Πετρέλαιο σε τροχιά εκτόξευσης: Ιστορικά κέρδη σε αμερικανικό αργό και Brent λόγω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μια πρωτοφανή εβδομαδιαία άνοδο, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει σοβαρά την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση στην ιστορία των futures, ενώ το διεθνές benchmark Brent κατέγραψε την ισχυρότερη ενίσχυση από τον Απρίλιο του 2020.

Την Παρασκευή, 6/3, το Brent ενισχύθηκε κατά 8,52% ή 7,28 δολάρια, κλείνοντας στα 92,69 δολάρια το βαρέλι. Το WTI σημείωσε ρεκόρ ημερήσιας ανόδου 12,21% ή 9,89 δολάρια, φτάνοντας τα 90,90 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση, το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 35,63%, ενώ το Brent κατέγραψε άνοδο περίπου 28%.

Κλιμάκωση της έντασης και διεθνείς προειδοποιήσεις

Η εκτίναξη των τιμών συνδέεται άμεσα με την ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές ροές. Το Στενό του Ορμούζ, κρίσιμη διαδρομή για το παγκόσμιο πετρέλαιο, έχει σχεδόν παραλύσει, αυξάνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αύξηση των τιμών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, εντείνοντας τον φόβο για έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα μπορούσε να αναστατώσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Καάμπι, προειδοποίησε ότι οι τιμές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να περάσουν το Στενό. Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε «να καταρρεύσει τις οικονομίες του κόσμου».

Ο αλ-Καάμπι επισήμανε επίσης ότι, εάν η κρίση συνεχιστεί, οι περισσότερες χώρες του Κόλπου θα αναγκαστούν να επικαλεστούν κατάσταση «ανωτέρας βίας» στις ενεργειακές τους εξαγωγές. «Όλοι όσοι δεν έχουν ακόμη κηρύξει κατάσταση «ανωτέρας βίας» πιθανότατα θα το κάνουν τις επόμενες ημέρες αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», τόνισε, υπογραμμίζοντας τις νομικές και εμπορικές πιέσεις για τους εξαγωγείς στην περιοχή.

Αντίμετρα και επιπτώσεις στην παραγωγή

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πρόγραμμα αντασφάλισης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο, με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, η κίνηση δεν μπόρεσε να καθησυχάσει τις αγορές πετρελαίου.

Η παραγωγή ήδη πλήττεται: Το Ιράκ έχει διακόψει παραγωγή περίπου 1,5 εκατομμύριου βαρελιών ημερησίως, ενώ το Κουβέιτ περιορίζει επίσης την παραγωγή λόγω περιορισμένου αποθηκευτικού χώρου.

Την ίδια ώρα, η Natasa Kaneva, επικεφαλής έρευνας παγκόσμιων εμπορευμάτων της JPMorgan, υπογραμμίζει ότι η αγορά πλέον αντιμετωπίζει «πραγματικές διαταραχές στην προσφορά». Οι περικοπές παραγωγής θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αν παραμείνει κλειστό το κρίσιμο πέρασμα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στην προσφορά τις επόμενες ημέρες.

Συνέπειες για τους καταναλωτές

Η κρίση γίνεται αισθητή και στους καταναλωτές: Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε σχεδόν κατά 27 σεντ σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπήκε σήμερα, Παρασκευή 6/3, στην έβδομη ημέρα. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ΗΠΑ «μόλις άρχισαν να πολεμούν».

Συμπλήρωσε δε: «Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, κάτι που αποτελεί σοβαρά λάθος υπολογισμό».

