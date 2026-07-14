Η «βόμβα» Άδωνι για το αν και πώς μία συνεργασία με Σαμαρά, το τηλεφώνημα Φάμελλου σε Τσίπρα, τα περίεργα των γκάλοπ και η παρέμβαση Χρυσοχοΐδη

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Καλημέρα σας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόλαβε και τον… Αντώνη Σαμαρά και τον… Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον πρώην πρωθυπουργό τον πρόλαβε στην… ανακοίνωση του κόμματος. Πριν πει οτιδήποτε επίσημα ο πρόεδρος Αντώνης, ο Γεωργιάδης παρουσίασε ως δεδομένο ότι θα ιδρύσει κόμμα! Αυτό όμως είναι το λιγότερο, καθώς του έκανε περίπου πρόταση για μετεκλογική συνεργασία. Υπό τον όρο ότι δεν θα θέσει όρο να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για τον Άδωνι – και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη προφανώς.

Κάπως έτσι πρόλαβε και τον ίδιο τον Μητσοτάκη, απαντώντας εκ μέρους του για το ενδεχόμενο να τεθεί στο τραπέζι θέμα προσώπου κοινής αποδοχής για την πρωθυπουργία σε ένα συμμαχικό σχήμα διακυβέρνησης.

Βέβαια ο Άδωνις απευθυνόταν στον Σαμαρά, αλλά απαντούσε έτσι και στην… ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε όποια… «κέντρα» θα ήθελαν να δουν κυβέρνηση με ΝΔ μεν ως κορμό, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Είναι ουσιαστικά η απάντηση στα σενάρια που λένε ότι θα μπορούσε να προκύψει μία κυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ – Σαμαρά, για να το κάνουμε λιανά.

Σαν να… χοντραίνει από πολύ νωρίς η συζήτηση για το μετεκλογικό σκηνικό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είτε η συζήτηση γίνεται για να καούν σενάρια, είτε η κατάσταση ξεφεύγει και μπαίνουν… ιδέες σε πολλούς.

Το τηλεφώνημα Φάμελλου στον Τσίπρα και η «πόρτα»

Ένα τηλεφώνημα που έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα ήταν η θρυαλλίδα για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και για το τέλος της αυταπάτης που είχε ο πρόεδρος των «χαρούμενων γραφείων». Εξ ου και βρισκόμαστε τώρα στο τελικό ξεκαθάρισμα: Κάθε κόμμα στα δικά του… γραφεία και κάθε στέλεχος στο κόμμα που επιθυμεί να είναι και όχι σε… άλλο!

Ο Φάμελλος είπε πάνω κάτω στον πρόεδρο Αλέξη «πάρε μας χωρίς όρους, δώσε μας μία διέξοδο»

Εγκλωβισμός

Ο Σωκράτης ζήτησε δηλαδή από τον Τσίπρα να κάνει… νεύμα προς τους Συριζαίους που θέλουν να πάνε στην ΕΛΑΣ ότι είναι ευπρόσδεκτοι.

Και του «παρείχε» τη διαβεβαίωση ότι θα εγκλώβιζε τους μη αρεστούς (Πολάκη κ.α.) στον ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψει την κάθοδο ενός «αντιπαραθετικού» σχήματος στις εκλογές. Αρκεί να είχε το «τυράκι» με το οποίο θα κρατούσε τους «φευγάτους» στην Κουμουνδούρου για να ελέγξουν τους συσχετισμούς!

Έλα όμως που όλα αυτά δεν ενδιέφεραν τον Τσίπρα, που βαδίζει προς το 20%, απαλλαγμένος από τους «παλιούς». Αποτέλεσμα; Του έκλεισε το τηλέφωνο ευγενικά και ο Σωκράτης απογοητευμένος αναγκάστηκε να υποβάλλει παραίτηση από πρόεδρος.

Αν του είχε πει ναι, τότε και ο Σωκράτης θα μπορούσε να δώσει μία μάχη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Με το όχι όμως, ήταν αναγκασμένος να παραιτηθεί, αφού στο μεταξύ οι φιλοΕΛΑΣίτες δεν έβλεπαν κανένα νόημα να μένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και την έκαναν ο ένας μετά τον άλλο με ελαφρά πηδηματάκι.

Η απόσταση από την εμπιστοσύνη στην ψήφο

Μελετώντας τα γκάλοπ εντοπίζει κανείς διάφορα ενδιαφέροντα – και ενίοτε περίεργα – πράγματα.

Για παράδειγμα στην τελευταία μέτρηση της GPO, το 26,7% θεωρεί ότι επί… ΣΥΡΙΖΑ περνούσε καλύτερα – το αντίστοιχο ποσοστό για την περίοδο της ΝΔ 2019 με 2026 είναι 28,9%, περίπου όσο είναι και η «εκτίμηση ψήφου» του κυβερνώντος κόμματος.

Στα κρίσιμα πεδία «εμπιστοσύνης», η ΝΔ προηγείται καθαρά σε εξωτερική πολιτική, οικονομία, ο δε Αλέξης Τσίπρας σε Κοινωνικό Κράτος και πάταξη διαφθοράς.

Ποιο είναι το θέμα; Ότι σε όλα ο Τσίπρας, με εξαίρεση την εξωτερική πολιτική που είναι στο 18,1%, κινείται από το 21% έως το 27,7%.

Τώρα, το πώς στην «εκτίμηση ψήφου» βρίσκεται στο 16,6% είναι ένα στοιχείο που προκαλεί μία απορία. Δηλαδή τον… εμπιστεύονται, αλλά ψηφίζουν άλλους; Με τέτοια μεγάλη απόκλιση;

-Υποεκτίμηση φαίνεται να έχει γίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο στους δείκτες εμπιστοσύνης κινείται μεταξύ 12% και 15%, αλλά στην εκτίμηση ψήφου περιορίζεται στο 10,8%.

