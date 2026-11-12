Το καλώδιο ως προεκλογικό χαρτί, εκτός εάν…, ο Χατζηδάκης και η ενημέρωση Γεραπετρίτη, ο Αλαφούζος και οι μεταδόσεις, ο «τσιμεντοποιός» Στασινός

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Καλημέρα σας

Μια χαρά είναι τα πράγματα στο νότιο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο όσο το γαλλικό πλοίο που κάνει τις έρευνες για το καλώδιο με την Κύπρο πλέει στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Όπως έχει πει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τα 6 ναυτικά μίλια αποτελούν κόκκινη γραμμή για μας – κι όμως, το έχει πει!!!

Η όποια αγωνία ξεκινάει από τη στιγμή που το πλοίο θα αρχίσει να πλέει προς τα διεθνή ύδατα και ιδίως μόλις βγει σε αυτά.

Ελλάδα και Τουρκία έχουν εκδώσει NAVTEX, που συμπίπτουν ως προς τις θαλάσσιες περιοχές. Μόνο που η Ελλάδα είχε λόγο να βγάλει τη δική της, ενώ η Τουρκία το έκανε για να δείξει ότι έχει δώσει συγκατάθεση – εννοώντας προφανώς ότι της ζητήθηκε η άδεια.

Όσο το παιχνίδι μένει στις εντυπώσεις και τα λόγια και η κάθε πλευρά θα μπορεί να λέει στο εσωτερικό ότι έχει πετύχει τον σκοπό της, έχει καλώς.

Το θέμα είναι να μη στραβώσει κάτι. Αν στραβώσει, όλα είναι πιθανά. Ακόμα και θερμό επεισόδιο – όχι πόλεμος, καθότι οι Αμερικανοί έχουν πει πως θα παρέμβουν, δεν χρειάζεται άλλο τηλεφώνημα όπως έκανε ο Σημίτης το 1996 στον Λευκό Οίκο.

Κι από ένα θερμό επεισόδιο δεν ξέρω αν θα κερδίσει ή θα χάσει η Τουρκία, αλλά φοβάμαι ότι εμείς δεν θα κερδίσουμε. Απλά το καταθέτω…

Προεκλογικό χαρτί

Εκεί στον Μάρτιο, λοιπόν, θα τελειώσουν οι έρευνες και λογικά αμέσως μετά θα αρχίσει και η πόντιση του καλωδίου.

Εάν δεν έχει συμβεί κάτι περίεργο, λοιπόν, ο Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές (θα προκηρυχθούν πιθανότατα τον Απρίλιο) με τον αέρα ότι πέτυχε ένα έργο που είχε… ναυαγήσει πριν από το 2019 και δεν το επέτρεψαν οι Τούρκοι το 2024.

Θα έχει να λέει ότι κατάφερε την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο γεωστρατηγικής σημασίας και εθνικού συμβολισμού.

Από οικονομικής και ενεργειακής απόψεως και χρησιμότητας ίσως δεν θα μπορεί να στηριχθεί στο μέλλον – αλλά αυτό αφορά στο… μέλλον.

Όπως στο μέλλον θα «πληρώσουμε» και το κακό προηγούμενο που ανοίξαμε, ενημερώνοντας την Τουρκία για έρευνες και έργο που αφορά σε καλώδιο, καίτοι αυτό δεν προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Χατζηδάκης μοιράζει… γαλλικές διακοινώσεις, αλλά στο Μαξίμου το σκέφτονται

Το καλώδιο προκαλεί και ένα παράπλευρο διπλωματικό και ενδοκυβερνητικό μπέρδεμα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα δώσει στους πολιτικούς αρχηγούς και το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια: η διακοίνωση είναι γαλλική, όχι ελληνική!

Έχει συνεννοηθεί η Αθήνα με το Παρίσι για την κοινοποίησή της; Πρόκειται για ειλημμένη κυβερνητική απόφαση ή για θέση του αντιπροέδρου;

Διότι, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, το Μαξίμου δεν επιβεβαίωνε τέτοιο σχεδιασμό. «Ποιος του είπε οκ;» ήταν η απορία που διατύπωναν κάποιοι.

Άρα; Ο Γεραπετρίτης θα παραδώσει το γαλλικό έγγραφο ή απλώς θα παρουσιάσει την ελληνική ερμηνεία του περιεχομένου του;

Καλό θα ήταν να συνεννοηθούν πρώτα μεταξύ τους στο κυβερνητικό επιτελείο.

