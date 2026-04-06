Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητούν άρση ασυλίας οι εμπλεκόμενοι βουλευτές – Τι δηλώνουν για τη δικογραφία

Υπέρ της άρσης της ασυλίας τους τάσσονται στην πλειοψηφία τους οι «γαλάζιοι» βουλευτές, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους περισσότερους να δηλώνουν ότι δεν έχουν διαπράξει κάποια παρανομία.

Αρχίζοντας από το πρωί της Δευτέρας, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ότι «με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ», ενώ πρόσθεσε ότι κατανοεί ότι υπάρχει μια συνταγματική επιταγή που προβλέπει την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών, ωστόσο, υπογράμμισε ότι τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις θα πρέπει να τυγχάνουν καλύτερης διερεύνησης από τις διωκτικές αρχές και είπε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με ανάρτησή του, σημείωσε ότι «από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα. […] Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές».

Επίσης, ο βουλευτής Σερρών, Θεόφιλος Λεονταρίδης, με ανάρτησή του στα social media, παραιτήθηκε της ασυλίας του, γράφοντας ότι «η εμπλοκή του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους μου. […] Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα και θα καταρρίψει κάθε σκιά ή παρερμηνεία. Για τον λόγο αυτό, θέτω εαυτόν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητώ ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου, ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αλήθεια».

Από την πλευρά του, ο Μάξιμος Σενετάκης δήλωσε ότι «όπως κάθε Έλληνας πολίτης θα ασκήσω το δικαίωμα μου να αποδείξω την αθωότητα μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιοδήποτε να την τελέσει».

Ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, επίσης ζήτησε άρση ασυλίας, γράφοντας, ωστόσο ότι «το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο. Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα. Είχε καλές προθέσεις, ωστόσο οι αναδρομικότητες πάντα προκαλούν πρόβλημα, ορισμένους ανθρώπους τους “εκτέλεσε”».

Ο Νότης Μηταράκης χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «αστειότητες» και δήλωσε ότι «θεσμική υποχρέωση των Βουλευτών, είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των συμπολιτών τους, λειτουργώντας ως οι πρώτοι συνήγοροι του ΠΟΛΙΤΗ , και αυτό πράττω διαχρονικά».

Σε ίδιο τόνο, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος διερωτήθηκε: «Πρέπει να μας πουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς πώς εννοούν την έννοια του βουλευτoύ. Ο βουλευτής δεν πρέπει να ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων; Δεν είναι υποχρέωση του;».

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, επίσης, ο βουλευτής Πέλλας, Λάκης Βασιλειάδης, δήλωσε ότι «η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου. […] Για να μην υπάρξουν, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας αρχικά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Οι πρώην υπουργοί

Όσον αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, με δήλωσή του υπογράμμισε ότι «επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος, η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή, με ανάρτησή της ζήτησε σύσταση προανακριτικής, γράφοντας ότι «θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες».

Ο Κώστας Καραμανλής

Τέλος, ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος φέρεται να βαρύνεται με κακουργηματικές πράξεις, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής. Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

