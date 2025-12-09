Στον… αγρό ο «κοινωνικός αυτοματισμός», τα γκάλοπ για Τσίπρα, Ζωή, Μητσοτάκη, η ρελάνς Φαραντούρη με Καρυστιανού, το σόου Δένδια και ο Κουτσόλαμπρος

Καλημέρα σας

Η τελευταία γραμμή άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν ο περιβόητος «κοινωνικός αυτοματισμός».

Να στρέψει δηλαδή κάποιες κοινωνικές ομάδες εναντίον των αγροτών, με το πρόσχημα της… ταλαιπωρίας και της απώλειας εσόδων και πάει λέγοντας.

Έλα όμως που αυτή η γραμμή δεν βγαίνει!

Περισσότερο… αυτόματο ήταν το κιβώτιο ταχυτήτων ενός 2CV προ του 1970, παρά η αντίδραση της κοινωνίας έναντι των αγροτικών μπλόκων, για να σας δώσω ένα μέγεθος σύγκρισης…

– Κι ένα ακόμα στοιχείο, που πιθανόν ή έφτασε καθυστερημένα στο Μαξίμου ή δεν το πήραν υπόψη παρότι το γνώριζαν και απλά ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει: Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, συμφωνεί με τις κινητοποιήσεις τους και έχει την άποψη ότι η κυβέρνηση οφείλει να κάνει διάλογο μαζί τους, ακόμα κι αν έχουν κλειστούς δρόμους ή και άλλες υποδομές.

Γεύση από γκάλοπ για ΝΔ, Τσίπρα, Ζωή

Οι κυλιόμενες μετρήσεις που τρέχουν τις τελευταίες ημέρες φέρνουν ανατροπές μαθαίνω.

Μία μικρή γεύση μόνο:

Η ΝΔ χάνει περίπου όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει με τις ενεργειακές συμφωνίες. Ό,τι έδωσε η Κίμπερλι το πήρε ο Βάιος ο Γκανής, ο Σωκράτης ο Αλειφτήρας και άλλοι δηλαδή – και μπράβο τους μήπως και πιεστεί η κυβέρνηση και δώσει λύσεις.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου η… ΟΠΕΚΕΠίτισσα, καταγράφει μετά από καιρό αξιόλογα δημοσκοπικά κέρδη, λόγω των καταλυτικών εμφανίσεών της στην εξεταστική και τις ερωτήσεις σε Μαγερία, Σεμερτζίδου και άλλα παιδιά. Φαίνεται ότι η πρόεδρος της Πλεύσης έχει βρει τη συνταγή για να κάνει αισθητή την παρουσία της – επιλέγει κρίσιμα θέματα και βγαίνει μπροστά.

η… ΟΠΕΚΕΠίτισσα, καταγράφει μετά από καιρό αξιόλογα δημοσκοπικά κέρδη, λόγω των καταλυτικών εμφανίσεών της στην εξεταστική και τις ερωτήσεις σε Μαγερία, Σεμερτζίδου και άλλα παιδιά. Φαίνεται ότι η πρόεδρος της Πλεύσης έχει βρει τη συνταγή για να κάνει αισθητή την παρουσία της – επιλέγει κρίσιμα θέματα και βγαίνει μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας οδεύει προς τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, παρότι δεν μπορεί να «μετρηθεί» ακόμα επίσημα. Πάντως φαίνεται να ατενίζει καθαρά από το… balcony cabins («εξώστης» με άλλα λόγια) την περιοχή του 15%.

Αυτά προς το παρόν και… υπομονή. Δεν θα πλήξουμε ποτέ…

Προσκεκλημένη στις Βρυξέλλες από τον Φαραντούρη

Στις Βρυξέλλες η Μαρία Καρυστιανού σήμερα. Μαζί με τον Χρήστο Ράμμο, πρώην Πρόεδρο της ΑΔΑΕ, θα μιλήσουν σε εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το «δικό» μας άρθρο 86 του Συντάγματος, προσκεκλημένοι του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.

Συνήθως στο ευρωκοινοβούλιο η Καρυστιανού ήταν προσκεκλημένη του Κώστα Αρβανίτη. Αλλά αυτή τη φορά όχι.

