Η ιδέα για «ξαφνικό θάνατο» των ΕΛΤΑ, οι φιέστες του Παπασταύρου, η Πάνω και η Κάτω Κρήτη του Καζαντζάκη, η προκλητική Αγαπηδάκη και τα 28 ευρώ ναύλα για… Ιθάκη

Σε μια κουταλιά νερό πνίγεται η κυβέρνηση. Τι δηλαδή μια κουταλιά, σε λίγες σταγόνες!

Πολλοί ήξεραν – και ο αντιπρόεδρος και οι αρμόδιοι υπουργοί της Ψηφιακής Διακυβέρνησης – ότι υπάρχει σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, αλλά… κουκουρούκου!

Βέβαια, υπήρχε και σε κάποιους στο Μαξίμου η λογική να υπάρξει «ξαφνικός θάνατος» στα ΕΛΤΑ, ώστε να μην μπουν σε ατέρμονες διαδικασίες, διαβουλεύσεις, υπαναχωρήσεις – αλλά να τώρα που τα πράγματα ήρθαν ανάποδα!

Βέβαια επειδή διαβάζω διάφορες μπουρδολογίες, να τις πω, ότι «τι νίκη κατήγαγαν οι βουλευτές, αφού το σχέδιο θα εφαρμοστεί;». Επειδή έφυγε ο CEO της εταιρείας; Ε, και; Υποκριτικά φερόμενοι κρύβουν όλοι – οι σχεδόν όλοι από τους βουλευτές που μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας- ότι το πολιτικό υπόβαθρο των αντιδράσεων δεν αφορούσε στα ΕΛΤΑ, αλλά στην κόντρα τους με τον Μητσοτάκη και με ορισμένους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πάντως. το πράγμα στην κυβέρνηση με τα αλληλοκαρφώματα μεταξύ υπουργών δεν μαζεύεται, οπότε μετά τα μελομακάρονα θα μπούμε σε τροχιά αλλαγών.

Φιέστες και αντιφατικές εικόνες με Παπασταύρου

Μεγάλες φιέστες σήμερα και αύριο με αφορμή την έλευση Αμερικανών υπουργών για ένα Φόρουμ που αφορά στην Ενέργεια.

Ο επί της Ενέργειας και γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου που τους υποδέχεται, ως καλός οικοδεσπότης, θα τους περιποιηθεί και θα τους κάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις για συνεργασίες.

Όλα αυτά είναι προφανές ότι γίνονται για καλό, παρότι θα αποδώσουν οικονομικά στη χώρα, εκεί γύρω στο 2035 – 2040.

Οι μεγάλοι παίκτες της Ενέργειας είναι ενθουσιασμένοι από την συμμετοχή τους στο forum; Δείχνουν ότι… είναι.

– Κουίζ για δυνατούς λύτες: Πώς γίνεται να θεωρείται πετυχημένος υπουργός επειδή υπογράφει μεγάλες και επωφελείς διεθνείς συμβάσεις. Αλλά να μην θεωρείται – μέχρι τώρα – καθόλου πετυχημένος από τους 3-4 μεγάλους εθνικούς παίκτες; Χρειάζεται προσπάθεια και χαρακτήρα, για να πετύχει κανείς μια τέτοια εξίσωση.

Το θράσος της μονίμως διορισμένης Αγαπηδάκη

Ο χαμός στη ΝΔ με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και το αν πρέπει ή όχι να κλείσουν, έφερε πολλά προβλήματα και ψυχικά χάσματα στην επιφάνεια.

Κυρίως έφερε ένα καίριας σημασίας θέμα αρχής στην κυβερνητική παράταξη: Μπορούν οι εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος να μιλάνε; Και επίσης, το κρισιμότερο – εδώ σας θέλω – μπορούν να επιτίθενται στους βουλευτές εκείνα τα κυβερνητικά στελέχη που δεν έχουν σταυρώσει… σταυρό, αλλά έκαναν καριέρα με tweet και like;

Να σας το πω με παραδείγματα και… πρόσωπα, καθότι έρχονται εκλογές οσονούπω:

– Βγαίνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ (με την έγκριση της κυβέρνησης) και λέει ό,τι λέει για τα καταστήματα.

– Βγαίνουν μετά οι γαλάζιοι βουλευτές – εκλεγμένοι παρακαλώ – και εκφράζουν τη διαφωνία τους. Έχουν και υποχρέωση και δικαίωμα να πουν την άποψή τους – ανεξαρτήτως εάν και πόσο έχουν δίκιο. Μεταφέρουν πάντως ένα κλίμα και από τη βάση του κόμματος.

