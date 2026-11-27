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Καλημέρα σας

«Πυρηνικός», με την πολιτική έννοια του όρου, είναι πλέον ο πόλεμος ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ. Όπως πληροφορούμαι εγκύρως, στην Αμαλίας είναι έξαλλοι με τη σπουδή της Χαριλάου Τρικούπη να πάρει τη σκυτάλη από τη ΝΔ – ίσως, δε, να την είχε και πρώτη και απλώς να την παρέλαβε για λίγο η κυβέρνηση – και να αναγορεύσει το θέμα Χατζηγιαννάκη σε μείζον μέτωπο σύγκρουσης.

Οι πληροφορίες και από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η αρχική διαρροή του θέματος ήρθε έτσι κι αλλιώς από το ΠΑΣΟΚ και φυσικά οι ίδιοι ακολούθησαν.

Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, με μπροστάρη τον Παναγιώτη Δουδωνή, θεώρησε και ίσως θεωρεί ακόμα ότι επιτέλους βρήκε ένα θέμα να πιέσει τον Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε, η αναμέτρηση εκεί στην Κεντροαριστερά είναι ζήτημα επιβίωσης. Φέρνουν τούμπα την ΕΛΑΣ, πάνε δεύτεροι στις εκλογές και γίνονται όλοι… άρχοντες! Θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα έχουν λογικό επιχείρημα να αρνηθούν συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και δεν θα κινδυνεύσει η ηγετική ομάδα από εσωτερική αμφισβήτηση – αν βρεθούν τρίτοι, διαβάστε τα τρία παραπάνω ανάποδα. Τόσο απλό!

Μόνο που υπάρχουν δύο προβλήματα σε αυτή την τακτική και επιλογή του ΠΑΣΟΚ: Πρώτον, για ιστορικούς λόγους, δεν είναι το πλέον κατάλληλο κόμμα να πείσει σε μία σύγκρουση για σκάνδαλα. Και δεύτερον, μπορεί να βρεθεί και αυτό απολογούμενο, καθότι στελέχη του ανακατεύονται και τώρα με την εξουσία σε διάφορα επίπεδα – στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε επιμελητήρια, φορείς και πάει λέγοντας.

Κατάλογος με γαλάζιους, αλλά και με… Ανδρουλάκη μέσα

Μαθαίνω, λοιπόν, ότι η ΕΛΑΣ είναι έτοιμη να απαντήσει με… «πυραύλους». Και προς τη ΝΔ και προς το ΠΑΣΟΚ.

Προς τη ΝΔ με υποθέσεις στελεχών της, αλλά και συγγενικών προσώπων στελεχών της, που γενικά έχουν… προοδεύσει αυτά τα χρόνια πολύ και έχουν… τεράστια επαγγελματική επιτυχία και άνοδο. Κυρίως με δημόσιο χρήμα. Και με αναθέσεις – παντός είδους. Ο κατάλογος που καταρτίζεται είναι μακρύς, μου λένε οι πληροφοριοδότες.

Προς το ΠΑΣΟΚ, επίσης, οι επιθέσεις θα είναι λίγο παραπάνω από… σκληρές. Και μάλιστα θα συμπεριλάβουν και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήδη η Θεώνη Κουφονικολάκου υπενθύμισε ότι η πλευρά Τσίπρα δεν είχε ακολουθήσει την κριτική της ΝΔ στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το «ξεχασμένο» εκατομμύριο από το πόθεν έσχες. Αρχίζουν, δε, να… θυμούνται και το κτίριο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που νοικιάζεται στο Δημόσιο. Τέτοια, τέλος πάντων. Αλλά και για άλλα στελέχη, κατά ΤΕΕ μεριά, ή και για περιπτώσεις με μακρά – σχεδόν από την εποχή Σημίτη – σχέση με δημόσιους φορείς.

Το πόσα και ποια κουμπιά θα πατηθούν δεν το γνωρίζει κανείς. Ούτε τι, ποιες και από ποια μεριά θα υπάρξουν απαντήσεις.

Αλλά εκτιμώ ότι τα καταφύγια δεν είναι πολλά και κάποιοι θα μείνουν ακάλυπτοι…

Λιάκος χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες

Στο μεταξύ, αυτή η ιστορία με τον Βαγγέλη τον Λιάκο αρχίζει να δοκιμάζει τα νεύρα των πάντων στη ΝΔ.