Ο ΣΚΑΪ, το Champions League και οι Nova και Cosmote

Ότι ο ΣΚΑΪ κέρδισε στην κούρσα για τους αγώνες του Champions League για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, για να στηρίξει την πλατφόρμα του, το ξέρετε.

Εκείνο που δεν ξέρετε –κι εγώ όνειρο το είδα, δεν ξέρω αν βγει αληθινό, θα δούμε– είναι ότι Nova και Cosmote δεν πρόκειται να ενταχθούν και να συνεργαστούν με την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου.

Προσεχώς θα δούμε και αυτά τα δύο έργα!

Καθαρή διαφορά

Σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τιτάνιο και μάλλον ανυπέρβλητο έργο μπροστά του για να ξεπεράσει το σκληρό ταβάνι του 12%-13%, ώστε να χτυπήσει τη δεύτερη θέση και την ΕΛΑΣ, που δύσκολα θα πέσει από το 16%.

Ε, η χθεσινή Real Polls το επιβεβαίωσε. Ο Τσίπρας κρατιέται στο 17,2%, ενώ ο Ανδρουλάκης τσιμπάει μεν, αλλά φτάνει μόλις στο 12%.

Να σας το πω κι αλλιώς, με γεγονότα, που λένε: Από τα τέλη Αυγούστου ο Τσίπρας «φρενάρει» και το ΠΑΣΟΚ «ανεβαίνει», λένε. Και φτάσαμε στις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου και ακόμα ο Τσίπρας είναι δεύτερος και ο Ανδρουλάκης τρίτος – ούτε μία μέτρηση δεν έδειξε το αντίθετο.

Και οι περισσότερες από τις εταιρείες δίνουν καθαρή –μικρή ή μεγάλη– διαφορά. Αυτά.

Ο συντελεστής δόμησης και η γάγγραινα ΤΕΕ

Κάτι οικοπεδούχοι και κάτοχοι ακινήτων στα βόρεια προάστια θα μείνουν με τον… συντελεστή στο χέρι.

Όσοι, δηλαδή, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δρομολογηθεί η περιβόητη μεταφορά συντελεστή δόμησης, που όμως δεν θα προχωρήσει τελικά – τουλάχιστον όχι όπως το είχαν υπολογίσει.

Αλλά τούτη η ιστορία έφερε ξανά στο προσκήνιο αυτή τη… «γάγγραινα» που λέγεται ΤΕΕ. Το οποίο, υπό τη διοίκηση του γαλάζιου Γιώργου Στασινού –α, και την ανοχή ή συμμετοχή μιας ομάδας Πασόκων–, έχει μετατραπεί σε «επιμελητήριο δουλειών».

Δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο παρά για το πώς θα γίνουν μπίζνες. Έβαλαν κι αυτοί το χεράκι τους, δηλαδή, ώστε να φτιαχτεί η ατυχέστατη διάταξη που θα αύξανε το τσιμέντο κατά εκατομμύρια κυβικά στην Αττική, κάνοντας πολλές περιοχές να πήξουν στην οικοδομή και να μοιάζουν με «τέρατα».

Τώρα, λέει, θα περιοριστεί κάθε μεταφορά στα όρια του δήμου – και θα το αποφασίζει ο δήμος.

Δεν το βρίσκω και απολύτως σωστό, αλλά από το προηγούμενο σχέδιο είναι μεγάλη η βελτίωση από τον αρμόδιο υπουργό Παπασταύρου.

Μυτιληναίος: Τα 250 εκατομμύρια και το μεγάλο στοίχημα της ΜΕΤΚΑ

Δεν είναι μια απλή επιστροφή στο Χρηματιστήριο αυτή που σχεδιάζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη ΜΕΤΚΑ. Είναι μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον κατασκευαστικό κλάδο.

Με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ και με την εισαγωγή να προγραμματίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ο όμιλος METLEN επιχειρεί να δημιουργήσει έναν αυτόνομο χρηματιστηριακό πόλο υποδομών.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται αλλού. Η ΜΕΤΚΑ εμφανίζει ανεκτέλεστο κατασκευαστικών συμβάσεων 2,1 δισ. ευρώ και διεκδικεί μερίδιο από μια δεξαμενή δυνητικών έργων 13,5 δισ. ευρώ.