Έρχονται μετά κυβερνητικοί παράγοντες και κρίνουν τους βουλευτές.

– Παράδειγμα 1: Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι όποιος λέει πως δεν χρειάζονται αναδιάρθρωση για να γίνουν ανταγωνιστικά είναι πολιτικός απατεώνας.

– Παράδειγμα 2: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη λέει πως «όχι στο κλείσιμο των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε».

Μόνο που εδώ υπάρχει μία βασική και κρίσιμη διαφορά: Ο Γεωργιάδης είναι εκλεγμένος και μπορεί να λέει ό,τι θέλει σε άλλους εκλεγμένους συναδέλφους του.

Αλλά η Αγαπηδάκη που τα βρήκε όλα έτοιμα, είναι μόνιμη… διορισμένη, προέκυψε από τα τρολ του διαδικτύου και μιλάει αφ’ υψηλού, τι ακριβώς κάνει; Δεν φτάνει που έγινε υπουργός χάρη στις ψήφους που έφεραν οι βουλευτές, τους μέμφεται υποτιμητικά κιόλας;

Η οπλοκατοχή, ο Ανδρουλάκης και οι δύο Κρήτες

Δεν ξέρω αν διαβάζει τη στήλη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά χθες κινητοποιήθηκε σαν αν την διαβάζει!

Η στήλη επισήμαινε ότι οι περισσότεροι Κρητικοί πολιτικοί (βουλευτές κ.α) έχουν μείνει άλαλοι τις τελευταίες ημέρες για τα όσα συμβαίνουν στο νησί, με τις βεντέτες, τα όπλα και άλλα τα (εγκληματικά) συναφή.

Ε, λοιπόν, ο Ανδρουλάκης θα κάνει σύσκεψη με τις τοπικές αρχές και τους φορείς τη Δευτέρα στο Ηράκλειο για το θέμα της οπλοκατοχής, με στόχο, λέει, «να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή».

Δεν ευελπιστώ σε πολλά. Καθότι έχει κυριαρχήσει η «κάτω Κρήτη έναντι της πάνω Κρήτης» που έλεγε και ο Πρεβελάκης στον Καζαντζάκη.

Αλλά είναι κι αυτό μία καλή κίνηση. Αν αποδειχθεί και καλή αρχή, θα είναι ευχής έργο…

Ακριβό μου βιβλίο

28 ευρώ θα κάνει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν την λες και… προσιτή τιμή, ειδικά όταν το πόνημα απευθύνεται σε κατά τεκμήριο χαμηλομεσαία στρώματα. Εκτός κι αν ο πρόεδρος Αλέξης απευθύνεται σε ανθρώπους της μεσαίας και πάνω, τάξης.

– Πάντως θα είναι δύσκολο να το αγοράσουν, στο βαθμό που θέλουν δηλαδή, οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία πάνε για κλείσιμο, όπως έλεγε πηγή της Κουμουνδούρου, που διαπιστώνει καθημερινά το οικονομικό αδιέξοδο και την ανικανότητα του… μάνατζμεντ να βρει λύσεις. Και μετά ο Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση που κλείνει καταστήματα των ΕΛΤΑ! Άσχετο εκ πρώτης όψεως, αλλά και σχετικά επί της ουσίας έτσι;

Πολεοδομία εκ του μηδενός για… μία άδεια

Η Στυλίδα ζει ένα από τα… «θαύματα» του ελληνικού Δημοσίου.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος –παρουσία μάλιστα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη – χρειάστηκε να στηθεί Πολεοδομία από το μηδέν, απλώς και μόνο για να μπορέσει να εκδοθεί μία –και μοναδική– άδεια.

Το περιστατικό μοιάζει βγαλμένο από stand-up: ο άνθρωπος ήθελε να επενδύσει, είχε χαρτιά, μηχανικούς, μελέτες… αλλά η Πολεοδομία Λαμίας βρισκόταν σε απεργία για ενάμιση χρόνο. Και η Στυλίδα δεν είχε καν Πολεοδομία.

Η λύση; «Θα φτιάξουμε μία!», του είπε ο κατασκευαστής. Και πράγματι, την έφτιαξαν. Έβγαλαν κιόλας την άδεια υπ’ αριθμόν 1, για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι στην Ελλάδα, αν θες να χτίσεις κάτι, πρώτα πρέπει να χτίσεις την υπηρεσία που θα στο επιτρέψει.

Το ακροατήριο γέλασε. Όμως πίσω από το γέλιο μένει το ερώτημα: Αν ο Έλληνας βιομήχανος χρειάζεται να φτιάξει μόνος του Πολεοδομία για να πάρει άδεια, τι ελπίδα έχει ο ξένος επενδυτής;