Χατζηδάκης και Μαρινάκης διευκρίνισαν ότι δεν θα αναλάβει ως υφυπουργός το χαρτοφυλάκιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καίτοι γι’ αυτό τοποθετήθηκε στο ΥΠΕΣ. Βέβαια, εκτός από το χαρτοφυλάκιο αυτό, δεν υπάρχει άλλο μεγάλο αντικείμενο που να δικαιολογεί την παρουσία του στο υπουργείο. Αν αυτό δεν είναι έμμεση πλην σαφέστατη υπόδειξη από το Μαξίμου να τους… αδειάζει τη γωνιά – να παραιτηθεί μόνος του δηλαδή –, τι είναι;

Θέλει πολύ νιονιό να το καταλάβει κάποιος;

Η υπόθεση Ζαχαράκη διαταράσσει την… οικογενειακή συνοχή της κυβέρνησης

Αφού είμαστε στο κυβερνών κόμμα, να σας πω επίσης ότι αυτή η ιστορία με τη Σοφία Ζαχαράκη δεν είναι απλή.

Και δεν θεωρείται λήξασα επειδή την κάλυψε ο Μητσοτάκης στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο.

Μάλιστα, το γεγονός ότι το θέμα έφτασε στη συνεδρίαση του υπουργικού – το ότι δηλαδή δέχθηκε κριτική μία υπουργός από δύο εκδοτικά συγκροτήματα, φιλοκυβερνητικά – έχει προκαλέσει δυσφορία σε πολλούς εντός της κυβέρνησης.

Οι πλέον υποψιασμένοι εκτιμούν ότι τέτοια ρεπορτάζ έχουν… βάθος, έχουν… κύματα και συνήθως συνοδεύονται κάποια στιγμή και από… ατράνταχτα στοιχεία.

Δεν θέλω να κάνω την παραμικρή πρόβλεψη. Αλλά τέτοια… «οικογενειακά» θέματα – καθότι εδώ δεν ανακατεύτηκε η αντιπολίτευση – και τέτοιες «συντροφικές» υποθέσεις δεν… έχουν καλό τέλος. Διαταράσσουν τη… συνοχή.

Η δυνατή τριάδα Σαμαρά στη Β’ Θεσσαλονίκης και ο Γλαβίνας

Σας έχω ενημερώσει για τη δυναμική που φαίνεται να αποκτά ο Αντώνης Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα στη Β’ Θεσσαλονίκης, όπου την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρά θέματα, ενώ και ο Τσίπρας καλείται να πάρει αποφάσεις.

Εξηγώ: Ο Σαμαράς έχει καταφέρει να έχει μία ισχυρή βάση για ψηφοδέλτιο. Την τριάδα Γιώργος Αρβανιτίδης (από ΠΑΣΟΚ), Νίκος Αναστασιάδης (γιος του παλιού βουλευτή της ΝΔ, Σάββα), Κώστας Ανεστίδης (δραστήριος αγροτοσυνδικαλιστής).

Με αυτή την τριάδα πάει φουλ για έδρα.

Τουναντίον, το ΠΑΣΟΚ έχει εσωτερικό πρόβλημα, καθότι ενδιαφερόμενοι για το ψηφοδέλτιο βλέπουν ότι η Χαριλάου κόβει και ράβει τα πάντα στα μέτρα του Θανάση Γλαβίνα. Και φοβούνται ότι θα πάνε… «σφαγμένοι» – βλέπουν και πώς αντιμετωπίστηκε ο Αρβανιτίδης και δεν ενθουσιάζονται.

Ο Τσίπρας, από την άλλη, δύσκολο είναι να πάρει μαζί του τον Φάμελλο – αυτό το καταλαβαίνουν οι πιο εχέφρονες στην Αμαλίας. Το θέμα είναι να το καταλάβει και ο Σωκράτης και να μην… ενοχλεί!

Καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ για το Μητρώο Μελών που… τσούρνεψαν κάποιοι

Με μεγάλη προσοχή άκουσα τα όσα είπε για παράνομη χρήση του μητρώου μελών του ΣΥΡΙΖΑ ο οργανωτικός γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Μπουλέκος. Όπως είπε, έχουν καταγραφεί 170 καταγγελίες για χρήση προσωπικών δεδομένων από στελέχη άλλου κόμματος, ενώ η Κουμουνδούρου γνωρίζει ποιοι και με ποιον τρόπο προχώρησαν στην εξαγωγή του μητρώου στις 13 Ιουλίου. Ο Μπουλέκος προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστεί η χρήση των δεδομένων, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί νομικά για να προασπίσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών του.

Χειρότερα κι από το χειρότερο διαζύγιο έβερ είναι αυτή η σχέση με τον Τσίπρα, ε;

Το τηλεφώνημα Παππά σε Αρβανίτη

Αφού πήγαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω τα νεότερα που έμαθα για την κρίση με τον Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος έδειξε να διαφωνεί με την κίνηση του κόμματος για εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια, που θα μπλέξει και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Η δημόσια αιχμή που άφησε προκάλεσε την οργή του Νίκου Παππά, ο οποίος τηλεφώνησε στον ευρωβουλευτή και του είπε διάφορα που δεν εμπίπτουν ακριβώς στο… σαβουάρ βιβρ.