Με τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, η νέα χρηματιστηριακή παρουσία της εταιρείας στέλνει σαφές μήνυμα στους ανταγωνιστές.

Το ερώτημα είναι πόσο θα μεταβληθεί ο χάρτης των μεγάλων έργων όταν ο Μυτιληναίος αποκτήσει ένα ακόμη ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο. Γιατί στην αγορά των υποδομών το παιχνίδι δεν κρίνεται μόνο στα εργοτάξια, αλλά και στην πρόσβαση στα κεφάλαια.

Allwyn: Χρυσές αποζημιώσεις 48 μισθών πίσω από τη μεγάλη αναδιάρθρωση

Με το ένα χέρι επενδύει εκατομμύρια και με το άλλο ανοίγει την πόρτα της εξόδου σε εργαζομένους η Allwyn.

Η εταιρεία ενεργοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, προσφέροντας αποζημιώσεις έως 48 μισθούς, πρόσθετη ενίσχυση 8.000 ευρώ, πλήρες μπόνους για το 2026 και διετή ασφαλιστική κάλυψη. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 27 Νοεμβρίου.

Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό αναδιάρθρωσης με ορίζοντα το 2030 και συμπίπτει με την επιθετική επέκταση του ομίλου στις ψηφιακές δραστηριότητες και στο στοίχημα.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η εξαγορά του 30% της IWG έναντι 107 εκατ. ευρώ, παράλληλα με τις συμφωνίες τεχνολογικής αναδιοργάνωσης.

Το επιχειρηματικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: περισσότερη τεχνολογία, διαφορετική οργανωτική δομή και ανακατανομή ανθρώπινου δυναμικού.

Εκείνο που μένει να φανεί είναι πόσοι θα επιλέξουν τελικά την έξοδο και ποιο θα είναι το εργασιακό αποτύπωμα του νέου μοντέλου λειτουργίας.

Πιο ευάλωτες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις κυβερνοεπιθέσεις

Ένα αρνητικό στοιχείο που αφορά στην ψηφιακή ετοιμότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προέκυψε από τα συμπεράσματα της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα 2026» που διενεργείται από το ELTRUN σε συνεργασία με την Telecom και η οποία εξετάζει τη χρήση ψηφιακών συστημάτων και υποδομών, την πορεία του Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας, τις επιχειρηματικές προκλήσεις, τα οφέλη από την τεχνολογία και τις ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες.

Ενώ λοιπόν το τεχνολογικό επίπεδο των περισσότερων ΜμΕ, σύμφωνα με τους δείκτες της μελέτης, δείχνει να βελτιώνεται, δεν συμβαίνει το ίδιο σε ότι αφορά τον πολύ σημαντικό τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια περίοδο μάλιστα που οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα κατά 30%. Έτσι οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κάποια λύση ψηφιακής ασφάλειας μειώθηκαν στο 70% από 77% το 2024, αξιοποιώντας κυρίως βασικές εφαρμογές antivirus για υπολογιστές και servers, με το 25% να σχεδιάζει επένδυση σε λύση ασφάλειας το επόμενο διάστημα, από 20% το 2024.

Ψηφιακό χάσμα και στα data centers

Και μιας και βρισκόμαστε στο τεχνολογικό πεδίο, σημαντικό ψηφιακό χάσμα υπάρχει στην Ελλάδα και σε ότι αφορά τα Data Centers. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Greek Data Center Association (GRDCA), μόνο το 0.1% κατανάλωσης ρεύματος στην Ελλάδα έρχεται από data centers δείχνοντας το κενό που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας-Ευρώπης τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει αντίστοιχα μεγάλο χάσμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Σαν παράδειγμα έφερε την Αυστρία που έχει αντίστοιχα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα με την Ελλάδα η οποία έχει δυναμικότητα data centers στα 150MW, με τη χώρα μας να βρίσκεται μόλις στα 30 MW ενώ αναμένεται να φτάσει στα συνολικά 40-60MW με τα έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο.

Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι αναμένονται επενδύσεις 1 δισ. για έργα 200MW σε 5ετίας που θα μας φέρουν σε ικανοποιητικό επίπεδο κλείνοντας το ψηφιακό κενό που υπάρχει με την υπόλοιπη Ευρώπη…

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