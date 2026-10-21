Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Φιάσκο Γεραπετρίτη με το τουρκολιβυκό» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το διπλωματικό ναυάγιο του υπουργού Εξωτερικών νότια και ανατολικά της Κρήτης, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει μια παράνομη διμερή διευθέτηση σε εργαλείο πίεσης, αλλά και για το τι σημαίνει η εξέλιξη στη Λιβύη για την επερχόμενη διευθέτηση με το ηλεκτρικό καλώδιο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
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