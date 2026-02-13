Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

Τις ανησυχίες της για φαινόμενα που, όπως είπε, επισκιάζουν την πορεία του κόμματος για το Συνέδριο εξέφρασε στην τοποθέτησή της στη γραμματεία της οργανωτικής επιτροπής η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Όπως τόνισε, δύο είναι τα προβλήματα που δημιουργούν απογοήτευση και τροφοδοτούν εσωστρέφεια.



«Το ένα είναι η υπόθεση Παναγόπουλου και οι εξελίξεις στην ΠΑΣΚΕ που δημιουργούν κλίμα εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε στελέχη μας σε ένα από τους πιο νευραλγικούς χώρους όπως αυτόν του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν γίνεται καθόλου κατανοητή η θέση ότι πρόκειται για γαλάζιο σκάνδαλο, όταν πρωταγωνιστής στην διερεύνηση για υπεξαίρεση είναι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ για δεκαετίες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα και εγώ πήρα θέση δημόσια ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί κιόλας από την θέση του Προέδρου της ΓΣΕΕ όσο διαρκεί η διερεύνηση όλων όσων ελέγχονται. Από αυτά όμως μέχρι τον εμφύλιο υπάρχει μεγάλη απόσταση , πολύ περισσότερο όταν – όπως μαθαίνω- αυτός άτυπα έχει ξεκινήσει καιρό πριν τις καταγγελίες».



«Να αποσυρθεί ο αλγόριθμος του συνεδρίου»

Αναφερόμενη στον τρόπο εκλογής των συνέδρων, που ξεσήκωσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη την απόσυρσή του. «Το δεύτερο είναι ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων. Προφανώς δεν ξυπνάει και κοιμάται ο ελληνικός λαός με την αγωνία αυτή. Και εγώ ποτέ δεν εντάχθηκα σε ομάδες, ούτε και δημιούργησα. Ποτέ δεν με απασχολούσε η μάχη των συσχετισμών. Δεν με απασχολεί να εκλέξω πέντε ή δέκα μέλη στην ΚΠΕ για να το πω απλά και για αυτό μιλάω με βάση το τι εισπράττω ως αγωνία από τα μέλη μας και το μεταφέρω. Ωστόσο το νέο σύστημα είναι απλά αντικαταστατικό, αφού χτυπάει την αυτονόητη ισοτιμία των μελών. Κατανοώ τι επιδιώκεται, κατανοώ ότι προσπάθησες να μας εξηγήσεις πρόεδρε αλλά να είναι γνωστό ότι ο κόσμος του κόμματος που άντεξε στα δύσκολα, δεν αντέχει αυτή την εικόνα να συμβαίνουν διάφορα και εμείς να ασχολούμαστε με κάτι που ήταν πάντα λυμένο.

Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση.

Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος.

Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου» τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου.





«Στόχος να φτάσουμε σε ένα μαζικό, δημοκρατικό, πολιτικό συνέδριο»

Η κ. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε και στο συνέδριο του κόμματος, σε ένα συνέδριο – σταθμό , όπως το χαρακτήρισε.

«Φοβάμαι ότι με όσα γίνονται αυτό έχει υπονομευτεί. Ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ γίνεται μεγάλο όταν συνθέτει απόψεις, όταν κοιτάζει θαρρετά τον εαυτό του στον καθρέπτη και τολμά να αλλάζει, να τροποποιεί την τακτική του».



«Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι καλό είναι να συζητάμε τακτικά τα τρέχοντα θέματα ιδιαίτερα τα πιο σοβαρά. Για παράδειγμα χρειάζεται μια συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, τόσο για την δέσμη προτάσεών μας , όσο και για την τακτική μας. Παρακαλώ να μην ενημερωνόμαστε από τον ρυθμό της επικαιρότητας για την τακτική μας σε τόσο σοβαρά θέματα.



Επίσης ας ξεκαθαριστεί από τώρα ότι τις θέσεις μας για το Σύνταγμα θα τις διαμορφώσουμε εμείς μέσα στις δικές μας διαδικασίες. Δεν θα διαμορφωθούν σε κάποιο στρογγυλό τραπέζι που θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και δεν ξέρω ποιος άλλος. Φαντάζομαι σε καμία περίπτωση η Πλεύση Ελευθερίας».



«Θέλω ένα Συνέδριο που θα δώσει νέα ορμή και δεν θα βγούμε από αυτό πληγωμένοι. Γιατί τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα» ανέφερε η κ. Γιαννακοπούλου.



«Κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας – Έχουμε εγκαταλείψει τον χώρο του κέντρου»





Η Νάντια Γιαννακοπούλου ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πορευτεί ως κόμμα εξουσίας, όχι διαμαρτυρίας, ότι το πρόγραμμά του αδικείται από τους ίδιους και ότι οι πολίτες θέλουν να αισθανθούν δυναμική αλλαγής, να αντιληφθούν ότι υπάρχει άλλος δρόμος.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Γιαννακοπούλου ανέφερε την ανάγκη για το ΠΑΣΟΚ να πορευτεί Κόμμα του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ. «Νομίζω ότι έχουμε εγκαταλείψει τον χώρο του Κέντρου , ενώ στις ευρωεκλογές αξιοποιώντας τις απώλειες της Ν.Δ ήμασταν βάσει των exit polls πρώτοι. Aυτό το έχουμε χάσει».



«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα ανορθολογισμού, λαϊκισμού, αντισυστημισμού απέναντι στο οποίο δεν πρέπει να μένουμε αδιάφοροι. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και πρέπει να είναι η δύναμη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι σε φαινόμενα αυτά» ανέφερε στην τοποθέτησή της η κ. Γιαννακοπούλου.

Τι είπε για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

«Για την διαδικασία της αμφίπλευρης διεύρυνσης όπως την έχουμε καθορίσει , το βάρος θα πρέπει να πέσει στις ζωντανές δυνάμεις της παραγωγής, της αυτοδιοίκησης , των κινημάτων και όχι σε μια ονοματολογία που τροφοδοτεί και ανησυχίες. Καλή σαν πρώτο βήμα η προσπάθεια του Κώστα Σκανδαλίδη. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως ότι το 90% από αυτούς δεν είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και επέστρεψαν. Ήταν σύντροφοι που ας πούμε επανεργοποιούνται. Όσον αφορά δε το μέλλον , εγώ δεν είμαι του face control, είμαι όμως κατά να βρεθούμε προ ονομάτων στελεχών που δεν εγκατέλειψαν απλά το ΠΑΣΟΚ , αλλά αρίστευσαν στο χτύπημα του κόμματος, στον διασυρμό και την απαξίωσή του. Επομένως οι κινήσεις μας πρέπει να είναι προσεκτικές.

Και κάτι ακόμη, για εμένα το πιο σημαντικό:

Δεν μπορεί να μιλάμε για διεύρυνση αν πρώτα δεν βρούμε την χαμένη εσωτερική μας ενότητα.

Να είμαστε ειλικρινείς. Την χαμένη ψυχική μας ενότητα. Που αυτή τη στιγμή έχει διαρραγεί.

Είναι ευθύνη όλων μας. Μα πιο πολύ είναι ευθύνη δική σου, ευθύνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ» κατέληξε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

