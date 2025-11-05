Βορίζια: Ψάχνουν και δεύτερο άτομο για το μακελειό – Τα εξαφανισμένα όπλα της συμπλοκής και το βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια μετά και τη σύλληψη σήμερα, Τετάρτη του γαμπρού του 39χρονου που έχασε τη ζωή του ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που φέρεται να πυροβολούσε και να έχει εμπλακεί στο περιστατικό. Βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί προς το μέρος που σημειώθηκε η συμπλοκή οδήγησε στην ταυτοποίησή του σε συνδυασμό με μαρτυρίες.



Στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να είναι ψηλά στο χωριό κοντά στα σπίτια που ανήκουν σε συγγενείς του 39χρονου. Ειδικότερα, κάμερα κλειστού κυκλώματος δείχνει την ημέρα της συμπλοκής έναν άνδρα να πυροβολεί από την ταράτσα του σπιτιού το οποίο ανατινάχθηκε, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Το συγκεκριμένο βίντεο έφτασε στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες, με την ΕΛΑΣ να ξεκινά τις έρευνες για τον εντοπισμό του καλάσνικοφ από τον οποίο προήλθε ο θάνατος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ήδη από την Κυριακή το βράδυ οι Αρχές αναζητούσαν σίγουρα ένα άτομο που πυροβολούσε από ψηλά ενώ μάλλον υπήρχε και δεύτερο άτομο.

Η αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακόμη ατόμου στο σημείο το οποίος όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, το άτομο αυτό είναι από την οικογένεια του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται αύριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.





Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 43χρονου



Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει για τον 43χρονο γαμπρό του Καργάκη: Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.



Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.



Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.



Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Ούτε ίχνος από τα όπλα της συμπλοκής

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στα Βορίζια, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το όπλο που βρέθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ίχνη από βολή τέτοιου όπλου φέρεται να υπήρχαν πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των όπλων κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.



Κανείς δεν έχει μιλήσει ακόμα για τα όπλα του μακελειού. Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Ψάχνουν ανοιχτούς τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα».

Τη Δευτέρα θα απολογηθούν τα αδέρφια Φραγκιαδάκη



Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Οι βολίδες που προκάλεσαν θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα, όπου καταγράφονται οι βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, στο μακελειό στα Βορίζια, παρουσίασε το ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι εν λόγω βολίδες (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από τη σορό του 39χρονου κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Από ένα ή δύο καλάσνικοφ ο θάνατος του 39χρονου

Όπως αναφέρθηκε στο ΕΡΤnews, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, και «καρφώθηκε» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου, στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα, που προέρχεται επίσης από καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, διαπέρασε την πόρτα του οδηγού και έπληξε τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος.

Σημειώνεται ότι το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφόρες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει στην ταυτοποίηση του όπλου, σε περίπτωση που αυτό βρεθεί.

Όπως προέκυψε από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του 39χρονου, ο Φανούρης Καργάκης δέχθηκε ακόμη δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 39χρονος έφερε στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δράστες της δολοφονίας είχαν περικυκλώσει το όχημα.

Σημειώνεται ότι το 4Χ4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα χτυπήθηκε από καλάσνικοφ.

Πώς παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Πού κρύβονταν

Τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, αρχικά δεν ήθελαν να παραδοθούν στις δυνάμεις της ΟΠΚΕ, φοβούμενοι πιθανή ένταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως αναφέρουν πληροφορίες.



Μετά από συνεννόηση, όμως, με τον διευθυντή της ΔΑΟΕ, η παράδοση οργανώθηκε προσεκτικά και έγινε λίγο έξω από την πόλη, υπό πλήρη μυστικότητα.



Τρία βαν παρέλαβαν τους κατηγορούμενους παρουσία των δικηγόρων τους και στις 6:20 το απόγευμα της Τρίτης πέρασαν την πύλη του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.



Νομικά, η κίνηση αυτή θεωρείται οικειοθελής παράδοση, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στη συνέχεια της δικογραφίας.



Συμφωνα με πληροφορίες, την πρώτη ημέρα μετά τη συμπλοκή, οι τρεις άνδρες είχαν βρει καταφύγιο στα βουνά, ενώ στη συνέχεια – σύμφωνα με πληροφορίες – φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γνωστών τους προσώπων στην ευρύτερη περιοχή.



Επόμενο βήμα, η δύσκολη νομική μάχη, καθώς οι συνήγοροί τους προετοιμάζονται να ζητήσουν ελαφρυντικά και να αναδείξουν τις πτυχές εκείνες που, όπως λένε, «δεν έχουν ακουστεί ακόμα».



Την ίδια ώρα, μέσα στις οικογένειες που εμπλέκονται, υπάρχουν και δύο γυναίκες με παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών, οι οποίες είχαν καταδικαστεί με αναστολή.