Ο Αρβανίτης (τα) άκουσε και δεν έδωσε συνέχεια.

Αλλά και η σχέση ΣΥΡΙΖΑ – Αρβανίτη δεν βλέπω να έχει… μακρά συνέχεια.

Με το αριστερό η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της ΜΕΤΚΑ

Το πρωινό χαμόγελο από το χτύπημα του καμπανακιού στο Χρηματιστήριο δεν κράτησε πολύ για τη ΜΕΤΚΑ. Η μετοχή ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στα 9,55 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 4,5% έναντι της τιμής εισαγωγής των 10 ευρώ. Και όλα αυτά σε μια συνεδρίαση κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,02%.

Εκείνο που έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι η τιμή διάθεσης είχε ήδη προσδιοριστεί στο κατώτατο όριο του εύρους της δημόσιας προσφοράς, που κυμαινόταν μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ. Παρά ταύτα, ούτε τα 10 ευρώ άντεξαν στην πρώτη συνεδρίαση. Προφανώς, μία ημέρα στο χρηματιστηριακό ταμπλό δεν αρκεί για να κριθεί η προοπτική μιας εταιρείας. Ωστόσο, η υποδοχή της ΜΕΤΚΑ από την αγορά απέχει αρκετά από το πανηγυρικό κλίμα της εισαγωγής της. Από εδώ και πέρα, τη θέση των εντυπωσιακών παρουσιάσεων θα πάρουν τα οικονομικά αποτελέσματα και η καθημερινή ετυμηγορία των επενδυτών.

Η CrediaBank και το στοίχημα του ανταγωνισμού

Η είσοδος της CrediaBank στην αγορά των χρηματοδοτικών μισθώσεων, μέσω της CrediaLeasing, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού τραπεζικού πόλου απέναντι στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι πόσα προϊόντα θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της η τράπεζα, αλλά κατά πόσο θα καταφέρει να διαφοροποιηθεί στην τιμολόγηση και στους όρους χρηματοδότησης.

Διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πάσχουν από έλλειψη τραπεζικών προϊόντων, αλλά από δυσκολία πρόσβασης σε αυτά με βιώσιμο κόστος. Και εκεί ακριβώς υπάρχει πεδίο για να κάνει τη διαφορά η διοίκηση της Ελένης Βρεττού. Εάν η δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος χρήματος και λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις εξασφαλίσεων, θα έχει επιτευχθεί κάτι ουσιαστικό για την αγορά. Διαφορετικά, οι επιχειρήσεις θα έχουν απλώς έναν ακόμη τραπεζικό πάροχο με παρεμφερή προϊόντα και αντίστοιχες χρεώσεις.

H efood «πετάει» ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό της

Από ρεκόρ σε ρεκόρ επιδόσεων «πετάει» η efood στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο καθώς αναμένει τις εξελίξεις σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά το deal εξαγοράς της μητρικής της Delivery Hero από την Uber. Βάσει του deal η efood εξαιρείται από την εξαγορά όπως και άλλες 13 θυγατρικές της Delivery Hero, οι οποίες θα περάσουν σε ένα «ενδιάμεσο σχήμα» ιδιοκτησίας της SSW Partners μίας επενδυτικής εταιρείας, με έδρα τη Νέα Υόρκη η οποία θα κρίνει την επόμενη μέρα των εν λόγω εταιρειών. Πάντως η efood που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά αναμένει να κλείσει το 2026 με αύξηση τζίρου 15% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών ρεκόρ του 2025 που έφτασε τα 280,6 εκατ. ευρώ.

Το αμερικανικό burger επιστρέφει…δριμύτερο

Κινητικότητα υπάρχει στην αγορά των burger αλυσίδων το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα με την Mc Donald’s να προχωράει σε σημαντικές επενδύσεις, ενώ και τα Wendy’s προετοιμάζουν την επιστροφή τους μετά από σχεδόν 25 χρόνια απουσίας. Σε αναπτυξιακή τροχιά και τα Burger King που αρχίζουν να επεκτείνονται και εκτός αεροδρομίων που μέχρι πρόσφατα είχαν αποκλειστική παρουσία.

Πάντως, τα Mc Donalds ετοιμάζονται να ρίξουν συνολικά 50 εκατ. ευρώ στα επόμενα 5 χρόνια με τις επενδύσεις να περιλαμβάνουν το άνοιγμα 19 καταστημάτων στην επόμενη τριετία.

Και πρόκειται για μία αγορά κορεσμένη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα περισσότεροι παίκτες θα διεκδικούν κομμάτι από την ίδια «πίτα».

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