Ο Χρυσοχοΐδης και μία άρρωστη κοινωνία

Με ξεκάθαρο τρόπο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε για το ακραίο και βάρβαρο περιστατικό αστυνομικής βίας στο Άργος, που οδήγησε στο θάνατο ενός 20χρονου παιδιού. «Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά» ήταν η αποστομωτική δήλωση του υπουργού. Και ότι οι αστυνομικοί δεν τήρησαν τους κανόνες εμπλοκής. Σαφής και κατηγορηματικός.

Κι όμως. Έρχεται το χειρότερο είδους ανθρώπου, αυτό που ανακατεύει την κτηνωδία με το λαϊκισμό, για να δικαιολογήσει τη βαρβαρότητα, με έναν αποτρόπαιο ακροδεξιό λόγο: Ο νυν και ο πρώην δήμαρχος Άργους, έτρεξαν αμέσως να καταδείξουν γιατί η τυφλή και ακραία βία, που υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή ως την αδιαπραγμάτευτη αξία, είναι «δημιούργημα» και «αποτέλεσμα» μίας άρρωστης κοινωνίας.

Ο βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας των 400 του Τσίπρα

Ένας από τους 400 πολίτες που συγκροτούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που έδωσε στη δημοσιότητα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι και ο Νώντας (Επαμεινώνδας) Όχονος. Πρόκειται για τον ιδρυτή και επικεφαλής της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων Ohonos Snack (μαζί με τον αδερφό του, Κώστα Όχονο), μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα σνακ και κρουασάν με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης που μεταξύ άλλων παράγει τα γνωστά Jumbo Chips.

Δεν πρόκειται για τυχαία περίπτωση επιχειρηματία, καθώς ήταν από τους λίγους βορειοελλαδίτες που στις αρχές του 2019 μερικούς μήνες μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, αντιστάθηκε στο γενικότερο κλίμα των «Μακεδονομάχων» και μάλιστα είχε δηλώσει ότι θα συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στη γειτονική χώρα για να εξετάσει την τοπική αγορά και τις δυνατότητες της.

Οι παρακινδυνευμένες προβλέψεις και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής στον τουρισμό

Το αν η φετινή τουριστική χρονιά θα είναι θετική ή αρνητική σε σχέση με πέρυσι είναι πραγματικά ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες. Κι αυτό γιατί όπως ανέφεραν κορυφαία στελέχη του ΙΤΕΠ στο περιθώριο παρουσίασης μελέτης, το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής σεζόν είναι ότι ακόμα και οι ξένοι τουρίστες κάνουν τις κρατήσεις τους, αν όχι την τελευταία στιγμή, όσο πιο κοντά μπορούνε στην ημερομηνία που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.

Μία συνθήκη πρωτόγνωρη καθώς εδώ και πολλά χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των κρατήσεων από το εξωτερικό γινόταν λίγο μετά το τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού.

Αυτό εκτός από το γεγονός ότι δημιουργεί διάφορα προβλήματα στους επαγγελματίες του τουρισμού που δεν μπορούν να υπολογίσουν το προσωπικό που χρειάζονται, τις μεγάλες αγορές τους σε τρόφιμα και άλλα αναλώσιμα, καθιστά και κάθε πρόβλεψη για την πορεία της φετινής τουριστικής αγορά εντελώς παρακινδυνευμένη. Πάντως αυτό που παρατηρείται και φέτος όπως και τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια, οι μέρες της παραμονής των τουριστών βαίνει, έστω και λίγο, μειούμενη.

Το στοίχημα της πρώτης δεκάδας

Ο Πειραιάς και η Αθήνα διατηρούν και φέτος τη θέση τους ανάμεσα στα δέκα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου, σύμφωνα με τον δείκτη Xinhua–Baltic, αν και υποχώρησαν μία θέση σε σχέση με πέρυσι. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει τη δική της σημασία, καθώς δεν εξετάζει μόνο την κίνηση των λιμανιών, αλλά και το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα γύρω από τη ναυτιλία: χρηματοδότηση, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ναυλομεσιτικές εταιρείες, νομικές υπηρεσίες, διαφάνεια και υποδομές.

Το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να κρατά τον Πειραιά στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα αποτελεί θετική εξέλιξη. Η πρόκληση, ωστόσο, είναι η διατήρηση αυτής της θέσης σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των διεθνών ναυτιλιακών κέντρων εντείνεται χρόνο με τον χρόνο.

Αυστηρότεροι όροι για τις μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες

Αυστηρότερες προϋποθέσεις για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) που επιθυμούν να μετακαλούν εργαζόμενους από τρίτες χώρες θεσπίζει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Μετανάστευσης. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο έλεγχος της διαδικασίας και να περιοριστούν φαινόμενα καταστρατήγησης του ισχύοντος πλαισίου, σε μια περίοδο που οι ανάγκες για εργατικό δυναμικό παραμένουν υψηλές, κυρίως στον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία θα έχουν μόνο ΕΠΑ με μετοχικό κεφάλαιο άνω του 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και των οποίων τα μέλη της διοίκησης δεν διώκονται για αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών. Οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να μετακαλούν εργαζόμενους από το εξωτερικό και να τους διαθέτουν προσωρινά σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, καλύπτοντας τόσο θέσεις υψηλής εξειδίκευσης όσο και εποχικές ανάγκες.

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