Μανώλης, στα χνάρια του Γερουλάνου (προ βελόνας)

Να βρουν απαντήσεις για τη νέα στρατηγική του Μανώλη Χριστοδουλάκη ψάχνουν πολλοί στο ΠΑΣΟΚ, βλέποντας τον νεαρό βουλευτή να μετατοπίζεται προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ πριν ένα χρόνο ήταν ακριβώς απέναντί του. Προφανώς οι συμμαχίες αλλάζουν σε ένα κομματικό πεδίο και βέβαια το ΠΑΣΟΚ δεν διανύει αυτό τον καιρό προεκλογική εκστρατεία για την αρχηγία – υπάρχει αρχηγός και δεν αμφισβητείται.

Αλλά όταν υπάρχει μετατόπιση αυτού του είδους, απαιτείται και κάποια πολιτική εξήγηση, που για πολλούς ο Χριστοδουλάκης δεν έχει δώσει επαρκώς – για τα πρόσωπα δεν χρειάζεται εξήγηση, μόνο για τις πολιτικές επιλογές.

Μάλιστα κάποιοι τον θεωρούν… «νέο Γερουλάνο του Ανδρουλάκη». Υπό την έννοια ότι όπως ο πραγματικός Παύλος Γερουλάνος επέλεξε να δώσει… πλέρια στήριξη στον πρόεδρο από το βράδυ του πρώτου γύρου της μάχης ηγεσίας πέρσι τον Οκτώβριο, – ελπίζοντας ότι μετά τις επικείμενες εθνικές εκλογές θα αναδειχθεί αυτοδίκαια περίπου, διάδοχός του -, έτσι και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής εφαρμόζει την ίδια τακτική. Θα έχει ενδιαφέρον αν έχει αυτή τη φιλοδοξία και πιστεύει όντως ότι θα την πραγματώσει έτσι…

Το σόου Δένδια

Από τη χθεσινή εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας Δημοκρατία, το κυρίως αναμενόμενο ήταν οι ευθείες βολές Καραμανλή κατά της κυβέρνησης και οι αιχμές Βενιζέλου. Αλλά το αμέσως επόμενο αναμενόμενο έκανε μάλλον μεγαλύτερη εντύπωση: Η θριαμβευτική παρουσία του Νίκου Δένδια – σαν τον επόμενο αρχηγό της ΝΔ τον υποδέχθηκαν. Ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς, που το κοιτάζει για νέο κόμμα, ήταν θερμός μαζί του.

Το «φωνάζουν» όλα ότι δεν συγκρατούνται οι φιλοδοξίες του υπουργού Άμυνας. Μόνο ο ίδιος νομίζει ότι δεν τις βλέπει το Μαξίμου…

Ο νεοδημοκράτης Αναστασόπουλος ήταν πρώτος στον πρώτο γύρο στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (με 22,49%). Δεύτερος ήταν ο κεντροαριστερός Κουτσόλαμπρος (18,84%).

Στο δεύτερο και τελικό γύρο όμως κέρδισε ο Κουτσόλαμπρος. Και μάλιστα με το εντυπωσιακό 61,29%.

Μαντέψτε πώς!

Σας διευκολύνω: Με τη συνεργασία διαφορετικών δυνάμεων της κεντροαριστεράς.

Και να θέλει κάποιος να κρύψει τη φόρμουλα με τη οποία μπορεί να νικηθεί η ΝΔ, δεν μπορεί.

Πιρουέτες

Παρότι δεν είναι καλοκαίρι κι έτσι δεν έχουμε πανηγύρια και χορούς, βλέπω ότι οι πιρουέτες πάνε σύννεφο. Έχουν γούστο αυτά τα χορευτικά, ειδικά όταν είναι… νησιώτικα – με την ευρεία έννοια.

Τη μια ο πρωθυπουργός δεν είναι καλός και την άλλη είναι μεγάλος τιμονιέρης.

Ήρεμα παιδιά, θα ζαλιστούμε… Ούτε σε καράβι που έπεσε σε φουρτούνα στο Μυρτώο να ήμασταν…

Διαβάστε επίσης:

Το αγροτικό βυθίζει την κυβέρνηση, τριπλό χτύπημα από Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, ο χρόνος για το κόμμα, ένα καλό και ένα κακό νέο για Τσίπρα

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

Ο Τσίπρας, το νέο κόμμα και οι… influencers, τα drones του Δένδια, ο φόβος για νέο… χωματόδρομο έκοψε το Ηράκλειο και μείον 4 υπουργούς στον ανασχηματισμό