίνημα μετά τις εκλογές . Όσοι θέλουν είναι περίπου το ποσοστό που εκφράζει η Άννα Διαμαντοπούλου εντός του ΠΑΣΟΚ. Υπομονή και δω, έρχεται συνέδριο.

Euronext: Take it or leave it και η κυβέρνηση κάνει… τη μισή δουλειά

Στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της Euronext, η γραμμή ήταν ξεκάθαρη: η πρόταση παραμένει «take it or leave it». Δηλαδή, ή αποδέχεστε όπως είναι ή… τίποτε. Οι αναλυτές της εταιρείας δεν παρέλειψαν να τονίσουν τα οφέλη για τους μετόχους της ΕΧΑΕ σε περίπτωση αποδοχής, αλλά απέφυγαν σχολαστικά να εξηγήσουν τι θα συμβεί αν η πρόταση αποτύχει και ενεργοποιηθεί η «χαριστική» ρύθμιση της κυβέρνησης, που στην πράξη παρακάμπτει κάθε αντίρρηση. Το μόνο που είπε η πλευρά της Euronext ήταν ότι η ρύθμιση συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην ουσία, η κυβέρνηση έκανε τη… μισή δουλειά, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, και θα περίμενε κανείς από τον επικεφαλής της Euronext ένα μεγάλο ευχαριστώ. Άλλωστε, με την αλλαγή του πλαισίου εν μέσω διαδικασίας, η επιτυχία της πρότασης μοιάζει σχεδόν βέβαιη.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτήρισε το προσφερόμενο αντάλλαγμα «δίκαιο και εύλογο», σύμφωνα με αξιολόγηση ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. Η πρόταση της Euronext προβλέπει ανταλλαγή 1 μετοχής της για κάθε 20 μετοχές της ΕΧΑΕ, με προθεσμία αποδοχής έως τις 17 Νοεμβρίου 2025.

Μικρές λεπτομέρειες ίσως, αλλά για τους παρατηρητές της αγοράς, η εικόνα είναι σαφής: ή παίρνεις αυτό που δίνεται… ή απλώς περιμένεις τη ρύθμιση να κάνει τη δουλειά της.

