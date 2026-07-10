Marfin: Συγκλονίζει επιζήσασα της τραγωδίας – «Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή, για μία εβδομάδα ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια» (Video)

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Έντονη συναισθηματική φόρτιση προκάλεσαν στη Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας της Marfin, οι συλλήψεις που ανακοίνωσε η αστυνομία για την πολύκροτη υπόθεση. Η γυναίκα, που πριν από 16 χρόνια είχε βγει στο μπαλκόνι της τράπεζας για να γλιτώσει από τις φλόγες και ήταν το τελευταίο άτομο που απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες από το φλεγόμενο κτίριο, εξέφρασε την ελπίδα οι δύο συλληφθέντες να είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να λογοδοτήσουν, καθώς «είναι εγκληματίες και δολοφόνοι».

Μιλώντας στο Star, περιέγραψε την αναστάτωση που της προκάλεσαν οι εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι οι μνήμες της τραγωδίας παραμένουν ζωντανές.

«Είμαι πολύ ταραγμένη, έχω τρέμουλο. Αν πραγματικά είναι αυτοί οι άνθρωποι, επανέρχεται όλο το μακελειό. Είναι και θυμός, είναι και φόβος, είναι και απόγνωση, είναι και απελπισία, που τόσα χρόνια αυτή η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα. Και μακάρι να μην είναι μόνο φήμη και να είναι οι πραγματικοί δράστες. Οι αρμόδιοι της αστυνομίας να μη μας δουλεύουν για μια ακόμη φορά, γιατί το έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Επιτέλους να βρεθούν, δεν θέλω να είναι ελεύθεροι και να ζουν τη ζωούλα τους. Αυτοί που κάνουν εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται», είπε αρχικά.

Αναφερόμενη στις στιγμές της τραγωδίας και στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, είπε: «Για τους τρεις ανθρώπους που δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα για να τους σώσουμε, γιατί τρέχαμε σαν τρελοί… Εκείνη την ώρα από την αγωνία, δεν σκέφτεσαι ψύχραιμα, σου φεύγει το μυαλό. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι είναι να ζεις επιθανάτια πιθανότητα. Λες “πόσες ανάσες, δεν έχω άλλες ανάσες, κόλλησε ο λαιμός, δεν βλέπω απέναντι, κλαίνε τα μάτια μου”. Αυτά δεν σβήνουν. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Ακούω τον συναγερμό του κτιρίου όταν μας κάνουν άσκηση και τρελαίνομαι. Έχει αλλάξει η ζωή μας».

Επιφυλακτική μέχρι να υπάρξουν αποδείξεις

Σε δηλώσεις της στο Mega, η Μαρία Καραγιάννη ξεκαθάρισε ότι, παρά τη συγκίνησή της, περιμένει να αποδειχθεί πως οι συλληφθέντες είναι πράγματι οι δράστες: «Η πρώτη μου αντίδραση ήταν μεγάλη ταραχή. Αλλά και επιφύλαξη, για το αν θα είναι αυτοί τελικά οι πραγματικοί δράστες. Γιατί τα γεγονότα του παρελθόντος μας έχουν κάνει να σκεφτόμαστε έτσι επιφυλακτικά, και λίγο και ενίοτε και συνωμοσιολογικά. Εγώ αυτό που θέλω, είναι να δω απτές αποδείξεις από τα σώματα δίωξης, τα αρμόδια, ότι είναι οι πραγματικοί δράστες».

Στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία της να αποδοθεί δικαιοσύνη, λέγοντας: «Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή. Δεν γίνεται αυτό που λέω βέβαια… Άλλα είναι αυτή η επιθυμία μου. Γιατί το άδικο και ο πόνος και η απόγνωση και ο θυμός, αυτά με κάνουν να σκεφτώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διάθεση αυτή του ανθρώπου να θέλει να σκοτώσει, να αφανίσει άνθρωπο. Γιατί το ξέρανε. Όταν έσπασαν τη τζαμαρία, τους λέγαμε “μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα!”. Ναι, θα ήθελα να δω ποια είναι αυτά τα πλάσματα που προκάλεσαν αυτό το κακό».

«Είναι δολοφόνοι, Είναι εγκληματίες, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω κάτι άλλο, ούτε κάτι λιγότερο. Και θέλω να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ό,τι λέει ο νόμος. Να δικαστούν και να φυλακιστούν. Γιατί στέρησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους με τον πιο απαίσιο, τον πιο απάνθρωπο τρόπο», τόνισε.

Η περιγραφή της από τις δραματικές στιγμές μέσα στην τράπεζα

Σε ζωντανή σύνδεση με το Live News, η κ. Καραγιάννη επισήμανε ότι όσοι επιτέθηκαν στο υποκατάστημα γνώριζαν πως στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι.

«Οι συνάδελφοί μου φώναζαν “μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα”. Τους άκουγαν να ουρλιάζουν αλλά, παρόλα αυτά, τα πράγματα πήραν την εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Ήμασταν 23 μέσα στην τράπεζα, εγώ ήμουν στο υπόγειο. Όταν άκουσα τζάμια να σπάνε κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Μετά προσπάθησαν να καλέσω το 166, αλλά είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η τηλεφωνική συσκευή του υπογείου. Επειδή είχαμε ζήσει και άλλες επιθέσεις, έψαχνα σαν τρελή να πάω ψηλά για να σωθώ. Δεν έβλεπα τίποτα από τον καπνό. Για μία εβδομάδα ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια».

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