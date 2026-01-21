Έξι πρώτα συμπεράσματα για Καρυστιανού, Ο Δούκας, το ψήφισμα και το… αντίστροφο ερώτημα, η συνάντηση Καραμανλή – Σαμαρά και ο Φαραντούρης

Καλησπέρα σας

Το «αγροτικό» βαίνει προς εκτόνωση.

Όχι επειδή λύθηκαν τα προβλήματα, αν και οι αγρότες κάτι πήραν με τα μπλόκα.

Αλλά επειδή είναι δύσκολο να πάει άλλο όλη αυτή η διαμαρτυρία.

Η κοινή γνώμη που κατανόησε και συμπαραστάθηκε στον αγώνα τους, δείχνει να επιθυμεί τώρα μία λύση. Και μάλλον αυτό είναι καταλυτικό στοιχείο.

Έχω την εντύπωση ότι ανεξάρτητα από τις αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων από κάποια μπλόκα, αυτό που αναζητείται είναι μία «κορύφωση», μία εμβληματική κίνηση από τους αγρότες και, με κάποιο τρόπο, μία ηρωική έξοδο.

Ο πρώτος απολογισμός από τις αναταράξεις «Καρυστιανού»

Με το… βουητό από την διατύπωση των πρώτων θέσεων της Μαρίας Καρυστιανού επί κορυφαίων πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων (αμβλώσεις) να μην έχει κοπάσει, αρχίζει να διαμορφώνεται μία πρώτη εικόνα από τις εντυπώσεις που άφησε και να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για το πώς θα πάει το πράγμα:

Αποκαλύφθηκε πολύ πιο γρήγορα το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του κόμματος Καρυστιανού.

του κόμματος Καρυστιανού. Δεν κάνω αξιολόγηση, αλλά είναι γεγονός πως το κόμμα αυτό θα κινείται στα δεξιά της ΝΔ , έως πολύ δεξιά – κομψά το λέω. Κάτι σαν… πιο ΝΙΚΗ από ΝΙΚΗ.

, έως πολύ δεξιά – κομψά το λέω. Κάτι σαν… Με την επιλογή της αυτή η Καρυστιανού μάλλον αυτοπεριορίζεται – ταπεινή εκτίμηση. Συρρικνώνει ουσιαστικά το κοινό που είχε δημιουργήσει με τον αγώνα της για τα Τέμπη. Επιλογή της προφανώς. Αυτά πιστεύει, αυτά λέει – σε αυτό μάλλον διαφέρει σίγουρα από τη Μελόνι!

Υπό αυτή την έννοια πλήττει σίγουρα τα κόμματα δεξιά της ΝΔ. Απομένει να φανεί αν πλήττει και τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ.

Απομένει να φανεί αν πλήττει και τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ. Το κόμμα Καρυστιανού κόβει από το πεδίο του Αντώνη Σαμαρά, εάν ο πρώην πρωθυπουργός είχε ή έχει τη σκέψη για τέτοια κίνηση.

εάν ο πρώην πρωθυπουργός είχε ή έχει τη σκέψη για τέτοια κίνηση. Δεν ξέρουμε ακόμα εάν τα παραπάνω θα ενισχύσουν την όποια τάση «ξεφουσκώματος» του εγχειρήματος. Μένει να φανεί. Αλλά τα μεγάλα νούμερα που έδιναν τα γκάλοπ ως δυνητική ψήφο, πρέπει να υπολογιστούν ξανά, υπό το πρίσμα των θέσεων που θα εκφράζει η Καρυστονού στα πολιτικά ζητήματα.

Για την κεντροαριστερά και τον Τσίπρα τα είπαμε – αφήνει χώρο και «ενοχλεί» πολύ λιγότερο απ’ όσο περίμεναν όλοι. Ακόμα και ο Τσίπρας ο ίδιος και η κεντροαριστερά επίσης.

Με τον Νικόλα

Τούτες τις… δύσκολες ώρες (πολιτικά μιλώντας πάντα), η σκέψη μας είναι με τον Νικόλα τον Φαραντούρη.

Ο οποίος πρέπει να δέχθηκε την πιο παράδοξη και «κατά λάθος διαγραφή» από κόμμα.

Μία διαγραφή που οφείλεται στο ότι αντάλλαξε καλά λόγια με την Μαρία Καρυστιανού και διαμορφώθηκε η εντύπωση ότι συνομιλεί μαζί της για να ενταχθεί στο κόμμα της.

Αναρωτιέμαι τι έλεγαν, εάν και όταν μιλούσαν περί των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων, ο Φαραντούρης με την Καρυστιανού και αν ο Φαραντούρης είχε αντιληφθεί τη (φουλ)δεξιά ατζέντα της Καρυστιανού.

Μάλλον, δεν είχε αντιληφθεί, εξ όσων αποδεικνύεται…

Ο Δούκας, το ψήφισμα και το… αντίστροφο ερώτημα

Στην κεντροαριστερά δύο είναι τα μεγάλα επικείμενα γεγονότα που θα καθορίσουν την πορεία της: Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα.

Ας πάμε στο ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να μπαίνει σε ενδιαφέρουσα φάση.

Ο Χάρης Δούκας δεν θα κάνει πίσω – το έδειξε και χθες στη συνεδρίαση της επιτροπής συνεδρίου.

