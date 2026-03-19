Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

Εντός των ημερών έρχεται στη Βουλή η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – άρα υπομονή, η αγωνία θα λήξει.

Εκείνο που κάνει εντύπωση από τα τελευταία ρεπορτάζ πρέπει να σας πω είναι οι πληροφορίες ότι ο φάκελος περιέχει ονόματα (ίσως και 3) βουλευτών και από άλλα κόμματα, όχι μόνο της ΝΔ.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα θα διαχυθεί και η κυβέρνηση θα μπορεί να κάνει ελιγμούς.

Κυρίως θα κοιτάξει να ισχυριστεί ότι το σκάνδαλο δεν είναι γαλάζιο και πως τέλος πάντων, τα ρουσφέτια δεν είναι και τόσο… σκάνδαλο, όσο μπορεί να φαίνονται!

Τέτοια γκάφα, – εμπλοκή βουλευτών άλλων κομμάτων – που δίνει στην κυβέρνηση σωσίβιο, δεν θα την περίμενε ούτε η κυβέρνηση πάντως.

Το δίδυμο του… πολέμου

Πασχίζουν να βρουν άκρη, μέρα με την ημέρα, οι γκαλοπολόγοι για το ποιος ευνοείται από τους δύο ισχυρούς παράγοντες της ΝΔ, από τις εξελίξεις, μετά τον πόλεμο στον Περσικό: Ο Νίκος Δένδιας με τις… φρεγάτες ή ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τα οικονομικά μέτρα στήριξης;

Ο υπουργός Άμυνας έχει προφανώς ένα κεντρικό ρόλο στο σκηνικό, καθώς το θέμα της ασφάλειας της χώρας και η στρατιωτική της ετοιμότητα – με κινήσεις όπως στην Κύπρο – του αποδίδουν σε δημοφιλία.

Αλλά και ο υπουργός Οικονομικών, με την ιδιότητά του και ως επικεφαλής του Eurogroup, είναι εκείνος από τον οποίο περιμένουν όλοι να παρέμβει για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες από τον πόλεμο με γενναία μέτρα και πακέτο στήριξης.

Ούτε ο πόλεμος δεν τους… χωρίζει αυτούς τους δύο.

Η παραπομπή Ζαχαριάδη και ο πραγματικός στόχος

Ένα πρόβλημα εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ με το καταστατικό – πώς το κατανοούν και το εφαρμόζουν – το έχουν!

Και είναι μάλλον αδιόρθωτο πρόβλημα.

Βλέπετε, είναι πρωτοφανές να παραπέμπεται ο… εκπρόσωπος του κόμματος στο πειθαρχικό του κόμματος.

Διότι η επιτροπή δεοντολογίας επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις παραβίασης του καταστατικού – όχι επειδή δεν φορούσε σωστά τη γραβάτα ή έβαλε πουκάμισο με λάθος χρώμα κάποιος!

Παραπέμφθηκε επειδή, λέει, έκανε δηλώσεις (θετικές) για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι είναι με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα – για να σας το κάνω λιανά.

Αλλά είναι δυνατόν να λύνονται τα θέματα αυτά με την… επιτροπή δεοντολογίας;

– Στην πραγματικότητα τον παρέπεμψαν όχι για να τον διαγράψουν – προφανώς δεν γίνονται αυτά – αλλά για να πιέσουν τον Τσίπρα να ανοίξει τα χαρτιά του. Αν είναι να διαπραγματευτεί με την Κουμουνδούρου, να διαπραγματευτεί. Με στόχο να πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένος στο νέο κόμμα, αυτή είναι η ουσία.

– Αν είναι να πάρει μόνο κάποιους (πχ τον Ζαχαριάδη), ας τους πάρει μία ώρα αρχύτερα, ώστε να συνεχίσουν οι υπόλοιποι χωρίς περισπασμούς και ό,τι καταφέρουν με το brand «ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Πάρις και η Όλγα

Από τη δήλωση που έκανε ο νεοεκλεγείς αντιπρόεδρος – εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – της Βουλής, Πάρις Κουκουλόπουλος, πρόσεξα την αποστροφή… «στο δικό μου πρόσωπο, σήμερα όλοι οι Βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία». Αναρωτήθηκα τι δουλειά έχει η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία στην επιλογή αντιπροέδρου της Βουλής, χωρίς να δύναμαι να δώσω απάντηση.

