Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

Στη νέα αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον ίδιο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να απαντήσει δημόσια για να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» απέναντι σε χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, ξεπερνούν κάθε όριο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι «βγήκε εκτός ορίων», προσθέτοντας ότι η αντίδρασή του προκλήθηκε από τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις.

«Αντιλαμβάνεστε ότι έχω παιδιά που τα βλέπουν. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Ελάτε λίγο στη θέση μου. Σας μιλάω ειλικρινά», είπε ο υπουργός Υγείας, και πρόσθεσε: «Βγήκα εκτός ορίων, πράγματι. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει κάθε πέντε λεπτά. Έχουμε όρια. Είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου».

«Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει»

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η προσφυγή στα δικαστήρια δεν ήταν δική του επιλογή, καθώς «εκείνη κατέθεσε μήνυση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε εκ νέου το περιστατικό που, όπως είπε, του μετέφερε αστυνομικός στα Εξάρχεια, θέτοντας ζήτημα πολιτικής εικόνας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Υπουργέ μου, γελούν όλα τα Εξάρχεια με την περιβολή της Κωνσταντοπούλου. Εμφανίστηκε με ρόμπα. Η εικόνα ενός πολιτικού αρχηγού να εμφανίζεται με ρόμπα σάς φαίνεται σωστό;», φέρεται να του είπε ο αστυνομικός, σύμφωνα με τον ίδιο.

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει «εκτόνωση» στη σχέση του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για αποχωρήσεις βουλευτών από την Πλεύση Ελευθερίας. «Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει. Φεύγουν οι βουλευτές της από το ίδιο της το κόμμα. Ήταν 8 και έμειναν 5. Ούτε οι ίδιοι δεν την αντέχουν», σημείωσε.

