search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 20:59

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

13.02.2026 20:59
adonis-georgiadis

Στη νέα αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον ίδιο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να απαντήσει δημόσια για να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» απέναντι σε χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, ξεπερνούν κάθε όριο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι «βγήκε εκτός ορίων», προσθέτοντας ότι η αντίδρασή του προκλήθηκε από τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις.

«Αντιλαμβάνεστε ότι έχω παιδιά που τα βλέπουν. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Ελάτε λίγο στη θέση μου. Σας μιλάω ειλικρινά», είπε ο υπουργός Υγείας, και πρόσθεσε: «Βγήκα εκτός ορίων, πράγματι. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει κάθε πέντε λεπτά. Έχουμε όρια. Είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου».

«Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει»

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η προσφυγή στα δικαστήρια δεν ήταν δική του επιλογή, καθώς «εκείνη κατέθεσε μήνυση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε εκ νέου το περιστατικό που, όπως είπε, του μετέφερε αστυνομικός στα Εξάρχεια, θέτοντας ζήτημα πολιτικής εικόνας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Υπουργέ μου, γελούν όλα τα Εξάρχεια με την περιβολή της Κωνσταντοπούλου. Εμφανίστηκε με ρόμπα. Η εικόνα ενός πολιτικού αρχηγού να εμφανίζεται με ρόμπα σάς φαίνεται σωστό;», φέρεται να του είπε ο αστυνομικός, σύμφωνα με τον ίδιο.

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει «εκτόνωση» στη σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για αποχωρήσεις βουλευτών από την Πλεύση Ελευθερίας. «Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει. Φεύγουν οι βουλευτές της από το ίδιο της το κόμμα. Ήταν 8 και έμειναν 5. Ούτε οι ίδιοι δεν την αντέχουν», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Αγκάθι ο αλγόριθμος για το συνέδριο, αιχμές από Δούκα, Γερουλάνο, Γιαννακοπούλου – «Θα σέβεστε» απάντησε ο Ανδρουλάκης

Ανεξέλεγκτη σύγκρουση με τον Παναγόπουλο που δεν κάνει πίσω: Δεν παραιτείται απαντά στο ΠΑΣΟΚ που του ζήτησε «να διευκολύνει»

Με τις γαλάζιες ψήφους πέρασε το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter syntagma nyxta 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

aade
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Merz
ΚΟΣΜΟΣ

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:26
trakter syntagma nyxta 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

aade
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

1 / 3