Θα επιμείνει στην αλλαγή στρατηγικής με πρόταγμα την επιδίωξη μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και στο πλήρες ξεκαθάρισμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετά τις εκλογές – αυτό απογοητεύει κάποιους όπως την Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά κόμμα που αλληθωρίζει προς τη δεξιά δεν έχει τύχη. Για την ακρίβεια, ένα «κόμμα-σωσίβιο» δεν μπορεί να είναι όραμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ – «σωσίβιο» στη ΝΔ και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ζουν και αναπνέουν με το πώς θα επιστρέψουν στο γκουβέρνο με όποιο τρόπο, ακόμα και με τον Μητσοτάκη ή άλλον πρωθυπουργό από τη ΝΔ.

Το περίεργο είναι το εξής: Από τον Ανδρουλάκη μέχρι την Διαμαντοπούλου εκφράζεται η «απορία» του τύπου «αφού λέμε όλοι όχι στη συνεργασία με τη ΝΔ, γιατί ο Δούκας επιμένει να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο; Μήπως πρόκειται για εμμονή;».

– Ενδιαφέρον ερώτημα.

– Μόνο που «δουλεύει» και… αντίστροφα αυτό το ερώτημα: Αφού όλοι συμφωνούν στο όχι συνεργασία με τη ΝΔ, γιατί δεν κάνουν κοινωνούς και τους χιλιάδες συνέδρους που θα έρθουν στην κορυφαία κομματική διαδικασία και να αποτυπωθεί στο χαρτί αυτή η βούληση;

Μήπως φοβούνται ότι η απόφαση του συνεδρίου θα αφαιρέσει τη δυνατότητα από την ηγεσία ή ένα μέρος του κόμματος, να κινηθεί προς τη συνεργασία επικαλούμενο τις… μετεκλογικές «συνθήκες»;

Στην Καλαμάτα για αποσαφήνιση

Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν – όχι τυχαία προφανώς – στην Καλαμάτα στις 2 Φεβρουαρίου για τον εορτασμό της Παναγίας της Υπαπαντής. Αυτό είναι γνωστό – τουλάχιστον εις τους γαλάζιους διαδρόμους.

Αυτό που απομένει να γνωστοποιηθεί είναι εάν συζητήσουν το σενάριο νέου κόμματος, από τον Μεσσήνιο πολιτικό. Όχι ότι ο Σαμαράς το εξετάζει σώνει και καλά, αλλά μένει να φανεί εάν το ενδεχόμενο είναι ακόμα στο τραπέζι.

Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ο Καραμανλής έχει ήδη εκφράσει, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις τις επιφυλάξεις του για μία τέτοια κίνηση.

Ειδικά τώρα που εκδηλώνεται και η πρωτοβουλία του Κώστα Τασούλα, ο οποίος συναντά τους πρώην πρωθυπουργούς. Πολλοί εκτιμούν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπαθεί – ίσως και με επιθυμία του Μαξίμου – να κατευνάσει την κρίση ανάμεσα στη σημερινή ηγεσία της ΝΔ και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς του κόμματος.

Η Hard Rock τσεκάρει χρονοδιάγραμμα Ελληνικού

Στην Αθήνα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Jim Allen της Hard Rock, σε μια επίσκεψη που δεν έχει μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον του εστιάζει στην πρόοδο του IRC στο Ελληνικό, ενός έργου που, αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, θα αποτελέσει από το 2029 έναν από τους βασικούς πόλους του νέου παραλιακού μετώπου.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το εγχείρημα είναι διπλής σημασίας: αφενός ως κατασκευαστής μέσω EPC σύμβασης, αφετέρου ως κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής στις παραχωρήσεις, που προβάλλεται ως βασικός μοχλός για τους στόχους κερδοφορίας του ομίλου έως το 2028. Δεν περνά απαρατήρητο ότι η συμμετοχή της επιτρέπει «ορατότητα» αποδόσεων ήδη από την κατασκευαστική φάση—ένα στοιχείο που μετράει ιδιαίτερα σε έργα τέτοιου μεγέθους.

Το project των 1,8 δισ. ευρώ προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με τη θεμελίωση να έχει ολοκληρωθεί και το εργοτάξιο να περνά στη φάση της ανωδομής. Ο πύργος των 42 ορόφων, με ξενοδοχειακή δυναμικότητα που τοποθετείται στα 1.000 δωμάτια, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τη διεθνή αγορά gaming που ήδη παρακολουθεί.

Όσο για τον Allen, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη «σύσταση»: με μακρά διαδρομή στον κλάδο και κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες της Seminole από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, είναι από τους ανθρώπους που σπανίως μετακινούνται χωρίς σαφή ατζέντα. Και τέτοιες επισκέψεις, συνήθως, λένε περισσότερα απ’ όσα ανακοινώνονται.

Διαβάστε επίσης:

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Το αδιέξοδο με τους αγρότες, οι καντρίλιες Ανδρουλάκη – Γερουλάνου, το ψήφισμα Δούκα, οι επαφές Τσίπρα και ο Τραμπ ως «φόβητρο» στα ελληνοτουρκικά

Ποιους 5 γενναίους υπουργούς εννοεί ο Γεωργιάδης, ο Τασούλας και το συμβούλιο του Στέμματος, οι αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ και η «Κάθαρση» της Καρυστιανού