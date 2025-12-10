Axios: Πώς ο Τραμπ κήρυξε Ψυχρό Πόλεμο στην Ευρώπη

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντας μακροχρόνιες διαμάχες σχετικά με την ελευθερία του λόγου, την Ουκρανία και τη μαζική μετανάστευση σε επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, αναφέρει το Axios.

Το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ άναψε το φυτίλι μιας σύγκρουσης για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ήδη προετοιμασμένη – και την οποία επίσημα κατοχύρωσε στη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που παρουσιάζει την Ευρώπη ως γεωπολιτικό «κακό».

«Καταστρέφουν τις χώρες τους», είπε ο Τραμπ στο Politico, επικρίνοντας τα ευρωπαϊκά κράτη ως «παρηκμασμένα» και «αδύναμα».

Το νέο σημείο σύγκρουσης έρχεται ενώ οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους βρίσκονται επίσης σε αντιπαράθεση σχετικά με την Ουκρανία και το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Το πρόστιμο στον Έλον Μασκ και οι αντιδράσεις

Η ΕΕ τιμώρησε το X αφού οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η πλατφόρμα είχε παραπλανήσει τους χρήστες, είχε αποκρύψει κρίσιμες πληροφορίες για διαφημίσεις και είχε εμποδίσει ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

Ένας εξοργισμένος Μασκ απάντησε κατηγορώντας την ΕΕ ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου μέσω «γραφειοκρατικής τυραννίας» – συσπειρώνοντας ακροδεξιούς ηγέτες και εκατομμύρια ακολούθους πίσω από το hashtag #AbolishTheEU.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ένθερμος υπερασπιστής της ΕΕ, αντεπιτέθηκε εν μέσω της θύελλας των αναρτήσεων του Μασκ: «Πήγαινε στον Άρη. Εκεί δεν υπάρχει λογοκρισία στους ναζιστικούς χαιρετισμούς».

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έσπευσαν να παρέμβουν, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να χαρακτηρίζει το πρόστιμο «επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό».

Ο αντιπρόεδρος Βανς, ευρέως γνωστός ως ο πιο ανοιχτά ευρωσκεπτικιστής της κυβέρνησης, χαρακτήρισε το πρόστιμο «σκουπίδι» και αποτέλεσμα της άρνησης του X να δεχτεί τη «λογοκρισία» της ΕΕ.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ προέτρεψε τον Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην ΕΕ «μέχρι να ανατραπεί αυτή η παρωδία» – μια εξαιρετική κλιμάκωση που συνήθως προορίζεται για αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η διαμάχη για το X πηγάζει από τη θεώρηση που αποτυπώθηκε στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία κατηγορεί την ΕΕ για «ρυθμιστικό στραγγαλισμό» και «υπονόμευση δημοκρατικών διαδικασιών».

Στην καρδιά των κατηγοριών βρίσκεται η μαζική μετανάστευση: Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προκαλέσει δημογραφική αλλαγή μέσω ανοικτών συνόρων, ενώ φιμώνουν όσους προειδοποιούν για τις συνέπειες.

Ο Μασκ και ο Βανς – που είχαν προαναγγείλει πολλά από αυτά τα επιχειρήματα σε μια οξύτατη ομιλία στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου – έχουν υποστηρίξει ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του AfD στη Γερμανία.

Η παρεμβατικότητα Τραμπ και η βαθιά ρήξη

Αυτό το είδος παρέμβασης στην εσωτερική πολιτική ξένων χωρών έχει πλέον κωδικοποιηθεί στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία καλεί σε «καλλιέργεια αντίστασης» εντός των κρατών-μελών της ΕΕ ως «αντίδοτο» για την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μοιράζονται το ίδιο όραμα με τους Αμερικανούς σε διάφορα ζητήματα. Αυτό είναι φυσικό. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι η απειλή παρέμβασης στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Άλλοι, ωστόσο, ήταν πιο καυστικοί: «Είναι μια διακήρυξη πολιτικού πολέμου στην ΕΕ. Ο Τραμπ θέλει μια λευκή Ευρώπη, διαιρεμένη σε έθνη, υποταγμένη στις απαιτήσεις και στις πολιτικές του προτιμήσεις», είπε ο πρώην επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες «να σταματήσουν να προσποιούνται ότι ο Τραμπ δεν είναι αντίπαλός μας».

Η στρατηγική του Τραμπ θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο ορισμένοι σύμμαχοι της ΕΕ μπορούν να παραμείνουν αξιόπιστα μέλη του ΝΑΤΟ λόγω δημογραφικών αλλαγών – και δηλώνει το τέλος της «αντίληψης» του ΝΑΤΟ ως «συμμαχίας που επεκτείνεται επ’ αόριστον».

Η Ρωσία έχει καλωσορίσει το διατλαντικό ρήγμα, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι «οι προσαρμογές που βλέπουμε… ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με το όραμά μας».

Για την ακρίβεια, ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό στον σκεπτικισμό τους σχετικά με τη δύναμη και τη στρατηγική αξία της Ευρώπης.

Συνολικά, τα γεγονότα του σαββατοκύριακου σηματοδοτούν μια βαθιά ρήξη στη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων. Για την Ευρώπη, το timing δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Λονδίνο τη Δευτέρα, φοβούμενοι ότι ο Τραμπ θα επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία με όρους που η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί.

Η απόρριψη από τον Λευκό Οίκο των «μη ρεαλιστικών προσδοκιών» της Ευρώπης για τον πόλεμο έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι η ήπειρος θα παραγκωνιστεί στις διαπραγματεύσεις για τη δική της ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Μόλις κατασχέσαμε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας

Ζελένσκι: Δεν χρειαζόμαστε πίεση για εκλογές στην Ουκρανία – Συμφωνία με τις ΗΠΑ στα βασικά του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας (Video)

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους