Ντόναλντ Τραμπ: Δεν πρέπει να αναμιχθώ στην διαμάχη Netflix – Paramount για την Warner Bros. Discovery

Εντελώς διαφορετική στάση εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την υπόθεση εξαγοράς της Warner Bros Discovery και τη διαμάχη μεταξύ Netflix και Paramount/Skydance, στην χθεσινοβραδινή συνέντευξη του στο NBC News και τον Τομ Λάμας.

Ο Ντόναλντ Τράμπ άλλαξε γνώμη και χθες δήλωσε ότι σκοπεύει να μείνει «έξω» από την διαμάχη μεταξύ Paramount και Netflix για την απόκτηση της WBD.

Ο πρόεδρος Τράμπ πριν από δύο μήνες, όταν έγινε γνωστό ότι η Warner έβαλε πωλητήριο και την διεκδίκησαν οι Netflix και Paramount (του Ντέιβιντ Έλισον, γιό του καλού φίλου του, μεγιστάνα Λάρι Έλισον), είχε παρέμβει δηλώνοντας ότι θα έχει λόγο στην διαδικασία εξαγοράς και νωρίτερα, στις αρχές του χρόνου, εν μέσω της επιχειρηματικής διαμάχης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «Η μάχη του Χόλιγουντ», αγόρασε μετοχές της Netflix.

Τώρα, στο πλαίσιο της εκτενούς συνέντευξης στο NBC News – απόσπασμα της μεταδόθηκε στο χθεσινοβραδινό «Top Story» και ολόκληρη θα προβληθεί την Κυριακή (8/2) πριν από τον περίφημο αγώνα Super Bowl, μοιράστηκε τη νέα οπτική του για το θέμα.

«Δεν έχω εμπλακεί», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να πω ότι, υποθέτω, θεωρούμαι ένας πολύ ισχυρός πρόεδρος. Με έχουν καλέσει και οι δύο πλευρές. Είναι οι δύο πλευρές, αλλά έχω αποφασίσει ότι δεν πρέπει να εμπλακώ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα το χειριστεί».

Ο Πρόεδρος λίγο μετά, στην εξέλιξη της συνέντευξης για το θέμα, αναγνώρισε τα αντικρουόμενα επιχειρήματα των δύο πλευρών, αλλά υπενθύμισε ότι στο τέλος θα υπάρξει μόνο ένας νικητής.

«Υπάρχει μια θεωρία ότι μία από τις εταιρείες είναι πολύ μεγάλη και δεν θα έπρεπε να της επιτραπεί να το κάνει, και η άλλη εταιρεία λέει κάτι άλλο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Χτυπιούνται άγρια η μία την άλλη – και θα υπάρξει νικητής».

Τον Δεκέμβριο, η Netflix, των Τεντ Σαράντος και Γκρέγκ Πίτερς, ανακοίνωσε μια συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων των HBO και HBO Max, για σχεδόν 82 δισ. δολάρια. Σε απάντηση, η Paramount/Skydance του Ντέιβιντ Έλισον (με τον πατέρα του, Λάρι Έλισον, είναι εξέχοντες υποστηρικτές του Τραμπ) υπέβαλε μια επιθετική προσφορά 108,7 δισ. δολαρίων για ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων της.

Όταν η Warner τελικά απέρριψε τις προσφορές της Paramount, ευνοώντας την πρόταση του Netflix, η εταιρεία του Έλισον υπέβαλε αγωγή επιδιώκοντας να αναγκάσει την Warner να δώσει στην εταιρεία του Έλισον περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε την ανταγωνιστική προσφορά. Αυτό ώθησε το Netflix να τροποποιήσει την προσφορά του ώστε να γίνει μια συμφωνία εξ ολοκλήρου με μετρητά, ασκώντας πίεση στην Paramount.

Τον περασμένο μήνα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Πρόεδρος Τράμπ αν «θα έπρεπε να επιτραπεί» στο Netflix να αγοράσει την Warners, είχε απαντήσει: «Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς και όταν αποκτήσουν την Warner Bros., ξέρετε, αυτό το μερίδιο αυξάνεται πολύ. Οπότε δεν ξέρω. Αυτό θα το πουν ορισμένοι οικονομολόγοι… Και θα συμμετάσχω κι εγώ σε αυτή την απόφαση, αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς».