Ώσπου κάποιος έμπειρος κοινοβουλευτικός μου επισήμανε ότι ο πολύπειρος Πάρις θέλει να στείλει μήνυμα πως η αντιπροεδρία της Βουλής δεν είναι… αποστρατεία – στέλνει μήνυμα ότι θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής στην Κοζάνη. Ο λόγος του μηνύματος; Μα, η ραγδαία ανερχόμενη του ΠΑΣΟΚ στο νομό, Όλγα Μαρκογιαννάκη – στενή συνεργάτρια του Νίκου Ανδρουλάκη.

Κάποιοι σκέφτηκαν ότι ο πρόεδρος Νίκος θα ήθελε να δει τον Πάρι να ολοκληρώνει την πολιτική καριέρα του με την αντιπροεδρία – τιμητική θέση για φινάλε – ώστε η ευειδής Όλγα να τον διαδεχθεί στην Κοζάνη ήρεμα κι ωραία, αλλά αυτά τα βαθιά πασοκικά δεν τα συμμερίζομαι τόσο εύκολα.

Εκεί που κρεμούσαν οι αντάρτες τ’ άρματα

Μιας και πιάσαμε το ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι το τελευταίο γκάλοπ στην Αρκαδία, πριν τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, είχε το ΠΑΣΟΚ καθαρά δεύτερο και πλήρως εξασφαλισμένη τη βουλευτική έδρα – είναι τριεδρική η περιφέρεια.

Με τη διαγραφή και αποχώρηση του Οδυσσέα, αλλά και τα όποια νέα κόμματα (Τσίπρα, Καρυστιανού) τα πράγματα ίσως αλλάξουν, αλλά έχω εμπιστοσύνη στο πολιτικό μέγεθος του Βαγγέλη του Γιαννακούρα, που πήρε την έδρα, ότι όλα θα πάνε καλά – θα βοηθήσει και ο φίλος τοιυ ο… Πέτρος Τατούλης πιστεύω.

– Βέβαια, βλέποντας τον Κωνσταντινόπουλο από τη μια και τον Γιαννακούρα από την άλλη, μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο… «εκεί που κρεμούσαν οι αντάρτες τα’ άρματα…» και πάει λέγοντας, αλλά ας αφήσουμε το μέλλον να τα απαντήσει όλα – έχει αυτή την κακιά συνήθεια το μέλλον.

Μονόδρομος τα μέτρα για την πρώτη κατοικία

Η χθεσινή ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερρακάκη για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν προέκυψε τυχαία ούτε εντάσσεται απλώς σε μια ακόμη «βελτίωση» του εξωδικαστικού μηχανισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς δείχνουν σαφή μεταστροφή της εικόνας στο μέτωπο των δανείων.

Οι λεγόμενοι πρόδρομοι δείκτες –εκείνοι που αποτυπώνουν τη συμπεριφορά των δανειοληπτών πριν από το οριστικό πέρασμα στο … «κόκκινο» – καταγράφουν αισθητή άνοδο. Καθυστερήσεις στις πληρωμές, αυξημένη χρήση ρυθμίσεων και μεγαλύτερη πίεση σε ευάλωτα νοικοκυριά συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει, σε μικρότερη κλίμακα, τις πρώτες ενδείξεις προηγούμενων κρίσεων.

Το στοιχείο αυτό φαίνεται να ενεργοποίησε αντανακλαστικά στο οικονομικό επιτελείο, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι όταν οι πρόδρομοι δείκτες αρχίζουν να κινούνται ανοδικά, η εξέλιξη των «κόκκινων» δανείων ακολουθεί με χρονική υστέρηση. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα προαναγγέλλεται πριν αποτυπωθεί επίσημα στους ισολογισμούς.

Την ίδια στιγμή, το ευρύτερο περιβάλλον δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύουν τους φόβους για νέα επιβάρυνση των εισοδημάτων, σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά ήδη πιέζονται από το κόστος ζωής και τις αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρέμβαση για την πρώτη κατοικία αποκτά χαρακτήρα προληπτικής κίνησης. Στόχος είναι να «φρενάρει» εγκαίρως τη δημιουργία νέας γενιάς προβληματικών δανείων και να περιορίσει τον κίνδυνο μιας νέας έξαρσης πλειστηριασμών, πριν η κατάσταση λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι η συγκυρία απαιτεί ταχύτερες και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, καθώς η επανάληψη φαινομένων του παρελθόντος θα είχε ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Υπό αυτή την έννοια, η ενεργοποίηση νέων εργαλείων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους φαίνεται να ήταν περισσότερο αναγκαία επιλογή παρά πολιτική πρωτοβουλία.

