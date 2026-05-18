ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:11
18.05.2026 12:19

Αλέξης Τσίπρας: Στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη η ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου

«Φωτιά» έχουν πάρει οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα ότι στις 26 Μαΐου προχωρά και επίσημα στην ίδρυση του νέου κόμματος, το οποίο είχε προαναγγείλει με σειρά αναρτήσεων τις τελευταίες ημέρες.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνει στο Θησείο – ήδη το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού ζήτησε και έλαβε τη σχετική άδεια από τον δήμο της Αθήνας.

Μάλιστα το… φόντο της εκδήλωσης θα είναι η… Ακρόπολη, προφανώς σε μία κίνηση με συμβολισμό.

Προκειμένου να δώσει το στίγμα ενός νέου ξεκινήματος και να αποτινάξει οποιαδήποτε συσχέτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας θα έχει δίπλα του σχεδόν αποκλειστικά νέα πρόσωπα, που απαρτίζουν την κεντρική ομάδα του κόμματός του.

Η ιδρυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί μετά τη παρουσίαση στο διαδίκτυο, ώστε να συγκεντρωθούν και υπογραφές από τους υποστηρικτές του νέου εγχειρήματος.

Το post συνοδεύεται από βίντεο AI, όπου εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα στο ΟΑΚΑ, που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες με χρώματα που παραπέμπουν στην Εθνική.

Η μία έχει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5, «αποκαλύπτοντας» έτσι την πολυαναμενόμενη ημερομηνία.

Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια ανάρτηση το Σάββατο που έλεγε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς» και την Κυριακή έκανε ακόμα μια ανάρτηση που έγραφε: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό δρομολογεί εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ήδη στον ΣΥΡΙΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος δέχεται ισχυρές πιέσεις να συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος για να συζητηθούν οι τελευταίες κινήσεις, αλλά και η διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που έχει προκαλέσει αναβρασμό και διαμόρφωσε κλίμα καχυποψίας ότι ο πρόεδρος και η στενή ηγετική ομάδα που θέλει να μετακομίσει σύσσωμη στον φορέα του κ. Τσίπρα, δρομολογεί την αυτοδιάλυση του κόμματος.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

